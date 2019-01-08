宋兆文／蔡英文準備向英國開戰嗎？

▲今年4月中國參加南海軍事演習。（圖／路透社）



●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

《新頭殼》報導，蔡英文1月5日與數十家外國媒體茶敘，英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）事後報導，外媒問蔡英文，是否支持英國在南海建立軍事基地，她回答「歡迎」。

中國媒體和網友看到這則報導後，以「瘋了」形容蔡英文，同時也有網友說「說啟動《反國家分裂法》了」。英國是在脫離歐盟之後，傳出有意在南海地區建立軍事基地。

面對記者的詢問，蔡英文總統表示，「歡迎任何維護南海和平與通行自由的行動」，同時也說「如果有助於實現這些終極目標，那麼我們會抱持開放態度，也希望所有國家能在與南海相關議題上全面合作，並尊重彼此的立場。」

對於這個說法，中國媒體《觀察者網》以「蔡英文瘋了！竟歡迎英國設軍事基地」為標題，說蔡英文這幾天瘋狂攻擊「一國兩制」和「九二共識」，現在甚至歡迎英國在南海設立軍事基地。此外，《觀察者網》也引用《環球時報》社評，說蔡英文就像瘋狂了一樣，與她剛上台時判若兩人。

我們知道，唯一能在南海建立軍事基地的地點，就是我們的太平島，把如此珍貴的戰略要域，讓英國建立軍事基地，等於拱手把太平島送給英國，哪天英國利用太平島開採出豐富海底資源，英國會分給我們一杯羹嗎？當然不會！「請神容易、送神難！」將來蔡英文要加入陸戰隊99旅去收復太平島嗎？要帶領台灣向英國開戰嗎？

外媒記者提出沒腦筋的混蛋問題，蔡英文居然更渾球的爽快允諾，蔡英文不知道太平島是我們的國土嗎？把自己的國土讓英國建立軍事基地，英國又不是我們的邦交國，更不是我們的軍事同盟國，妳竟然這樣隨口答應！妳真氣死昔日與現在，艱辛戍守太平島的陸戰隊與海巡署官兵，就憑這一點，妳配不配當我們的總統，大家心裡都有答案！

其實，就算是蔡英文把太平島送給英國，英國也沒有能力把太平島建設成軍事基地，雖然英國軍力不算差，但是英國早就已經沒有強大的海軍了，英軍若在太平島駐軍，非常需要一支，足以跟解放軍南海艦隊抗衡的強大艦隊保護。現在英國派不出這樣艦隊，遠渡重洋的到達南海，就算是勉強擠出幾艘軍艦編個小艦隊到南海，艦隊的補給、換防都是難以解決的問題。

再者就是英國無法在太平島維持空中優勢，太平島飛機跑道過短，現代戰機無法油彈滿載的起降，如此戰機等於沒有戰力可言，沒有空優，敵軍戰機就主宰南海空域，可以任意宰割英國艦隊與太平島英軍，換句話說，英軍太平島的防衛，就處在岌岌可危之中。

中國在南海有美濟礁、渚碧礁、永暑礁，三個有飛機跑道的島礁，其中永暑礁是奪佔太平島的前進基地，填海面積約達2.8平方公里，建有3000米跑道的機場和5000噸船舶停靠碼頭。

永暑礁機場除去3000米的跑道外，有一座航站樓，20個機堡，2個直升機平台，機堡可停放殲11戰機，機場可停放攻擊與運輸直升機，另有一個紅旗九型長程防空飛彈連，永暑礁可進駐南海艦隊的陸戰隊兵力，隨時能結合南海艦隊海空戰力，對太平島發起兩棲作戰或空中突擊。

解放軍南部戰區的南海艦隊，有兩個海軍混合編組的航空師，百餘架各型戰機，46艘大型艦，19艘潛艦，兩個陸戰隊旅，以及大量的兩棲登陸艦船與各型後勤補給艦船，有充分能力迅速奪取太平島，若對太平島發起攻擊，島上英軍不投降的話，只有死路一條。

中國視南海如禁臠，當然不會同意英軍進駐太平島，就算英國真派艦隊航向南海，肯定會被解放軍不惜開火的強硬攔阻。而實際上英國政府，因為茲事體大，搞不好就會中英開戰，根本不會二百五的答應蔡英文派出英軍。真正二百五的只有一大一小倆個人，小的二百五是發問的外媒記者，另外一個莫名其妙的大二百五，大家就都知道啦！

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