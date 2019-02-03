ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

簡守信／君子，怎麼能遠庖廚呢！

雲論

 

▲君子，怎麼能遠庖廚呢！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

●簡守信／台中慈濟醫院長。

對於「知識分子」的定義，也許是眾多紛紜。但如果說「知識分子」就是連和人吵架都會引經據典的人，相信許多人會心有戚戚焉。吵不過知識分子，也只能怪當年四書五經沒有那麼用功的念！

不一定是吵架，也不一定是知識分子，但也會引經據典以遂行其貪吃或偷懶陰謀的「另類知識分子」是家中的男主人。每逢太座拋來關心是否吃得過多的眼神，就會理直氣壯的說：「君子不重則不威！」然後繼續狼吞虎嚥、大快朵頤。

三高數值飆高

這時當太太的可不要被《論語》唬住，正確的回應是：「《論語》中的不重則不威，指的是君子如果不莊重則沒有威儀。不是體重不夠重則顯不出威風。」接著再拿出老公上次體檢滿江紅的報告。

男主人看到那飆高的膽固醇、三酸甘油脂等數值，氣勢立刻矮了半截。男女兩大高手過招高低立判，同時也成功的塑造出太太是感性與理性兼具的馭夫高手。

另一個需要駁斥的時機是在吃完飯後。

這時只見太太一個人與油膩膩的鍋碗瓢盆進行單兵作戰，先生則是好整以暇的看著電視。如果要他進來幫忙，他又會引經據典的說：「《孟子．梁惠王篇》提到君子遠庖廚也。妳的先生當然是君子，那理所當然的也就該遠離廚房。」

這時錯誤的應對是：「管他什麼梁惠王，數到三你還不進來，你就給我試試看！」比較好的回應是，優雅地從廚房走出來，手中還拿著一本《四書》，翻到《孟子．梁惠王篇》，然後化身為國文老師說：「孟子說的是：君子之於禽獸也，見其生不忍見其死，聞其聲不忍食其肉。是以君子遠庖廚也。真正要呼應孟子應該要盡量素食，這樣對你的三高也會比較好。既然沒有遠庖廚的理由，那麼親愛的，剩下的碗就拜託你了。」

摸著鼻子走進廚房的先生，看著碗盤上厚厚黏稠的油漬，用力倒了許多的洗碗精和沖了許多水之後，碗盤才恢復原貌。這樣油膩難除的畫面，在隔天早上要服下降膽固醇的藥物時，又浮現心頭，更不禁聯想到自己的動脈壁，血管壁上有了這樣的油脂，要不動脈硬化，似乎也滿難的。

一家之主這樣地洗了幾天的碗之後，就有可能會大徹大悟，痛改前「油」，和老婆大人商量是不是該吃清淡一點？「四低一高」──「低油、低鹽、低糖、低熱量」和「高纖維」的健康飲食口訣，也很快能朗朗上口。

所以說，君子，怎麼能遠庖廚呢！

熱門推薦》
►補充B群，提神抗疲勞？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者、出版社授權，轉載自《來醫生館聽故事》。以上言論不代表本網立場。88論壇歡迎多元的聲音與觀點，來稿請寄：editor88@ettoday.net

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 簡守信 雲論簡守信 廚房 心血管 油膩
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
【人雲亦云】夏韻芬／別再讓爸媽幫你存起來！教你「紅..
簡守信／君子，怎麼能遠庖廚呢！
別管谷關的空氣了，自己「排放」的空氣最好？
香功堂主／《邊境奇譚》：這樣的我有人性嗎？
下班族／面對連假，我已準備周全！

推薦閱讀

【大法官週記】釋字 771 號：長大才爭遺產會太遲..

別管谷關的空氣了，自己「排放」的空氣最好？

秒懂家醫／半夜一直起來小便，怎麼辦？

梅復興／派里級艦軍購　千金難買的划算投資

簡守信／君子，怎麼能遠庖廚呢！

在大公司好還是小公司好？每個人都得面對的課題...

陳一新／貿易談判不是「各退一步」而是「美進中退」

「我的美國病人」醫千字文嘆：希望將來我病痛時健保還..

宋兆文／中國潛艇釣魚台海面上浮事件探討

張誠／中共S-400射程蓋全台？有台版哈比機不怕！

相關文章

陳一新／貿易談判不是「各退一步」而是「美進中退」

陳一新／貿易談判不是「各退一步」而是「美進中退」

未來，在美國與其盟國的封殺之下，中國可能會被迫走上一條「自力更生」的崎嶇道路。中國人可能要有過苦日子的心理準備。

陳一新 2月1日 17:07

單厚之／2020大選「總統綁立委」：壓縮柯文哲空間

單厚之／2020大選「總統綁立委」：壓縮柯文哲空間

邱智淵／美國文攻武嚇　中美爭霸詭譎難測

邱智淵／美國文攻武嚇　中美爭霸詭譎難測

年前打掃照步來，輕鬆省力又乾淨

年前打掃照步來，輕鬆省力又乾淨

邵宗海／民進黨「新的決議文」，可能走向的解析

邵宗海／民進黨「新的決議文」，可能走向的解析

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬／別再讓爸媽幫你存起來！教你「紅包理財法」

【人雲亦云】夏韻芬／別再讓爸媽幫你存起來！教你「紅包理財法」

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

釋字 771 號：長大才爭遺產..

釋字 771 號：長大才爭遺產..

別管谷關的空氣了，自己「排放」..

半夜一直起來小便，怎麼辦？

梅復興／派里艦軍購　划算的投資

簡守信／君子，怎麼能遠庖廚呢！

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面