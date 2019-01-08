張競／日韓反目叫陣　美國袖手旁觀

▲ 南韓國防部公布火控雷達照射事件現場影片。（影片來源：YouTube ROK Ministry of National Defense）

●張競／中華戰略學會研究員。

日本與韓國因為海上機艦遭遇事件，雙方撕破臉皮分別公布影帶反目叫陣，但美國卻在此時袖手旁觀，不願介入調停，此將讓東北亞盟邦關係蒙上陰影，對於華盛頓區域戰略布局，顯然是負面衝擊。

整個事件係在2018年12月20日韓國執法艦艇三峰號，在韓國海軍廣開土大王號巡防艦陪同下，在日本所聲稱經濟專屬海域進行漁船救難任務時，受到日機低飛偵察干擾，而日機聲稱受到韓國海軍以射控雷達照射，並且視此舉動為受到威脅而提出抗議，從而引發雙方爭議。

其實事發之後，日韓雙方曾在工作階層協商會議中討論此事，但東京當時未曾完全掏出底牌，清楚說明本身所持證據與立場，但在會後未與首爾事先照會，就對外公布事件經過錄影帶，並且就其所認定韓方所為，提出措辭極為嚴重指控。

首爾亦不甘示弱任由東京操弄，因此先在2019年1月4日以韓文發表錄影帶，分別就日方所提疑點，引據國際法條配合韓方所錄製日機迫近韓國艦艇影像，戳破東京指控不實。更在1月6日以8種不同語言版本發表該影帶，加大國際宣傳與駁斥力度，引發兩國網路論戰，整個事件再度升溫。

事件發生至今，美國始終保持緘默，不願公開涉入爭端；日韓雙方亦未曾商請華盛頓介入調停，只是各持己見不斷隔空叫陣；但從整個事件看來，卻曝露出幾項問題，值得各界關注：

首先就是日韓之間雖有經常性工作階層對話會議，但此等機制卻因雙方爾虞我詐，在缺乏互信基礎下，完全喪失其應有溝通協商功能。後來事件發展至雙方外交首長親自通聯，但亦是不歡而散沒有結果，因此未來日韓盟友關係發展前景並不樂觀，此對美國區域戰略來說，更是不利訊息。

其次是日韓雙方在公布影帶過程中，不但逐項細數所使用軍事裝備，更讓本身作業程序曝露無遺，這對於有意針對雙方進行情報蒐集者來說，真是天賜良機。但是韓國執法艦艇未在進行救難作業時，依據國際章程懸掛視覺信號旗幟與號標，讓其在與日方論戰時可以作為證據，其實算是專業上有所疏漏。

日方強詞奪理

同樣韓國海軍對於日機低空迫近，若是感受威脅，則應主動透過國際緊急通聯呼叫日機抗議，如今未採此種動作反應，而只是指稱日機通信雜訊太強無法收聽，實在讓人難以信服，亦算是專業表現不足。

最後就是日方堅稱，其海上巡邏機必須低飛通過，方能辨識韓方艦艇及其活動，此亦是強辭奪理，稍具軍事常識就可知現代光電追蹤搜索系統效能，早就可讓在空機保持安全距離，即可完成敵我識別與動態掌握。假若日本海上巡邏機只有此種偵蒐識別能耐，還能指望其配備遠程反艦飛彈，有效執行制海任務嗎？

最後還是要提到華盛頓對此袖手旁觀，恐怕到最後會變成最大輸家。川普自我陶醉不會讓其真正變成最偉大總統，國際領導地位不可能憑空得來。看到戰略扈從國家吵成這樣，美國仍然無動於衷，若是還有人認為危難發生時，華盛頓仍會挺身相助相救，這豈是戰略智障足以形容？

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