簡守信／君子，怎麼能遠庖廚呢！

▲君子，怎麼能遠庖廚呢！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

●簡守信／台中慈濟醫院長。

對於「知識分子」的定義，也許是眾多紛紜。但如果說「知識分子」就是連和人吵架都會引經據典的人，相信許多人會心有戚戚焉。吵不過知識分子，也只能怪當年四書五經沒有那麼用功的念！

不一定是吵架，也不一定是知識分子，但也會引經據典以遂行其貪吃或偷懶陰謀的「另類知識分子」是家中的男主人。每逢太座拋來關心是否吃得過多的眼神，就會理直氣壯的說：「君子不重則不威！」然後繼續狼吞虎嚥、大快朵頤。

三高數值飆高

這時當太太的可不要被《論語》唬住，正確的回應是：「《論語》中的不重則不威，指的是君子如果不莊重則沒有威儀。不是體重不夠重則顯不出威風。」接著再拿出老公上次體檢滿江紅的報告。

男主人看到那飆高的膽固醇、三酸甘油脂等數值，氣勢立刻矮了半截。男女兩大高手過招高低立判，同時也成功的塑造出太太是感性與理性兼具的馭夫高手。

另一個需要駁斥的時機是在吃完飯後。

這時只見太太一個人與油膩膩的鍋碗瓢盆進行單兵作戰，先生則是好整以暇的看著電視。如果要他進來幫忙，他又會引經據典的說：「《孟子．梁惠王篇》提到君子遠庖廚也。妳的先生當然是君子，那理所當然的也就該遠離廚房。」

這時錯誤的應對是：「管他什麼梁惠王，數到三你還不進來，你就給我試試看！」比較好的回應是，優雅地從廚房走出來，手中還拿著一本《四書》，翻到《孟子．梁惠王篇》，然後化身為國文老師說：「孟子說的是：君子之於禽獸也，見其生不忍見其死，聞其聲不忍食其肉。是以君子遠庖廚也。真正要呼應孟子應該要盡量素食，這樣對你的三高也會比較好。既然沒有遠庖廚的理由，那麼親愛的，剩下的碗就拜託你了。」

摸著鼻子走進廚房的先生，看著碗盤上厚厚黏稠的油漬，用力倒了許多的洗碗精和沖了許多水之後，碗盤才恢復原貌。這樣油膩難除的畫面，在隔天早上要服下降膽固醇的藥物時，又浮現心頭，更不禁聯想到自己的動脈壁，血管壁上有了這樣的油脂，要不動脈硬化，似乎也滿難的。

一家之主這樣地洗了幾天的碗之後，就有可能會大徹大悟，痛改前「油」，和老婆大人商量是不是該吃清淡一點？「四低一高」──「低油、低鹽、低糖、低熱量」和「高纖維」的健康飲食口訣，也很快能朗朗上口。

所以說，君子，怎麼能遠庖廚呢！

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●本文獲作者、出版社授權，轉載自《來醫生館聽故事》。以上言論不代表本網立場。88論壇歡迎多元的聲音與觀點，來稿請寄：editor88@ettoday.net