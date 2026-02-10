ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
川習通話85分鐘對應國共論壇　釋出的訊息是什麼？

我們想讓你知道…一場國共論壇、川習通話85分鐘所釋出的訊息懂得人都懂、只有始終將頭埋在沙子裡面的執政黨民進黨不懂！

▲。（圖／路透）

▲巧合的是，在2月2日到2月4日國共論壇結束過後，在2月4日晚上即傳出川習已通話的消息，消息經美國白宮官員證實：「美國總統川普在美東時間週三(2/4)上午與中國大陸國家主席習近平通了電話，並且通話時間長達85分鐘。」（圖／路透）

●小成／立法院辦公室助理

兩岸「國共論壇」（官方正式名稱為兩岸經貿文化論壇）在睽違 9 年後，於 2026 年 2月2日至2月4日在北京正式重啟。本次論壇不同於以往，以「智庫交流」為形式，由國民黨國政研究基金會與中共中央台辦海峽兩岸關係研究中心共同主辦。主題定調為「兩岸交流合作前瞻」，圍繞兩岸旅遊、產業、環境與永續發展進行交流。國民黨方面由副主席蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源率領約40名專家學者等人與會，而對岸方則由國台辦主任宋濤出席並致詞。

川習通話85分鐘三個重點　只有民進黨不懂！

而會後雙方達成共識 ，一共提出5 個方面共 15 項「共同意見」，具體成果包含大陸方面宣布將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊等。

儘管本次國共論壇在行前即已定調主要議題將聚焦在 AI 科技、能源、精密機械、醫療及防災等產業之交流、以及希望全面恢復兩岸直航及擴大交流頻率，但仍然遭到中央政府包含陸委會、內政部以及執政黨民進黨的猛烈抨擊，陸委會強調此為「非官方、非政府授權」活動，無法取代官方溝通機制、甚至還表示「共同意見」是配合中共融台及統戰政策，更呼籲政黨交流不應該配合中共統戰，混淆國際視聽。

筆者對於民進黨繼續重複抹紅、貼紅標籤並且只會酸言酸語的技倆，絲毫不會感到意外，只能說是黔驢技窮。

巧合的是，在2月2日到2月4日國共論壇結束過後，在2月4日晚上即傳出川習已通話的消息，消息經美國白宮官員證實：「美國總統川普在美東時間週三(2/4)上午與中國大陸國家主席習近平通了電話，並且通話時間長達85分鐘。」

筆者認為川習選在這個時點通話很微妙，不僅是因為2月3日賴清德總統故意在國民黨中央率團至對岸進行國共論壇交流時，突然大張旗鼓地在總統府舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，更在記者會中嚴厲抨擊批評在野黨：「在面對中國威脅的時候，不審查中央政府總預算或國防特別預算，只進行國共的合作，對台灣來講是危險的。」更表示台灣到底要繼續攜手美國、日本、歐洲友盟國家走向世界，還是要再度鎖進中國，去推動所謂的二次西進，可以讓國人做一個清楚的選擇。

在民進黨府、院、黨上下一心、聯手抹紅兩岸交流正當性的同時，美國總統川普卻在同一時間，跟中國大陸國家主席習近平進行長達85分鐘的通話，根據川普在他的社群平台「真相社交」（Truth Social）的貼文：「他形容這是一通「很棒、很長、很詳盡而且很積極」的電話，並說雙方談到貿易、軍事，以及他4月赴中行程；甚至提到北京可能增購美國石油與天然氣以及飛機引擎的交付事宜、本季的大豆採購量將提升至2000萬公噸，並聲稱中方承諾下個季度購買2,500萬噸美國農產品（包含大豆）。

川普還再次強調自己與習近平的私人關係「非常好」，並把美中關係稱為世界上最重要的雙邊關係之一，表態願意透過對話維持關係「積極穩定」。

而中國大陸的立場則是：「習近平在電話中明確告訴川普，台灣問題是中美關係中「最重要」的問題，強調台灣是中國領土，北京絕不允許『分裂』，並敦促華府對對台軍售『極其謹慎』」。中方也引述川普回應稱，他重視中方在台灣問題上的關切，願意保持溝通以維持雙邊關係穩定。

雖然可以從上述內容清楚看出，美國和中國大陸兩方對於本次的川習通話所要傳達與宣傳的重點並不相同，美方著重在宣傳「在外交經濟上取得了重大進展」、而中方則是著重在宣傳「與美方在台灣問題以及對台軍售問題等政治議題上，達成應維持關係穩定的共識。」

但重點是中國大陸方面並沒有否認美方所宣稱的各項採購案，美方亦沒有否認中方所引述美方的主張，筆者認為這凸顯了三個很重要的點，第一個就是川普的「交易式外交」、以及民進黨始終都沒有正視到的第二點，就是「如何防止我國主權問題淪為他國在進行貿易談判、大國博弈下的犧牲品」，以及最後一點，就是「川習通話發生在國共論壇期間恰恰打臉民進黨的無腦抹紅！」筆者接著將試就以上三點分別進行論述及分析。

第一點，其實早已發生多次，包含近期發生川普因為不滿南韓國會審議時間過長、沒有明確提供具體承諾而多課徵南韓10％進口關稅、印度總理莫迪在承諾向美國及委內瑞拉購買並進口大量石油及頁岩油氣後，成功將原本被宣布要課徵50％關稅直接一口氣降到18％、以及加拿大總理在宣布將取消對中國大陸進口車的關稅後，川普立即宣布將撤銷對加拿大製造的所有飛機的認證，並威脅如果加拿大不立即糾正，將對所有銷往美國的加拿大飛機徵收 50% 的關稅。

從上述例子可以看到，對於川普而言，美國的國家利益、經濟利益大於一切，任何國家只要危及美國的利益，即使是美國長期的盟友加拿大、南韓，友誼的橋樑仍然可以說斷就斷，反之，只要是對美國有利的，即使被美國定義為敵對勢力、全球競爭最大的敵人，仍然可以當好朋友、稱兄道弟，只要在美國利益上能夠得到川普想要的，外交上從來不會構成問題，完全以利字當頭，貫徹他所謂的「交易式外交」。

第二點，自民進黨2016年執政到目前為止整整10年，民進黨更是一直都完全沒有領悟，從蔡英文執政時期開放萊豬、台積電到美國設廠，一直到現在賴清德執政承諾將移轉半導體40%產能至美國、1.25兆軍購特別條例、以及台積電持續將到美國及日本設廠，民進黨政府在中美兩強權中，一直以來都採取完全抱美國大腿、無腦抗中的態度，問題是美國無論是民主黨拜登執政、或是共和黨川普執政，對於美國而言台灣問題從來都不是美國所關切的核心利益，蔡英文執政時期，大肆宣傳若開放萊豬，台美將可以簽訂台美自由貿易協定（FTA）但真正開放之後呢？不僅FTA一個影子都沒有，甚至連再次一階的台美雙邊貿易協定（BTA）也同樣沒有下文，事實上，美國關注的就是自己的國家利益，當今天美國政府定調需要採取與中國大陸對抗的策略時，台灣安全相關議題就浮上檯面，但回過頭來檢視，即便談了這麼多年，美國國會也通過各項促進對台交流的法案，但真正落實的有多少？有真正實質給予任何承諾嗎？顯然沒有！

反之亦然，當美國政府今天希望與中國大陸降低衝突與對抗、希望促進經貿交流，就改為繼續重申他們奉行一中政策（One China Policy），反對台獨及單方面改變台海現狀，民進黨一直都沒有意識到，在兩大強權之間，作為小國家，中華民國能夠扮演的角色是什麼？如何在夾縫中求生存？如何在天秤的兩端中以我國的國家利益為優先考量，在中美角力中取得最好的結果？也就是『如何防止我國主權問題淪為他國在進行貿易談判、大國博弈下的犧牲品。』

只可惜，很顯然的，民進黨並沒有做到這件事情，只懂得往天秤的一端傾倒，任美方予取予求，即使中華民國的國家利益盡失只要能討好美國，依舊在所不惜！

而最後一點，連結到上述兩點，當民進黨做不到如何在夾縫中求生存，而有人有能力為中華民國重新取得在兩大強權中維持平衡的地位時，卻又總是抹紅、潑紅漆，就像是見不得中華民國好一樣！為何筆者主張：『川習通話發生在國共論壇期間恰恰打臉民進黨的無腦抹紅！』正是因為，國共論壇的重啟正是在為中華民國重新取得與兩大強權對等距離、平衡地位的一個起手式，賴清德問人民要選擇二次西進還是走向全球，這番話是否要先問問美國？難道川習二次通話，習近平承諾加碼購買美國的大豆、農產品以及石油等能源，也等同於美國選擇要二次西進、選擇將美國經濟鎖在中國？

賴清德的言論實在荒唐至極，民進黨從上到下、自國共論壇宣布重啟，就窮盡所能的對國民黨進行抹紅，但他萬萬沒有想到的是，在國共論壇尚未結束的期間，川習通話85分鐘發生了，這件事情就像在重重打臉民進黨無腦的抹紅主張，難道川普選擇跟習近平通話拓展貿易交流、降低中美衝突，也是在向中國大陸下跪、出賣美國利益嗎？

民進黨立委面對川習通話的回應更是可笑，據報導，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示：「在一個沒有新聞自由、言論自由的國家，所有有經驗的媒體都知道，對於北京或者是國台辦那種發言，尤其是和他國元首的訪談記錄，都要完整地去了解。」

不願意面對川習通話的事實、以及美方對中方在台灣問題以及對台軍售問題等政治議題上，達成應維持關係穩定的共識，所以就只好用這樣自欺欺人的方式回應，顯見民進黨已是慌了手腳，筆者認為，從川習通話緊接發生在國共論壇後，可以看出對美方而言，台灣安全問題從來不是重點，重點是在於什麼時機、以及能換取到什麼，中華民國不應該自己淪為大國博弈的棋子而不自知！

國人都看得清楚、在野黨看得清楚，只有民進黨依舊摀著耳朵、矇著眼睛，掩耳盜鈴，假裝聽不見、看不見，就像川習通話這件事不曾存在過一般，連美國在與中國大陸如此高張力的對抗下，都明白對話的重要性，民進黨卻還採取一味無腦抗中的戰略，著實愚蠢！一場國共論壇、川習通話85分鐘所釋出的訊息懂得人都懂、只有始終將頭埋在沙子裡面的執政黨民進黨不懂！

▼一場國共論壇、川習通話85分鐘所釋出的訊息懂得人都懂、只有始終將頭埋在沙子裡面的執政黨民進黨不懂。（圖／資料照）

▲▼。（圖／賴清德競選總部提供）

關鍵字: 小成 雲論 國共論壇 賴清德 川普 民進黨 習近平

