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當解放軍「不放棄武力」成為軍事擴張的邏輯　台灣的防衛決策考驗

我們想讓你知道…台灣不求戰，但必須具備足以提高戰爭代價的防衛能力，唯有如此，才能傳遞一個清楚的戰略訊號。任何試圖以武力改變現狀的中國領導人，在評估動武風險時，都必須得出同一個結論。Not today。

▲。（圖／記者林名揚翻攝）

▲軍費投入、武器研發與作戰體系建設，不再只是軍事部門的技術問題，而成為整體國家戰略的重要組成部分。換句話說，「不放棄武力」本身就會驅動軍事能力的持續擴張。（圖／資料照）

●洪浦釗／前東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

近期台海安全環境出現兩個值得注意的訊號。一方面，解放軍發言人在全國人大會議期間再次重申，中國「絕不承諾放棄使用武力」，並表示將全面提升打贏能力，堅決粉碎「台獨」分裂和外部干涉圖謀；另一方面，台灣立法院朝野協商同意先行授權行政院與美方簽署M109A7自走砲、拖式2B、標槍飛彈與海馬士多管火箭系統等四項軍購發價書。由於先前美方提醒發價書具有期限，若未及時簽署將可能延宕採購進度，這項決議才得以在朝野之間形成難得共識。

這兩個接連出現的訊號，其實反映出台海安全環境的一個基本現實。當中國持續強化軍事準備時，台灣的防衛決策仍在民主政治程序中尋求共識。要理解這個現實，首先必須看清中國軍事政策背後的戰略邏輯。

「不放棄武力」是擴張軍力的政治基礎

中國對台政策長期強調「絕不承諾放棄使用武力」。這句話表面上是對台威嚇，但在戰略層面，它同時也成為中國持續擴張軍事能力的重要政治基礎。

當武力選項被長期保留時，軍事建設自然會被視為國家安全戰略中的核心項目。軍費投入、武器研發與作戰體系建設，不再只是軍事部門的技術問題，而成為整體國家戰略的重要組成部分。換句話說，「不放棄武力」本身就會驅動軍事能力的持續擴張。

國際介入與軍事擴張的戰略推演

一旦中國對台動武，台海衝突不可能只停留在兩岸之間。從美國與盟友對台海局勢的高度關注來看，任何軍事衝突都會迅速引發區域甚至國際力量的介入。

因此，在中國的戰略推演中，軍事準備的對象不只限於台灣，也包括任何可能介入台海衝突的外部力量。這也是近年中國持續強調聯合作戰能力、遠程打擊能力與新域新質作戰力量建設的重要原因。

在這樣的戰略框架下，中國軍費維持長期成長並不令人意外。即使面對經濟成長放緩、財政壓力增加，軍事現代化仍被視為不可動搖的國家戰略任務。

▼在中國的戰略推演中，軍事準備的對象不只限於台灣，也包括任何可能介入台海衝突的外部力量。這也是近年中國持續強調聯合作戰能力、遠程打擊能力與新域新質作戰力量建設的重要原因。（圖／路透社）

▲▼。（圖／路透社）

台灣防衛決策的延宕　增加中國誤判風險

若將這樣的軍事趨勢與台灣的國防建設放在一起對照，就會出現一個值得警惕的對比。當中國軍事能力持續累積、軍費逐年增加時，台灣的國防政策卻經常陷入政治爭議的漩渦。軍購特別預算與國防建設的審議，在朝野攻防中反覆延宕，使安全決策難以形成穩定節奏。

此次立法院朝野同意先行授權政院與美方簽署軍購發價書，顯示在安全議題上仍存在形成共識的可能。然而，相關預算與建設能否順利推動，仍有待後續政治協商。

值得注意的是，當中國軍事力量長期持續增長，而台灣防衛能力出現明顯空窗，反而可能被中國解讀為戰略機會，進而增加誤判風險。

防衛能力與和平的戰略訊號

國際政治的現實經驗早已顯示，和平從來不是單靠善意維持，而是建立在能力與決心之上。備戰不是為了戰爭，而是為了避免戰爭。

台灣不求戰，但必須具備足以提高戰爭代價的防衛能力，唯有如此，才能傳遞一個清楚的戰略訊號。任何試圖以武力改變現狀的中國領導人，在評估動武風險時，都必須得出同一個結論。

Not today。今天不是開戰的時候。支持台灣強化防衛建設，正是為了讓這個結論在未來的每一天都成立。

▼台灣不求戰，但必須具備足以提高戰爭代價的防衛能力，唯有如此，才能傳遞一個清楚的戰略訊號。任何試圖以武力改變現狀的中國領導人，在評估動武風險時，都必須得出同一個結論。Not today。今天不是開戰的時候。（圖／軍聞社）

▲▼。（圖／軍聞社）

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