ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

莊春發／有線電視上下游關係是「脣齒相依」，還是「相互傾軋」

雲論

▲有線電視上下游的關係？（示意圖／視覺中國CFP）

●莊春發／東吳大學法律系兼任教授。

從經濟學的觀點而言，「有線電視」的經營是「頻道所有者」提供頻道與「平台所有者」提供輸出平台共同生產（joint production）的結果。任何一方欠缺另一方資源的協助與幫忙，則無法形成完美的視訊服務的提供。系統業者即使擁有視訊傳輸平台資源，但無優異的節目內容，有線電視的經營將無法吸引消費者的購買；同樣的道理，頻道業者即使擁有優異的節目內容，但無有效率而快速傳輸的平台，將吸引消費者的節目直接送入家戶，優異節目的所有者，勢必無法讓優良節目發揮吸引消費者的功效。

因此，就聯合生產的角度而言，雙方擁有資源的業者，都需要對方投入的幫忙，僅憑個別資源的投入，是無法達成視訊市場效率出售的結果，也因而無法達成視訊服務經營賺取利潤之目的。就生產與消費之觀點而言，有線電視上游的頻道商與下游的系統商之間，是存在著「唇齒之關係」，為能完整吸收食物的內容，以及促進健康之目的，唇與齒必須適切地扮演本身的功能。

唇與齒間的討論

問題是唇與齒在討論彼此之間，在消化上所扮演功能的高低時，就會產生一定的磨擦，任何一方都會認為自己在此生產過程中，扮演較重要的角色，應當獲得較多的肯定，如果以次序表示任何一方的貢獻，每一個資源的所有者，必然會宣稱自己的貢獻優於另外資源的所有者，在排序上要高於另外資源的所有者。

以有線電視產業的生產流程而言，上游的頻道商會認為是因為自己頻道內容的優異，所以視訊服務的績效才會那麼成功，因此在利益的分配上必須要高於下游系統商。同樣的，下游的系統商也會有同樣的看法，認為視訊市場經營之所以成功，是因為自己投入巨大的資本，才使平台能夠快速的傳輸視訊內容服務於消費者，因此論功行賞中間，他必須分配較多的利益。由於存在此分配上的矛盾，有線電視上下游業者之間，就會產生分配上「相互傾壓」的現象。

市場經營制度

上游業者會以為頻道的製作需花費相當的成本，始能生出優良之戲劇，從劇本的找尋、演員的培養訓練、拍攝地點的選擇或建造、配樂的製作等等製程，沒一項過程不需發費巨額成本的支出，因此他會要求更多的利益分配。相對的，下游的系統商也會以線纜的布置，訊號接收設備的購買，消費者端的機上盒的布建，以及最終向消費者收費退費所花之行政成本，行銷支出，消費者爭紛之處理，每一項都需要成本，因此在利益的分配上他要分得較多，才有可能支付這些成本後有餘。為爭奪自己的利益，必然會以減少頻道業者利益分配為代價，「相互傾壓」之事件必然出現。

目前有線電視上下游業者糾紛的出現，係源自於有線電視市場經營制度完全由系統商主導的結果。在這個系統之下，頻道商所提供的節目僅扮演視訊市場的中間投入，頻道商無法自主成為視訊市場的經營者。然而，隨著視訊市場技術的進步，讓頻道的所有者可以藉由網路的出租，將頻道節目直接送入每個家戶裡，使頻道所有者能夠自主的成為視訊市場的經營者。

目前MOD的視訊經營模式，因為黨政軍退出媒體條款的約束，無法由本身決定媒體的經營，只能提供平台，讓有頻道資源的所有者成為營運商，在平台上經營視訊生意，就是視訊市場由頻道商主導生意的典型例子。

由以上之分析，可以發覺目前完全以系統商為主導者的有線電視經營制度，似乎可以今一步的區分為三類：

第一類是目前以有線電視系統商為主導的制度，頻道商在此制度下僅扮演關鍵中間投入的角色。

第二類是上一類型的倒置，角色互換由頻道業者主導視訊市場的經營，系統業者只是提供平台出租的角色，類似於目前百貨公司與專櫃廠商關係的經營模式。

第三類型是第一類型與第二類型混合的經營模式，一方面不改變目前系統商為主的經營模式，有些頻道仍然扮演中間投入的角色；二方面又允許頻道商向系統商租用平台，自主的經營視訊的生意。

選擇自由

最重要的是頻道商要在視訊市場商扮演何種角色，會有最大的選擇自由，選擇第一種類型模式處理資源，扮演的是視訊市場中間投入的出售，不用去擔心與消費者互動的問題。如果頻道商選擇了第二種模式出售頻道資源，直接面對消費者的選擇考驗，所需承擔的風險可能較高而且必須自己承擔。不管如何在此體系下，頻道商的地位由背後走到前頭，在視訊市場上會有更高的選擇權。

當然，頻道商與系統商之間要以何種模式投入視訊市場的經營，雙方必須有絕對的選擇權，亦即雙方是在自由意志下，訂定選擇那一種模式的合作契約。一方提出要求，但條件不符合一定之要求時，他方則有權力加以拒絕。

經此制度的改變，有線電視目前上下游資源擁有者，可以擁有較多的組合選擇，讓資源的使用上，因為有市場淘汰機制的運作，最終能夠獲得有效率的使用。當然過去所謂的「互相傾壓」的問題，在有充分選擇的環境下，自然可以迎刃而解。

熱門文章》
►2萬杯的木瓜牛奶是用什麼做出來的？

►按讚加入粉絲團，讓你成為話題王！

以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 莊春發 雲論莊春發 有線電視 MOD
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
桂宏誠／九二共識是確認「尚未完全統一」的一國兩「治..
柳金財／蔡英文與獨派之競合：成也獨派？敗也獨派？
莊春發／有線電視上下游關係是「脣齒相依」，還是「相..
陳一新／蔡用習擴大宣傳　國民黨撥亂反正
單厚之／發紅包髮夾彎　拿弱勢族群「窮開心」？

推薦閱讀

陳一新／蔡用習擴大宣傳　國民黨撥亂反正

宋兆文／蔡英文準備向英國開戰嗎？

2萬杯的木瓜牛奶是用什麼做出來的？

【大法官週記】釋字 771 號：長大才爭遺產會太遲..

陳一新／蔡用習擴大宣傳　國民黨撥亂反正

趙春山／當那道紙門被戳穿的時候

馬西屏／「九二共識」真的很好懂！

單厚之／發紅包髮夾彎　拿弱勢族群「窮開心」？

張競／日韓反目叫陣　美國袖手旁觀

柳金財／蔡英文與獨派之競合：成也獨派？敗也獨派？

相關文章

陳一新／蔡用習擴大宣傳　國民黨撥亂反正

陳一新／蔡用習擴大宣傳　國民黨撥亂反正

儘管蔡英文這幾天透過公開記者會與社群媒體發言，而暫時擺脫了九合一敗選後的陰霾，但「跑得了和尚，跑不了廟」，民進黨終將面對敗選檢討與如何翻轉經..

陳一新 2小時前

單厚之／發紅包髮夾彎　拿弱勢族群「窮開心」？

單厚之／發紅包髮夾彎　拿弱勢族群「窮開心」？

公投後，婚姻制度該怎麼走？

公投後，婚姻制度該怎麼走？

李沃牆／經濟紅利應以「還債」優先

李沃牆／經濟紅利應以「還債」優先

張競／日韓反目叫陣　美國袖手旁觀

張競／日韓反目叫陣　美國袖手旁觀

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】單厚之／葉俊榮突襲「插管」！民進黨止得住血嗎？

【人雲亦云】單厚之／葉俊榮突襲「插管」！民進黨止得住血嗎？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

蔡英文準備向英國開戰嗎？

蔡英文準備向英國開戰嗎？

2萬杯的木瓜牛奶是用什麼做出來..

釋字 771 號：長大才爭遺產..

蔡用習擴大宣傳　國民黨撥亂反正

當那道紙門被戳穿的時候

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面