秒懂家醫科／腸胃常不舒服，卻找不出原因，為什麼？.

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今天跟大家分享我個人認為，身心醫學中最深奧的領域

有明顯的腸胃道症狀，卻檢查不出臟器問題

就會被歸類於＂功能性腸胃道疾病＂

這些症狀包括肚子痛，腹瀉，便秘，腹脹，逆流等等

最常見的疾病包括＂腸躁症＂和＂功能性消化不良＂

如其中沒有疼痛的症狀

則可能是功能性腹瀉，或功能性便秘

這個領域的關鍵字是＂腸－腦軸線(Gut-brain axis)＂

意即，腸胃道和大腦之間是相連的，訊息互通有無

這是很典型的＂心理影響生理＂，＂生理影響心理＂疾病

腸胃道本身就有一套自己的神經網路

又透過交感神經與副交感神經，與大腦相連

大腦本身感受到的壓力與情緒變化

會藉由神經下傳，影響腸胃的神經功能

腸胃道內部的運動，發炎，疼痛，共生菌叢等等變化

也會化為神經訊息上傳至大腦

影響大腦的功能與情緒變化

簡單的說

就是大腦的變化會影響腸胃

腸胃的變化也會影響大腦

大腦感受到的壓力，會加重腸胃道的症狀

腸胃的狀況不好，也會回頭影響大腦情緒

腸胃道與大腦之間的互動，實則密不可分

這也是尖端醫學正在探索的領域之一

治療功能性腸胃道疾病的大原則，就是要以全人照護的角度

同時顧及身心雙方的健康

對輕微的症狀

第一步就是解釋腸胃與大腦之間的關係

避免刺激性的飲食，有需要時使用控制症狀的藥物

有時候只要患者了解腸胃的症狀是來自於壓力

甚至會不藥而癒

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我曾經治療過一名腸躁症患者

症狀是頻繁的腹痛與腹瀉

我只是跟他解釋症狀是環境改變的壓力造成的

回家後症狀自動消失

開立的藥物一顆都沒有吃到

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對於中等程度的症狀

就需要像寫日記一樣

記錄每一次的症狀發生，跟什麼事情有關係

然後主動的避開這些誘發事件來預防

症狀治療的藥物需要固定使用

也建議開始進行心理治療，

因為有助於透過大腦的調適，改善腸胃的症狀

對於嚴重的症狀

並不一定能藉由治療完全改善

可能只能改善到不會影響生活的程度

所以要為治療效果定出合理的目標

如有憂鬱症或焦慮症的共病，或止痛效果不夠

則應該使用抗憂鬱劑治療

抗憂鬱劑能夠調節神經傳導物質的功能

不只能夠改善憂鬱或焦慮的情緒

特定的種類還能夠止痛

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個人先前也有使用抗憂鬱劑

將一位同時有腸躁症＋功能性消化不良的患者

控制良好的案例

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如果以上的治療效果仍然不夠好

則會建議轉介疼痛專科治療

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