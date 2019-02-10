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綠茶的食道癌矛盾，你可以再多等1分鐘

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▲茶葉。（圖／翻攝自pixabay）

●作者／韋恩的食農生活。

日前連續兩位名人，安迪先生與嚴凱泰先生都因為食道癌就過世，兩位都正當壯年所以特別令人惋惜。

其實在我們的身邊，就有一項預防食道癌的好東西，那就是屬於東方的飲食文化特有的綠茶。綠茶因為含有豐富的多酚以及兒茶素，有很強的抗氧化力，所以對於多種癌症都有預防的作用。對於降低食道癌發生的機率，之前也在許多大型的人體實驗中得到印證。

之前在全世界的保健營養界,有一個有名的日本矛盾，就是日本的吸煙人口特別多，但是得到肺癌或其他相關呼吸道、食道癌症的比例都很低，這似乎是不合理的。後來許多專家探究其原因,結果一致同意日本人愛喝綠茶是背後主要的原因。

其實綠茶本身也有另外一項更嚴重的矛盾！綠茶喝對了可以預防食道癌,但是如果喝錯了綠茶，反倒有可能使得到食道癌的機會提高了5倍！那什麼叫喝錯了綠茶呢？就是喝綠茶不要喝太燙，超過攝氏65度就是太燙。太高的溫度會刺激口腔以及食道的黏膜，促進癌細胞的增生。尤其是平常就有在抽煙喝酒的人,更會大幅提高得到食道癌的機會。

所以韋恩結論：綠茶適當的喝可以促進健康，只是不要喝會燙口的，最好泡好不要馬上喝，以我的經驗可以再放1分鐘（當然這降溫的速度跟容器、杯子丶水溫等等都有關係，這是給大家一個參考）。

當然所有的咖啡、湯等等都不要喝太燙，比較健康。有人認為喝熱一點才比較香丶比較夠味，可能要再多考慮一下。

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●本文獲作者授權，轉載自「韋恩的食農生活」。以上言論不代表本網立場。88論壇歡迎多元的聲音與觀點，來稿請寄：editor88@ettoday.net

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