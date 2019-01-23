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李復甸／不要錯認了法官的憲法保障

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▲誰來監督法官與檢察官的違法失職？（示意圖／視覺中國CFP）

●李復甸／中國文化大學法律研究所教授。

法官受《憲法》第八十條職務保障「依據法律獨立審判，不受任何干涉。」第八十一條更規定，「法官為終身職，非受刑事或懲戒處分，或禁治產之宣告，不得免職。非依法律，不得停職、轉任或減俸。」長久以來對於法官之保障，漸次產生一些誤解，認為法官是終身職，是不受干涉的。儘管有絕大多數的法官或檢察官認真負責，但是我們從實務上觀察辦案確實有勤惰之別、案件審理中可以發現有些人事先不閱卷、開庭發脾氣、陪席自顧自看自己承辦的其他案卷不在聽審、判決書複製抄襲敷衍了事。檢察官濫權起訴、洩漏偵查秘密搏版面，甚至爭功諉過搶案起訴。

從起訴前洩漏給報刊與電視名嘴的各類資料，檢察官更在起訴時，聲稱被告張某行賄三千張、市值九千餘萬元的浩鼎股票，予翁啟惠女兒。並將中研院醣分子研究成果私相授受給浩鼎，暗中幫助研發乳癌新藥，翁還出脫部分持股獲利逾億，浩鼎則在該新藥解盲前已知極可能失敗，張等五高層賣股避損3568萬元，檢方痛批翁「為一己私利、敗壞國家官箴」，依貪污、內線交易等罪起訴。

謹守無罪推定值得讚許

近日，中研院前院長翁啟惠判決無罪，檢察官決定放棄上訴。從刑事案件無罪推定的理論言，法院判決無罪檢察官當然不能再上訴，不再對翁啟惠提起上訴是對的。但是，在起訴前刊諸媒體，言之鑿鑿的偵查過程究竟是怎麼回事？是偵查組檢察官未及蒐齊證據，匆促起訴？是蒞庭檢察官未能充分了解案情? 蒞庭檢察官怠忽陳訴起訴及言詞辯論? 是檢辯雙方受到政治干預，辯論攻防留一手？連上訴都免了？

▲翁啟惠。（資料照／記者黃克翔攝）

若是檢察官謹守無罪推定，在一審無罪判決後一律不再上訴，我們認為值得稱許，給予高度肯定。但若夾雜有說不清的原因理由，有些案件一審無罪後一律不再上訴；有些一審無罪後非但罔顧無罪推定，續行上訴判決，甚至二審重判。其間法官與檢察官是如何拿捏的？實在令人無法理解，無法輕信。浩鼎股票案與頂新劣油案同樣在偵查期間鬧熱滾滾，社會輿論沸騰，何以同在一審無罪後，兩案有截然不同的發展。檢察署轟轟烈烈地起訴，一審判決後又推給「無罪案件審查會」內部黑箱審議，以「我們沒有上訴會被判有罪的把握！」決定不上訴了。檢察署覺得這樣可以向社會大眾交代嗎？一個被告拉上了訴訟程序，就像賭「俄羅斯輪盤手槍」般，沒有人算得準是滾燙的子彈射過太陽穴，還是沒裝子彈的空槍？這樣的司法制度能讓社會大眾信服嗎？

誰來監督法官、檢察官失職？

依據法官法對法官之司法倫理與監督，於第十三條規定，「法官應依據《憲法》及法律，本於良心，超然、獨立、公正審判，不受任何干涉。」在第十四條更規定法官於就職時應依法宣誓，其誓詞為：「余誓以至誠，接受國家任命，恪遵《憲法》及法律之規定，秉持超然獨立之精神，公正廉明，勤奮謹慎，執行法官職務，如違誓言，願受最嚴厲之制裁。」願受最嚴厲之制裁只是空口白話的誓言嗎？誰來監督法官與檢察官的違法失職？亂烘烘的監察院與司法院為了針對監察委員能否查察司法案件，弄得極不愉快。然而從制度言，監察院對於中央及地方公務人員，認為有失職或違法情事，依《憲法》第九十七條得提出糾舉案或彈劾案。一般認為包含司法人員在內。固然可否對法官行糾舉權是為疑問。

法官與檢察官若是明知而故意違法，其違法失職自然屬於違法失職在提請審議糾彈範圍之內。譬如，曾有不符羈押要件卻逕命交保、將保證金扣押記載於判決理由已剝奪被告抗告之權等，皆是認定背離一般經驗法則，或違反尋常之法律解釋，作為糾彈之要件，則非無疑。法官法中，對於適用法律之見解，固然不得據為法官個案評鑑之事由，但是第二十一條，關於違反職務上之義務、怠於執行職務或言行不檢者，監察委員仍得促其注意。對一些所謂恐龍法官似乎仍非不得糾彈。法官依《憲法》之規定乃依法律獨立審判，況且刑法第二一五條有枉法裁判罪，若監察權無法對枉法裁判作成糾彈並移送偵查，恐對法官與檢察官之拘束全部落空。世界上不會有一種職業身分是不被監督的，否則豈不養成怪獸？

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