台北人下班像走戰區　北市府決策層別說空話把人命拆段負責

▲北市發生隨機砍人事件釀嚴重死傷，市府決策層不應再滿口空話，應端出硬制度保障市民生命安全。（圖／記者陳以昇攝，獨家照片請勿翻攝）

文／郭健國（立法院國會助理工會理事）

下班尖峰、捷運站口、百貨商圈、人潮最密—結果發生重大傷亡。有人說「太突然」。但台北人更想問：為什麼每次都要等流血，政府才想起安全？

別把責任推給基層。真正的問題在北市府決策層：你們把安全拆成三段，拆到最後只剩責任蒸發。捷運警察看站內、市警局看周邊、百貨保全看門口—平時各做各的，出事就各說各話。請問市民的命，是不是也要分段負責？

演練成演戲？ 安全不是公關品

更諷刺的是，事後立刻「升級警戒、荷槍巡邏」。這畫面很震撼，也很殘忍：原來你做得到，只是平時不做；原來你有資源，只是平時不用在站口、轉乘、商圈入口這些最關鍵的風險節點。那過去的演練到底演給誰看？演給媒體？演給長官？還是演給自己安心？

北市府決策層請不要再用三句話結案：「會檢討、會加強、請放心」。市民不需要空話，需要硬制度。請在最短時間交出三份硬答卷：

第一，事件時間軸與指揮鏈：第一通報幾點？誰下封控指令？封控、疏散、後送各花多久？

第二，尖峰熱區配置：哪些站點、出口、商圈節點列為常態重點？巡守密度多少？

第三，聯防SOP＋KPI：保全、站務、捷運警察、轄區分局如何做到「秒級通報」？封控與疏散如何驗收？不達標誰負責？

台北是首都，不是大型舞台。安全不是公關品，是底線。底線破了，就該有人負政治責任—該道歉的道歉、該換人的換人、該改革的改革。否則下一次恐懼，還會在你我最熟悉的站口與下班路上，再一次爆開。

▲▼北捷車站及站外商圈發生隨機砍人案，現場民眾驚慌奔逃，還有民眾協助搶救傷者。（圖／記者陳以昇攝，獨家照片請勿翻攝）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。