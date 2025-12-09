解決長照財源危機　應立即啟動菸品健康捐的務實調整機制

▲吸菸區的癮君子。（圖／記者屠惠剛攝）

文／腎友協會王家瀚

台灣正以驚人的速度邁入超高齡社會，依據國發會預估，2025年台灣老年人口佔比將超過20%，長照需求人口不斷攀升，對長照基金的財務永續性構成巨大挑戰。面對未來數十年龐大的長照支出缺口，單靠既有的稅收和固定的菸品健康捐已是杯水車薪。

菸品健康福利捐的設立初衷，不僅是「使用者付費」的體現，更是公衛政策中「以價制量」的最強大工具。然而，自2009年調整至每包20元後，這項關鍵的費率已凍漲超過十六年。當物價、薪資水平持續上漲，菸品在國民購買力中的相對價格實際上是下降的，這嚴重削弱了菸捐應有的價格抑制效果，更使長照基金失去了一項具備成長性的重要財源。

我們必須從財政公平與公共衛生效益的角度，立即啟動菸品健康捐的務實調整， 落實菸捐與長照財源的雙重正義。

1. 內部化吸菸的外部成本：

吸菸是造成癌症、心血管疾病、慢性阻塞性肺病（COPD）等重大疾病的首要危險因子，這些疾病往往是導致失能、長期臥床，進而需要長照服務的主要原因。當前每包20元的健康捐，遠不足以涵蓋吸菸行為未來對健保與長照系統造成的龐大社會成本。調高菸捐，正是讓吸菸者承擔更符合比例的社會責任，落實「因果關係下的使用者付費」。

2. 創造穩健且具增長性的長照財源：

長照服務需求隨著高齡化與物價上漲而逐年增加，長照基金的財源必須具備成長性。將菸捐費率與固定金額脫鉤，改為建立與消費者物價指數（CPI）或平均國民所得成長率連動的調整機制，是確保長照基金穩定收入的關鍵。例如，每兩年或三年依CPI的累計漲幅自動微調菸捐，可使長照基金的收入能夠與社會經濟成長同步，避免基金因通膨而被實質稀釋。

我們建議政府立即採取行動，建立永續自動調整機制， 修訂《菸害防制法》相關規定，明訂菸品健康捐的調整應與CPI或平均國民所得成長率掛鉤，納入固定審議週期，參考世界衛生組織（WHO）建議的稅負佔零售價75%的目標，確保菸價能持續發揮公衛的抑制效果，同時為長照基金提供可預期的、具成長性的穩健金流。

總結而言，提高菸品健康捐，不僅是解決長照財源燃眉之急的務實之舉，更是對全民健康、財政永續的雙重貢獻。政府應拋開政治考量，回歸公共衛生與社會福祉的專業判斷，為下一代建構一個更健康的環境與更堅實的長照安全網。

