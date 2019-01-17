ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

劉康民／大陸學生的台灣意象

雲論

▲陸生來台人數逐漸增多 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

●劉康民／社會觀察者，關心文化與教育，以及最近的選舉動向。

自2011年九月首度開放近千名大陸學生來臺攻讀學位以來，至2018年來臺攻讀學位者已逾一萬五千多人。大陸學生來臺正式讀大學後，無論是臺灣學術界還是媒體，都給予了整個群體極高的關注。大陸學生對於臺灣及兩岸的重要性不言而喻，在臺灣面臨少子女化衝擊與國際高教市場激烈競爭下，大陸學生來臺無論是從對於學生來源，還是增加兩岸年輕人的交流與相互認識所產生的相互理解等層面，都值得肯定。最近筆者也發現有不少大陸的教授，也送孩子來臺灣讀大學或研究所，往往雙方一談此話題，對方都會表示從他們的子女都肯定臺灣的大學品質、喜歡在臺求學的開放心胸與自由度等。

到目前為止，國內相關法令仍有所限制，來臺攻讀學位的大陸學生仍無法留在臺灣就業，一旦畢業就必須很快的返回大陸，或繼續前往其他國家深造。然而他們在臺期間接觸到許多的臺灣經驗，讓這些大陸學生校友將來無論在世界任何角落，應成為知臺、愛臺的大陸代言人。

筆者曾研究大陸學位生和交換生來臺灣後，對於臺灣的政治、經濟、社會、文教等各方面的滿意度調查。研究發現，大陸學生對臺灣意象的評價相當的正面，尤其對於如：臺灣民眾的環保意識、公德心和人情味，對於中華文化的保存與發揚等方面，高度肯定。但另一方面卻覺得臺灣的大學生和普通民眾，對大陸現在發展實況瞭解不足；臺灣的大學生的國際觀和競爭意識不夠，新聞媒體過於娛樂化傾向導致專業度不足。另外，臺灣的網拍和電子支付業，包括支付寶等業務，遠不及大陸的發展速度。尤其，許多民眾對大陸的認識還停留在過去的刻板印象階段，讓大陸學生覺得美中不足。

攬才、留才

不少大陸學生也表示，短期內改善陸生政策的改變或許比較困難，但就中長期而言，應努力改善「攬才」和「留才」政策。在全球化日益深入的今天，大陸學生的選擇越來越多樣化，臺灣相對於大陸的高校或者世界其他地區的高校而言，其優勢在哪裡？在大陸、香港、新加坡大力爭取頂尖陸生的今天，臺灣如何把自己的優勢最大化，在保證招收陸生質量的同時，如何擴大對於大陸優秀陸生的吸引力？臺灣高等教育的優勢定位保括：首先必須先確認自本身實力的利基，提高臺灣各大學整體的學科表現，增加在大陸的知名度和公信度；其次是品牌與宣傳，「臺灣的大學」這個品牌應該以怎樣的形象出現在大陸學子面前？臺灣高等教育的競爭優勢是什麼？我們有那些地方超越大陸？尤其在區域性的諸多競爭中，臺灣高等教育的機會在哪裡？這些都是一系列的挑戰。

總之，從研究結果顯示，臺灣社會的人文關懷以及多樣性深受陸生肯定；相較於大陸高等教育，臺灣高校在學術上的自由性、開放度以及國際化也具顯著優勢。在今後的招生政策中，如何強化自己的優勢，深化「臺灣的大學」品牌在大陸學子心中「專業、自由、開放、國際化」的形象，以及在招收陸生的過程中，也可善加利用社交媒體進行各校宣傳，這些都值得我們參考。

熱門推薦》
►留外陸生海歸就業潮─從數據看市場吸力在哪裡？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場。論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄：editor88@ettoday.net

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 雲論劉康民 劉康民 陸生 留學
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
你懂得談戀愛嗎？每晚從酒吧、派對、盲目約會落寞而歸..
劉康民／大陸學生的台灣意象
林艾德／蝙蝠俠不是私刑的藉口，只是另一個暴力的開端
施正鋒／都是政務官稿費惹的禍
讓台灣離岸風電跨出第一步：以六點事實認識離岸風電

推薦閱讀

程琪／留外陸生海歸就業潮─從數據看市場吸力在哪裡？

【大法官週記】釋字 771 號：長大才爭遺產會太遲..

讓台灣離岸風電跨出第一步：以六點事實認識離岸風電

單厚之／官員不定期寫社論vs.學者固定寫專欄　哪個..

劉康民／大陸學生的台灣意象

施正鋒／都是政務官稿費惹的禍

林艾德／蝙蝠俠不是私刑的藉口，只是另一個暴力的開端

談管中閔被彈劾案前，你該要有的認知

白依／坐著談統、站著抗統、趴著等統

張競／英國脫歐──拆穿政客操弄西洋鏡

相關文章

林艾德／蝙蝠俠不是私刑的藉口，只是另一個暴力的開端

林艾德／蝙蝠俠不是私刑的藉口，只是另一個暴力的開端

私刑者的性質更像是兇手，他們有慾望、他們無法控制、他們需要滿足自己。因為兒子買錯東西或說謊而打人，跟因為看到父親家暴就要揍他，本質上都是無法..

1小時前

施正鋒／都是政務官稿費惹的禍

施正鋒／都是政務官稿費惹的禍

他分屍母「包7袋藏冰箱7個月」　遭判30年稱：對不起媽媽

他分屍母「包7袋藏冰箱7個月」　遭判30年稱：對不起媽媽

單厚之／官員不定期寫社論vs.學者固定寫專欄　哪個嚴重？

單厚之／官員不定期寫社論vs.學者固定寫專欄　哪個嚴重？

【法國寫真】彭怡平／法蘭西共和國總統的官方肖像

【法國寫真】彭怡平／法蘭西共和國總統的官方肖像

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】苦苓／眾怒！政府年終紅包喊卡　怎解決？乾脆「通通有獎」啦

【人雲亦云】苦苓／眾怒！政府年終紅包喊卡　怎解決？乾脆「通通有獎」啦

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

釋字 771 號：長大才爭遺產..

釋字 771 號：長大才爭遺產..

讓台灣離岸風電跨出第一步：以六..

官員不定期寫社論vs.學者固定..

大陸學生的台灣意象

都是政務官稿費惹的禍

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面