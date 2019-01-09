莊春發／有線電視上下游關係是「脣齒相依」，還是「相互傾軋」

▲有線電視上下游的關係？（示意圖／視覺中國CFP）

●莊春發／東吳大學法律系兼任教授。

從經濟學的觀點而言，「有線電視」的經營是「頻道所有者」提供頻道與「平台所有者」提供輸出平台共同生產（joint production）的結果。任何一方欠缺另一方資源的協助與幫忙，則無法形成完美的視訊服務的提供。系統業者即使擁有視訊傳輸平台資源，但無優異的節目內容，有線電視的經營將無法吸引消費者的購買；同樣的道理，頻道業者即使擁有優異的節目內容，但無有效率而快速傳輸的平台，將吸引消費者的節目直接送入家戶，優異節目的所有者，勢必無法讓優良節目發揮吸引消費者的功效。

因此，就聯合生產的角度而言，雙方擁有資源的業者，都需要對方投入的幫忙，僅憑個別資源的投入，是無法達成視訊市場效率出售的結果，也因而無法達成視訊服務經營賺取利潤之目的。就生產與消費之觀點而言，有線電視上游的頻道商與下游的系統商之間，是存在著「唇齒之關係」，為能完整吸收食物的內容，以及促進健康之目的，唇與齒必須適切地扮演本身的功能。

唇與齒間的討論

問題是唇與齒在討論彼此之間，在消化上所扮演功能的高低時，就會產生一定的磨擦，任何一方都會認為自己在此生產過程中，扮演較重要的角色，應當獲得較多的肯定，如果以次序表示任何一方的貢獻，每一個資源的所有者，必然會宣稱自己的貢獻優於另外資源的所有者，在排序上要高於另外資源的所有者。

以有線電視產業的生產流程而言，上游的頻道商會認為是因為自己頻道內容的優異，所以視訊服務的績效才會那麼成功，因此在利益的分配上必須要高於下游系統商。同樣的，下游的系統商也會有同樣的看法，認為視訊市場經營之所以成功，是因為自己投入巨大的資本，才使平台能夠快速的傳輸視訊內容服務於消費者，因此論功行賞中間，他必須分配較多的利益。由於存在此分配上的矛盾，有線電視上下游業者之間，就會產生分配上「相互傾壓」的現象。

市場經營制度

上游業者會以為頻道的製作需花費相當的成本，始能生出優良之戲劇，從劇本的找尋、演員的培養訓練、拍攝地點的選擇或建造、配樂的製作等等製程，沒一項過程不需發費巨額成本的支出，因此他會要求更多的利益分配。相對的，下游的系統商也會以線纜的布置，訊號接收設備的購買，消費者端的機上盒的布建，以及最終向消費者收費退費所花之行政成本，行銷支出，消費者爭紛之處理，每一項都需要成本，因此在利益的分配上他要分得較多，才有可能支付這些成本後有餘。為爭奪自己的利益，必然會以減少頻道業者利益分配為代價，「相互傾壓」之事件必然出現。

目前有線電視上下游業者糾紛的出現，係源自於有線電視市場經營制度完全由系統商主導的結果。在這個系統之下，頻道商所提供的節目僅扮演視訊市場的中間投入，頻道商無法自主成為視訊市場的經營者。然而，隨著視訊市場技術的進步，讓頻道的所有者可以藉由網路的出租，將頻道節目直接送入每個家戶裡，使頻道所有者能夠自主的成為視訊市場的經營者。

目前MOD的視訊經營模式，因為黨政軍退出媒體條款的約束，無法由本身決定媒體的經營，只能提供平台，讓有頻道資源的所有者成為營運商，在平台上經營視訊生意，就是視訊市場由頻道商主導生意的典型例子。

由以上之分析，可以發覺目前完全以系統商為主導者的有線電視經營制度，似乎可以今一步的區分為三類：

第一類是目前以有線電視系統商為主導的制度，頻道商在此制度下僅扮演關鍵中間投入的角色。

第二類是上一類型的倒置，角色互換由頻道業者主導視訊市場的經營，系統業者只是提供平台出租的角色，類似於目前百貨公司與專櫃廠商關係的經營模式。

第三類型是第一類型與第二類型混合的經營模式，一方面不改變目前系統商為主的經營模式，有些頻道仍然扮演中間投入的角色；二方面又允許頻道商向系統商租用平台，自主的經營視訊的生意。

選擇自由

最重要的是頻道商要在視訊市場商扮演何種角色，會有最大的選擇自由，選擇第一種類型模式處理資源，扮演的是視訊市場中間投入的出售，不用去擔心與消費者互動的問題。如果頻道商選擇了第二種模式出售頻道資源，直接面對消費者的選擇考驗，所需承擔的風險可能較高而且必須自己承擔。不管如何在此體系下，頻道商的地位由背後走到前頭，在視訊市場上會有更高的選擇權。

當然，頻道商與系統商之間要以何種模式投入視訊市場的經營，雙方必須有絕對的選擇權，亦即雙方是在自由意志下，訂定選擇那一種模式的合作契約。一方提出要求，但條件不符合一定之要求時，他方則有權力加以拒絕。

經此制度的改變，有線電視目前上下游資源擁有者，可以擁有較多的組合選擇，讓資源的使用上，因為有市場淘汰機制的運作，最終能夠獲得有效率的使用。當然過去所謂的「互相傾壓」的問題，在有充分選擇的環境下，自然可以迎刃而解。

熱門文章》

►2萬杯的木瓜牛奶是用什麼做出來的？

►按讚加入粉絲團，讓你成為話題王！

●以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net