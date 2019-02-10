留佩萱／他們其實不想死，只是需要「對的人」的陪伴

▲這些自殺者並不想死，只是想要讓痛苦停止。（示意圖／達志影像）



●留佩萱／美國心理證諮商師，美國賓州州立大學諮商教育博士候選人。



2018年的最後幾天，我看了一系列訪談凱文‧海因斯 （Kevin Hines）的影片。凱文‧海因斯是位作家、導演、丈夫、父親，也是一位長期推廣自殺防治的演講者，因為他自己曾經嘗試自殺，卻奇蹟似的存活下來了。在2000年，當時只有十九歲的凱文從金門大橋上跳下去。位於美國舊金山的金門大橋是一座世界著名觀光景點，也是一個自殺盛名景點。每十天，就會有兩個人嘗試從這座橋跳下自殺，只有0.002%的機率存活，而凱文‧海因斯是第二十六位在這座橋自殺存活的人。

海因斯描述著當天發生的情景，他說，當他放手的那一瞬間，就立刻後悔了，他想要活下去，一點都不想死。在他的書裡，海因斯也採訪了另外十九位金門大橋自殺存活者，這些人都說，放手的那一瞬間都後悔了，他們一點都不想要死。

這些自殺者並不想死，只是想要讓痛苦停止。令人心痛的是，許多人永遠都沒有這個機會說出來「我後悔了」。

回想起2000年的那一天，海因斯清楚記得當天早上搭公車前往金門大橋的路上，他在公車上一直哭，也在金門大橋上來回走了好幾趟，邊走邊掉淚。他說他當時內心非常渴望可以有一個人來詢問他「你還好嗎？」只要有一位就好，他可能就不會跳下去。而唯一一位前來跟他說話的，是在橋上一位請他幫忙拍照的女性。當時十九歲年輕的海因斯，腦海中有一個強大的聲音告訴他「你看吧，根本沒有人關心你，你必須要死」，於是他就跳下了金門大橋。現在的海因斯回想起來，他覺得那位請他拍照的女性是唯一一位想要試著關心他的人，但年輕時的他無法看到這一面。

關心與陪伴，是一種選擇

當我在影片中聽到海因斯描述，他在公車上和橋上哭時，沒有一個人來詢問他「你還好嗎」時，我第一個想法是：「竟然完全沒有一個人去關心他，太誇張了吧！」但是後來想一想，如果是我，我在公車上、捷運上、或是路上看到一個在哭的人，我一定會上前詢問或關心嗎？或許也不一定。我可能會覺得很尷尬、我可能不知道要如何開口、我可能自己在趕時間、我可能當下心情也很煩躁沒有心力去關心另一個人…...。主動去關心人──尤其還是一位陌生人──需要勇氣、需要你願意暫時放下本來計畫好的行程、願意花時間去陪伴聆聽另一個人。

當然，海因斯當時會跳下金門大橋，都不是這些「沒去關心人」的人的錯或責任。但是，如果我們願意多付出一點、多主動關心人一點，或許我們都能夠改變下一個與我們擦身而過的人的生命。

關心與陪伴是一種選擇，是我們願意花時間，全心全意去聆聽另一個人發生了什麼事情，然後撐起一個安全的空間，讓另一個人的所有情緒都能夠被聽見、被看見。關心與陪伴不是一個容易的選擇，因為面對別人的負面情緒可能會讓你很不舒服、不自在，但就算如此，你還是選擇去陪伴另一個人。

每一個人的痛苦，都值得被重視

在還沒有深入了解海因斯的故事前，我記得在影片開始第一眼看到他的外貌時，不自覺地替他套入很多刻板印象──白人男性、光頭壯漢，這樣的外表感覺就是個「tough guy」。但是，這些都只是一個人的外在，而你從一個人的外在，永遠看不出來他的內在發生了什麼事情。在深入聆聽海因斯的故事後，我了解到他有一個充滿創傷的童年──嬰兒時期被患有毒癮的親生父母嚴重疏忽、長期以來在學校被同學嚴重霸凌，他說，在學校的那些日子，他不知道如何訴說內心那些極度壓迫的情緒、以及腦海中告訴他「你一點價值都沒有」、「你該自殺」的聲音，而這些，從外在都看不出來。當他沒有人可以講、也沒有人詢問他內在世界發生了什麼事情，這些情緒就在心中持續累積，最後用暴力行為呈現出來。

海因斯談到，長久以來，他一直在否認自己的痛苦。至今，海因斯還是持續對抗內心叫他自殺的聲音，但和以前不同，是他現在願意面對這些痛苦、去學習如何與腦海中那些聲音共處。他固定做心理諮商、吃藥、閱讀各種躁鬱症的書籍（他被診斷出有躁鬱症）、調整飲食、運動，還有一個非常重要的，海因斯現在有一個非常強壯的支持系統──他的親人、朋友、心理治療師、以及醫生。當他腦中自殺的聲音變得強烈時，他知道找誰尋求協助、他有這些人可以倚靠。

當一個人能夠正視痛苦，讓自己的痛楚被看見、被聽見，當有人可以一起分擔這些痛楚，這些痛苦情緒重量可以就會變得輕一點，活下去或許就變得容易一些。

我們都需要找到「對的人」來陪伴

在諮商個案時，我都會問個案一個很重要的問題：「你的支持系統裡有哪些人？」我印象非常深刻，有一位四十歲的女性個案，經歷了八年充滿情緒暴力的婚姻，想要和丈夫離婚。當我詢問她：「妳的支持系統有哪些人？誰可以安心的談論這些事情？」她停頓了一下，然後說：「沒有人，沒有人知道我的婚姻有這些狀況」。她有許多朋友，會一起參加活動、一起做瑜珈、一起喝咖啡，但是在朋友面前她都會裝作一切很美好。八年充滿情緒暴力的婚姻，身邊卻沒有一個人知道。雖然她有許多朋友，內心卻覺得很孤獨。

人與人之間需要連結，這是人類生存的基本需求。這裡說的「連結」是人與人之間真摯的連結，是你可以安心的在另一個人面前呈現真實的自己和情緒。當連結消逝了，人就會感到很孤獨。孤獨並不是指「一個人」，你可能在婚姻中感覺很孤獨、你可能常常和朋友聚會還是覺得孤獨、你可能在臉書和IG上有許多朋友和追蹤者，但還是感到孤獨。

回到這位個案身上，她不敢對身邊的人透露自己的婚姻狀況，因為她覺得很羞愧、她覺得別人會評價她、不會相信她。的確，我們自己也可能遭遇過這樣的狀況，在分享了自己的情緒後，常常換來的是別人的評價或是建議──「這有什麼好難過的！」「好啦，不要難過了，喝一杯就沒事了」當一個人感受到自己的情緒沒有好好被接納，就可能開始築起高牆，不願意再分享。

我們都需要找到「對的人」來分享──「對的人」是指那些有能力同理、聆聽、陪伴、以及不評價的人。這些人可能是你的伴侶、家人、朋友、同事、心理治療師、老師、教會人員…等等，找到這些有能力接納你內心情緒的人，與這些人好好建立起連結，讓他們成為你生命中重要的支持系統，讓你在人生旅途中跌落時有人可以讓你倚靠。

讓我們努力成為別人生命中「對的人」

人的成熟是成為一位可以去倚靠人，也能夠讓人倚靠的人。每一個人的生命中都需要那些「對的人」來當你強大的支持後盾，同樣的，我們也需要去成為別人生命中「對的人」。

成為「對的人」需要努力和不斷犯錯與學習，我們可能都曾經在朋友來訴苦時給予評價或建議、告訴他「這沒什麼啦、不要再難過了」。但是，我們都有機會可以重新去和人連結，去和對方道歉，告訴對方你願意好好聆聽與支持，你想要陪伴對方。

成為「對的人」也是一種選擇，你選擇去同理與陪伴，去花時間聆聽與理解另一個人，去和別人的痛苦情緒待在一起。「同情」和「同理」不一樣，當一個人掉入人生黑洞中時，同情是我姿態高高在上告訴你「你好可憐，但是不關我的事」，而同理是我願意爬下黑洞，在黑暗中和你待在一起。

在現在這個講求快速與忙碌的社會中，你可能每天都被各種活動或工作淹沒，根本沒有時間覺察自己或是關心別人發生什麼事情。但是要成為「對的人」，你需要緩慢下來，讓自己有時間好好傾聽與陪伴另一個人。

凱文‧海因斯現在是一位自殺防治推廣者，他說當他在每一場演講中分享自己的故事後，就會有許多聽眾來和他說自己的故事，我相信其中很多人，這些故事一直藏在心中，沒有人可以講，而凱文‧海因斯是他們第一個分享的人。或許我們還無法跨越到主動關心陌生人，一點都沒關係，但是我們可以從身邊的人開始──家人、朋友、同事、伴侶、孩子，多一點同理與支持，成為那位「對的人」。

新的一年，讓我們努力成為別人生命中「對的人」。

熱門文章》

►夫妻分開後...小孩的需求「擺第一」

►選邊站！爸媽離婚後你要跟誰？

►別再叫孩子忍讓

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自留佩萱「ABOUT COUNSELING」部落格。以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net