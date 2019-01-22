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薛承泰／誰摧毀了社會的同理心？

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▲筆者認為，培養出「同理心」與「分享」的善念很重要。（示意圖／翻攝自Pixabay）

●薛承泰／台灣大學教授，前政務委員。

孔子和他兩個愛徒顏淵與子路談到個人的志向，相信大家耳熟能詳，子曰︰「盍各言爾志？」子路曰︰「願車馬、衣輕裘，與朋友共，敝之而無憾。」顏淵曰︰「願無伐善，無施勞。」子路談到，當我有能力的時候，願意和朋友共享成就與財富；顏淵則樂意為他人做事，不自誇、不居功、不求回報。子路接著問老師的志向，孔子說: 「老者安之，朋友信之，少者懷之。」當然，有別於兩位弟子分別強調「與人分享」與「個人修為」，孔子的格局就更高了，要營造出一個大同世界。

在教育不普及，媒體不發達的年代，人們的學習大都透過「身教」，能有「言教」的機會並不多。進入資訊年代中，不要說「身教」，連真人的「言教」也不多，如今是由「網教」取代，特別是對年輕人。如果今天拿顏淵與子路的志向來激勵年輕人，恐怕要被說成「八股」，「這是甚麼時代了，還拿兩千年前古人的話！」可是，當筆者看到最近一連串令人觸目心驚的報導，會建議大家回過來思考顏淵與子路的話，政府則應該以孔子話來做為鞭策。

法規卻杜絕不了暴力...

街頭與家庭暴力雖然和人類社會形影不離，到了21世紀，教育已相當普及，人權意識也都進入了相關法規，還規範了通報的職責。可是悲劇不僅不能杜絕，甚至層出不窮！而根據報導，有些悲劇居然源自於一個很平常的事（如幼兒哭鬧、食物忘了加辣、刻意超車、差一點撞到、認錯人、看不順眼...），即不顧他人的安危暴力相向，甚至在大庭廣眾之下，聚眾滋事逞兇鬥狠！

其實教育部很早就在中小學推動「服務課程」，也就是希望從小建立起為他人、為社會服務的胸懷，近年來也落實到大專院校。弔詭的是，成果在哪裡？教育部似乎重視預算執行率，或是看到報導後出來喊話增加相關預算，或邀請學者進行研究...等來做為成果。相關人員應該走到街上去觀察，學子們是否因「服務課程」而建立出所謂的「同理心」與「服務心」？

以身作則

多年前筆者即為文指出，推動「同理心」與「服務心」不是用課程方式，而應該是「以身作則、型塑氛圍」的潛藏課程。試想，如果有小學生平常就在家中照顧病榻上的父母，父母可以為他開一張「服務證明」嗎？如果服務課程只是分配學校公共走道的清潔掃地，而不會主動為自己上課的教室、為自己住的社區維持整潔，這種服務課程有用嗎？而作為老師的，捨不得在自己家開冷氣，卻在學校大方用，並且在學生面前高談環保，這又會是何情景呢？

此外，居住環境的不友善也會影響年輕人的價值觀。君不見在都會中雖有林蔭大道貫穿，兩旁摩天樓林立，是打卡留念的好地方，但只要一轉進巷道，處處顯露出人性的貪婪與公德心的缺乏，醜態百出不是房子的老舊，而是人心！

居住環境的不友善與社區環境逐漸崩壞，源自於你爭我奪；光是占用公共空間作為私人停車，手法巧妙最能展現台灣人的智慧！當然，政府公權力未能彰顯，要負起最大的責任，讓大家有樣學樣且不斷創新！

總之，問題的關鍵，在於公權力不彰使得人們明知有法卻不在意法！鑑於此，政府應以恢復社區友善空間為優先，讓民眾不要生活在彼此猜忌與緊張的環境中，才有可能培養出「同理心」與「分享」的善念。當然，政治人物更應重視「修為」，不能做出不良示範，若為了達成目標不惜挑撥族群，爾虞我詐且不斷創造假新聞，風行草偃，這個社會不亂才怪！

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