劉康民／大陸學生的台灣意象

▲陸生來台人數逐漸增多 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

●劉康民／社會觀察者，關心文化與教育，以及最近的選舉動向。

自2011年九月首度開放近千名大陸學生來臺攻讀學位以來，至2018年來臺攻讀學位者已逾一萬五千多人。大陸學生來臺正式讀大學後，無論是臺灣學術界還是媒體，都給予了整個群體極高的關注。大陸學生對於臺灣及兩岸的重要性不言而喻，在臺灣面臨少子女化衝擊與國際高教市場激烈競爭下，大陸學生來臺無論是從對於學生來源，還是增加兩岸年輕人的交流與相互認識所產生的相互理解等層面，都值得肯定。最近筆者也發現有不少大陸的教授，也送孩子來臺灣讀大學或研究所，往往雙方一談此話題，對方都會表示從他們的子女都肯定臺灣的大學品質、喜歡在臺求學的開放心胸與自由度等。

到目前為止，國內相關法令仍有所限制，來臺攻讀學位的大陸學生仍無法留在臺灣就業，一旦畢業就必須很快的返回大陸，或繼續前往其他國家深造。然而他們在臺期間接觸到許多的臺灣經驗，讓這些大陸學生校友將來無論在世界任何角落，應成為知臺、愛臺的大陸代言人。

筆者曾研究大陸學位生和交換生來臺灣後，對於臺灣的政治、經濟、社會、文教等各方面的滿意度調查。研究發現，大陸學生對臺灣意象的評價相當的正面，尤其對於如：臺灣民眾的環保意識、公德心和人情味，對於中華文化的保存與發揚等方面，高度肯定。但另一方面卻覺得臺灣的大學生和普通民眾，對大陸現在發展實況瞭解不足；臺灣的大學生的國際觀和競爭意識不夠，新聞媒體過於娛樂化傾向導致專業度不足。另外，臺灣的網拍和電子支付業，包括支付寶等業務，遠不及大陸的發展速度。尤其，許多民眾對大陸的認識還停留在過去的刻板印象階段，讓大陸學生覺得美中不足。

攬才、留才

不少大陸學生也表示，短期內改善陸生政策的改變或許比較困難，但就中長期而言，應努力改善「攬才」和「留才」政策。在全球化日益深入的今天，大陸學生的選擇越來越多樣化，臺灣相對於大陸的高校或者世界其他地區的高校而言，其優勢在哪裡？在大陸、香港、新加坡大力爭取頂尖陸生的今天，臺灣如何把自己的優勢最大化，在保證招收陸生質量的同時，如何擴大對於大陸優秀陸生的吸引力？臺灣高等教育的優勢定位保括：首先必須先確認自本身實力的利基，提高臺灣各大學整體的學科表現，增加在大陸的知名度和公信度；其次是品牌與宣傳，「臺灣的大學」這個品牌應該以怎樣的形象出現在大陸學子面前？臺灣高等教育的競爭優勢是什麼？我們有那些地方超越大陸？尤其在區域性的諸多競爭中，臺灣高等教育的機會在哪裡？這些都是一系列的挑戰。

總之，從研究結果顯示，臺灣社會的人文關懷以及多樣性深受陸生肯定；相較於大陸高等教育，臺灣高校在學術上的自由性、開放度以及國際化也具顯著優勢。在今後的招生政策中，如何強化自己的優勢，深化「臺灣的大學」品牌在大陸學子心中「專業、自由、開放、國際化」的形象，以及在招收陸生的過程中，也可善加利用社交媒體進行各校宣傳，這些都值得我們參考。

熱門推薦》

►留外陸生海歸就業潮─從數據看市場吸力在哪裡？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場。論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄：editor88@ettoday.net