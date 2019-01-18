劉必榮／英國深陷脫歐泥淖之中

●劉必榮／東吳大學政治系教授，擅長國際政治、國際衝突、談判理論，經營「劉必榮國際新聞評論」粉絲團。

英國政局在這個星期真是跌宕起伏，令人目不暇給。星期二，1月15日晚上，英國首相梅伊終於把去年11月與歐盟達成的脫歐協議在國會付諸表決，結果不但如預期般的落敗，而且更是慘敗。下院以432：202否決該協議，梅伊慘輸230票，創下一世紀以來英國執政黨最大的挫敗。

反對黨工黨打蛇隨棍上，黨魁柯賓立刻在周三發起對首相的不信任投票，結果不信任的306，信任的325，梅伊低空過關。

周四，梅伊在首相府召集朝野政黨共商脫歐對策，希望找到各政黨的共識。工黨主席柯賓表示不會參加，稱除非梅伊宣布不會無協議硬脫歐，否則不談。結果梅伊拒絕。與會的小黨如蘇格蘭民族黨，在跟梅伊談過之後也抱怨，梅伊在會談前設了條件： 不會排除硬脫歐、不同意二次公投、不同意延後脫歐時間，除了這三條件外，一切可談。蘇格蘭民族黨表示，在這三個前提下的談判，有可能達成新的共識嗎? 浪費時間罷了。1月29日，也就是表定脫歐期限3月29日的前兩個月，梅伊還有一次提出B方案的機會。但誰也沒把握那次會不會過關。

到底英國脫歐卡在哪裡？梅伊的問題又出在哪裡？

英國脫歐的相關議題有三：一是分手費，這個談成了；二是脫歐後英國人在歐盟的待遇，與歐盟人在英國的待遇，這也談成了；現在卡在第三個議題，脫歐後英國和北愛爾蘭的邊界究竟是硬邊界還是軟邊界。

愛爾蘭島北部屬英國，南部是愛爾蘭共和國。1998年倫敦與北愛達成協議，將權力下放，讓北愛成立自治政府，但北愛仍屬英國。北愛和愛爾蘭共和國之間因為同屬歐盟，也沒有邊界，這才化解了北愛的統獨問題。可是英國脫歐之後，北愛脫離歐盟，也脫離了單一市場，而愛爾蘭共和國卻仍屬歐盟，於是就出現了跨界貿易要徵稅的問題，南北愛爾蘭的邊界也就成了實質的硬邊界。愛爾蘭共和國反對愛爾蘭島再被分割，表示果真如此，將在歐盟杯葛英國的脫歐協議。

邊界問題

為了邊界問題，英國和北愛研究過好幾個方案，例如關稅由英國替北愛徵收，這樣就可以維持軟邊界，結果因涉及主權問題而作罷；也討論過把北愛作個案處理，讓北愛繼續留在單一市場，這樣一樣可以維持軟邊界。此議一出，當初投票支持留歐的蘇格蘭或倫敦等大城，表示他們也要被當成個案處理，此案因而也作罷。

英國首相梅伊和歐盟達成的協議，是3月脫歐後，英國與歐盟關係還有一個過渡期，一直到明年年底。這段期間英國還是會繳納會費57億歐元，和歐盟之間也會成立一個關稅同盟，這樣和愛爾蘭共和國之間就不必另外收稅了，邊界也自然成為軟邊界。這段期間，英國將和歐盟努力談成一個自由貿易協定，取代暫時的關稅同盟。

誰知這個協議草案出來，沒有一方滿意。脫歐派擔心，成立關稅同盟之後，歐盟就不會認真談自由貿易協定了，到時英國將被卡死在關稅同盟裡面。關稅同盟和自由貿易協定最大的差別，在英國加入關稅同盟後，就沒有自主的對外貿易政策了。到時還是和歐盟綁在一起。首相梅伊說成立關稅同盟並非留在歐盟，英國對外來移民仍有自主權，可以決定接不接納。誰知英國脫歐公投本因難民湧入而激起，但到這個時候，難民或移民問題反而不是辯論的焦點。梅伊想以爭回移民問題的主動權來邀功，結果沒有成功。

工黨則認為關稅同盟應該是正式的安排，不是臨時性的備用方案。英國甚至應留在單一市場裡面，所以對梅伊的方案不買單。留歐派更認為應該否決梅伊所談的任何方案，逼政府在國會達不成共識的情況下進行第二次脫歐公投，這樣或有機會翻案，讓英國留在歐盟。

就因為脫歐派和留歐派都不想讓梅伊的協議過關，所以才會讓15日的投票執政黨輸掉230票之多。

這一走卻是個災難

梅伊不贊成二次公投，表示公投非兒戲，政府應對民意負責。她也反對跟歐盟諮商，將3月29日的脫歐期限延長，認為這將傷害英國的國際信用。她只以硬脫歐威脅，表示國內若無法達成協議，在不能失信於民，也不能失信於國際社會的情況下，329期限一到，英國硬著頭皮也要離開歐盟。

但這一走卻是個災難。因為英國脫歐協議的各個議題是一個包裹，在沒有協議硬脫歐的情況下，英國原先答應要付歐盟的分手費也不付了，歐盟一下子將出現幾十億歐元的財政缺口。原先談好的英國人在歐盟，或歐盟人的英國的待遇也都沒協議了。英國貨物進到歐洲，在關口大排長龍等著檢驗繳稅，一團混亂完全可以想像，對國際經濟造成的衝擊也完全可以預期。

梅伊用這個方法給在野黨壓力也給歐盟壓力，希望雙方都作一些讓步，否則後果一起承擔。但這前提是梅伊必須繼續擔任首相才行。若反梅伊勢力反撲，工黨下一次再提不信任案過關了，梅伊下台，一切都得重來。所以歐盟也做好萬一下台，必須推遲英國脫歐期限的準備。

所以英國的政局還充滿的變數。兩年前一場可能很多人都沒想清楚的公投，讓英國陷入泥淖之中，至今仍找不到出路。

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