ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

張競／日韓反目叫陣　美國袖手旁觀

雲論

▲ 南韓國防部公布火控雷達照射事件現場影片。（影片來源：YouTube ROK Ministry of National Defense）

▲雲論作者張競（圖／張競提供）

●張競／中華戰略學會研究員。

日本與韓國因為海上機艦遭遇事件，雙方撕破臉皮分別公布影帶反目叫陣，但美國卻在此時袖手旁觀，不願介入調停，此將讓東北亞盟邦關係蒙上陰影，對於華盛頓區域戰略布局，顯然是負面衝擊。

整個事件係在2018年12月20日韓國執法艦艇三峰號，在韓國海軍廣開土大王號巡防艦陪同下，在日本所聲稱經濟專屬海域進行漁船救難任務時，受到日機低飛偵察干擾，而日機聲稱受到韓國海軍以射控雷達照射，並且視此舉動為受到威脅而提出抗議，從而引發雙方爭議。

其實事發之後，日韓雙方曾在工作階層協商會議中討論此事，但東京當時未曾完全掏出底牌，清楚說明本身所持證據與立場，但在會後未與首爾事先照會，就對外公布事件經過錄影帶，並且就其所認定韓方所為，提出措辭極為嚴重指控。

首爾亦不甘示弱任由東京操弄，因此先在2019年1月4日以韓文發表錄影帶，分別就日方所提疑點，引據國際法條配合韓方所錄製日機迫近韓國艦艇影像，戳破東京指控不實。更在1月6日以8種不同語言版本發表該影帶，加大國際宣傳與駁斥力度，引發兩國網路論戰，整個事件再度升溫。

事件發生至今，美國始終保持緘默，不願公開涉入爭端；日韓雙方亦未曾商請華盛頓介入調停，只是各持己見不斷隔空叫陣；但從整個事件看來，卻曝露出幾項問題，值得各界關注：

首先就是日韓之間雖有經常性工作階層對話會議，但此等機制卻因雙方爾虞我詐，在缺乏互信基礎下，完全喪失其應有溝通協商功能。後來事件發展至雙方外交首長親自通聯，但亦是不歡而散沒有結果，因此未來日韓盟友關係發展前景並不樂觀，此對美國區域戰略來說，更是不利訊息。

其次是日韓雙方在公布影帶過程中，不但逐項細數所使用軍事裝備，更讓本身作業程序曝露無遺，這對於有意針對雙方進行情報蒐集者來說，真是天賜良機。但是韓國執法艦艇未在進行救難作業時，依據國際章程懸掛視覺信號旗幟與號標，讓其在與日方論戰時可以作為證據，其實算是專業上有所疏漏。

日方強詞奪理

同樣韓國海軍對於日機低空迫近，若是感受威脅，則應主動透過國際緊急通聯呼叫日機抗議，如今未採此種動作反應，而只是指稱日機通信雜訊太強無法收聽，實在讓人難以信服，亦算是專業表現不足。

最後就是日方堅稱，其海上巡邏機必須低飛通過，方能辨識韓方艦艇及其活動，此亦是強辭奪理，稍具軍事常識就可知現代光電追蹤搜索系統效能，早就可讓在空機保持安全距離，即可完成敵我識別與動態掌握。假若日本海上巡邏機只有此種偵蒐識別能耐，還能指望其配備遠程反艦飛彈，有效執行制海任務嗎？

最後還是要提到華盛頓對此袖手旁觀，恐怕到最後會變成最大輸家。川普自我陶醉不會讓其真正變成最偉大總統，國際領導地位不可能憑空得來。看到戰略扈從國家吵成這樣，美國仍然無動於衷，若是還有人認為危難發生時，華盛頓仍會挺身相助相救，這豈是戰略智障足以形容？ 

熱門推薦文》
►拼命造潛艦　無法善後，就別上馬

►看更多【張競】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場。論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 張競 雲論張競 日韓 巡邏機
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
婚姻平權立專法可行嗎？
李沃牆／經濟紅利應以「還債」優先
張競／日韓反目叫陣　美國袖手旁觀
宋兆文／蔡英文準備向英國開戰嗎？
趙春山／當那道紙門被戳穿的時候

推薦閱讀

張競／北京超越東京，日本自信重挫──解析聯合國預算..

評／頂新越南豬油案纏訟四年　卻發現可能烏龍一場

【大法官週記】釋字 771 號：長大才爭遺產會太遲..

宋兆文／蔡英文準備向英國開戰嗎？

洪仲清／父母對孩子的責任是什麼？

柳金財／蔣萬安「左右開弓」 重新取得國民黨兩岸路線..

趙春山／當那道紙門被戳穿的時候

張誠／長程多管火箭彈　台海保衛戰第一擊

董致麟／兩岸需各自就一國兩制進行更開放性的思考

馬西屏／「九二共識」真的很好懂！

相關文章

宋兆文／蔡英文準備向英國開戰嗎？

宋兆文／蔡英文準備向英國開戰嗎？

其實，就算是蔡英文把太平島送給英國，英國也沒有能力把太平島建設成軍事基地，雖然英國軍力不算差，但是英國早就已經沒有強大的海軍了

宋兆文 1小時前

趙春山／當那道紙門被戳穿的時候

趙春山／當那道紙門被戳穿的時候

薛承泰／500億該怎麼花？

薛承泰／500億該怎麼花？

病主法上路，你了解多少？

病主法上路，你了解多少？

董致麟／兩岸需各自就一國兩制進行更開放性的思考

董致麟／兩岸需各自就一國兩制進行更開放性的思考

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】單厚之／葉俊榮突襲「插管」！民進黨止得住血嗎？

【人雲亦云】單厚之／葉俊榮突襲「插管」！民進黨止得住血嗎？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

評／頂新油案可能烏龍一場？

評／頂新油案可能烏龍一場？

釋字 771 號：長大才爭遺產..

蔡英文準備向英國開戰嗎？

父母對孩子的責任是什麼？

蔣萬安「左右開弓」 重新取得國..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面