薛承泰／500億該怎麼花？

▲總統蔡英文。（圖／取自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

●薛承泰／台灣大學教授，前政務委員。

中央政府年年舉債，根據財政部國庫署公告，至去年底中央政府1年以上債務未償餘額5兆3,121億元，短期債務未償餘額510億元，平均每人負擔債務22.7萬元。如果領導者能體諒後代，那麼就應該先還債，可是還債對老百姓無感，選舉年又到了，聰明的領導者會怎麼做呢？如果發給所有人，就像是10年前發消費券，五百億分給2360萬人，每人大概只有兩千一百元，且只能是一次性的作為，若有討好效果，還值得考慮，否則就像打水漂。可是當前並沒有經濟蕭條，且政府還沾沾自喜經濟的成長，在缺少正當性下，只好轉個彎，發給「弱勢」或許較站得住腳！

由於政府在「社會救助法」當中，規範了「低收入戶」與「中低收入戶」，作為法定的弱勢，適格者已經有了政府的經濟扶助與相關減免。如果以這些法定弱勢為對象，那麼重點應該是如何協助他們脫貧？而不是把錢發給他們，好讓其他人羨慕成為中低收入，只會讓「福利依賴」（welfare dependency）現象加深！

如果排除法定弱勢，那麼就來訂一個薪資不超過三萬的人口為對象，就稱之為「近貧」吧！

回想2008年5月馬政府剛上台時，當時石油上漲到每桶美金147元，帶來全球性通膨。政府為了協助那些不符合社會救助對象的「近貧」而有「工作所得者補助方案」，第一階段六個月原本是因應通膨，因9月份全球金融海嘯來襲而有第二階段的六個月。

短期性措施

「工作所得者補助方案」是個短期性措施，融合了西方國家「工作福利」（workfare）的精神，並考量經濟衝擊的「急迫性」，減少採申請制耗時與高行政成本的缺點，主動來協助受到衝擊的「近貧家庭」。不僅這些家庭可以迅速獲得政府的協助，政府的行政成本相對減少許多，更重要地，也較不會產生「福利依賴」的情形。以全職但低薪人口為對象，並考量全家所得與不動產的情況下，找出約30萬戶「近貧家庭」，每個月政府視其所得水準主動發給3000至6000不等的補助，由於是根據前一年的財稅資料來篩選，所謂從事灰色或黑色經濟者（亦即未繳所得稅者），因缺少財稅資料，並不會成為補助對象。

這個事情已經十年了，說真的當時馬政府才剛上台，不論是發消費券或是近貧方案，純是為了因應突發性且全球性的經濟情勢丕變，我們無法判定其效果；若從台灣僅花兩年即脫離金融海嘯的困境，期間還經歷2009年8月「八八風災」，應該是有些效果才對!民進黨政府若要以弱勢為對象來發放，不妨研究一下十年前的作為，但也不要忘記，當年民進黨是如何攻擊這些方案。

這幾天當大家討論如何來花這筆錢時，傳來去年只有18.1萬嬰兒的生育量，這不僅是2010年以來的新低，也是2016年以來連續的下滑，且筆者年前已預言（18萬至18.4萬生育量）並呼籲政府重視此現象，重點是，民進黨政府這些年來在人口政策上繳了白卷！若從去年結婚量持續下滑觀之，今年可能再少個5千嬰兒，少子化危機尤勝於兩岸的詭譎。

蔡總統若想回穩生育量，這5百億可好用了！只要從現在開始鼓勵生第二胎，針對二胎發放兒童津貼每人每月一萬元，一直到滿五歲，相信今明兩年即可多出一萬嬰兒。就以每年有8萬名二胎來計算，每年每位小孩領取12萬，總數96億元。500億可以持續5年，台灣即可以脫離少子化海嘯，值得嗎？

最後請想想，連續四年超收稅金達5千億，沒有前人的經營哪來當下多繳的稅？政府不要只拿5百億來吸睛，也請好好交代這些超收的稅金到哪裡去了？

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