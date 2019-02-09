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簡守信／誰說看電視對小孩不好？

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▲人生啟蒙的年代。（圖／達志／示意圖）

●主述／簡守信、撰文／蔡明憲、廖翊君。

說起醫師這個行業，非常有社會名望，因此人們往往會聯想，醫者的出身背景，多半本身就已經是貴族世家，或者政商關係良好。

然而，如果真要說簡守信出身某個「世家」，比較貼近的倒不是醫師世家，而是「鐵路世家」；因為，他的父親跟阿公都在鐵路局服務，是勤勤懇懇的基層公務員。

簡守信也算是農家子弟的後代，老家最早在臺北雙溪，之後遷往瑞芳，再遷到臺北市；日後回首童年，他相信，環境對一個人的終身職涯，會有一定程度的影響。如果當年不是阿公一心想要朝大都會發展，也許後來簡守信就會在鄉下務農之家成長；在那樣的背景下，他或許將以另一種方式來為社會服務。

這樣的省思，也讓他日後行醫時，念茲在茲的除了如何醫治好病人外，也極重視病患背後的環境因素；他相信，不同的環境背景，對一個人的日後發展，會有很大的影響。醫師的一句話、一個鼓舞，可能讓一個病人燃起鬥志，也可能透過術後追蹤，導正了原本可能偏移到負面的思緒，轉為正向思考及不同的生命抉擇。

就以簡守信自己來說，影響他日後行醫的，除了家庭背景外，還有一個更大的因素，就是媒體的力量。

我可以算是生於公務員家族，原生家庭中並沒有習醫的因子。真要說個啟蒙，倒是家族中是有一位大我十幾歲的叔叔當醫師，至今也仍在醫界服務；因為他，讓我對醫師生涯有初步的接觸。但若說真正影響我立志要當醫師的關鍵，其實是我透過電視得到的感動。

從小我就是個求知慾很旺盛的孩子；至今，親友們若回憶起當年，提到小時候我的模樣，毫無例外地，絕對會有一個畫面，就是手邊老是拿著一本書，無時無刻都可以坐下來靜靜閱讀。

除了看書，另一個吸收資訊的來源就是電視。在那個電視節目只有老三臺的年代，卻已經有來自歐美、製作精良的影集，其中有兩部影集──〈杏林春暖〉以及〈實習醫師〉，在我成長歲月的心中栽下種子，最終導引我踏上通往醫界的道路。

所以說，別小看電視及各種媒體的力量；形塑未來社會發展模樣的種子，往往就在觀賞各種影像節目的時候種下。

好的節目真的可以感動人心！所以，直到今天，簡守信就算再忙碌，也都不忘抽空欣賞好的電影、好的影集。聽他討論個案或者向其請益各種事情，他除了能透過很高的文學造詣，引經據典地說明外，也常用電影情節或對白做例子；以大眾娛樂的內容作為輔助，有時可以讓聽者更容易了解深奧的智慧。

當年的影集帶給簡守信怎樣的影響呢？他自己回顧：

當年看過的〈杏林春暖〉，許多劇情到現在我仍未忘記；也許無法記得細節，但影片傳達的信念卻影響至今。

記憶裡的老醫師，我已忘記是不是神乎其技；卻記得他展現的人文關懷，以及用另一種視野看待病人的用心。例如，有一個小朋友生病了，一般醫師只是依照孩童症狀，讓他吃藥打針就好；但這個老醫師，卻因覺得事情不單純，便去探訪這孩子的家庭，也才發現孩子生病的真正原因。原來，生病或受傷都只是「結果」，要找到導致生病及受傷的背後因子，才能真正解決病灶。

還有另一幕令我心有所感的劇情：一個年輕醫師無意間發現，他的老師執刀時似乎有些異樣，仔細觀察並詢問了解後，才知道老師生病了。是的，醫師也是人，也會生病啊！只是，在醫療場域裡，人們往往明顯區隔了醫病關係，忘了醫師本身也需要被關懷，有狀況時也需要被照顧。

這些印象，不只引領簡守信日後決定報考醫學院，並且早在他接觸正規醫師培訓前，內心裡就打下觀念的基石。這些內心層面的教育，不一定能在學院裡習得。他一直很感恩，能夠在尚未投入忙碌的醫學院歲月前，就已建立起良好的醫者信念。

當然，對於日後行醫，帶給他最直接影響的，是醫學院裡的師長風範，以及嚴謹扎實的臨床訓練；兩相比較，他覺得前者影響更大。

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●本文獲作者、出版社授權，轉載自《大愛醫生館》。以上言論不代表本網立場。88論壇歡迎多元的聲音與觀點，來稿請寄：editor88@ettoday.net

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