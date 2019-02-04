馬凱／新總統的第一要務 : 讓年輕人出人頭地

▲108學年學科能力測驗甫結束。（圖／記者李毓康攝）



●馬凱／社會企業公約基金會創辦人，經濟評論家，《經濟日報》前總主筆，中華經濟研究院前研究員。

身在臺灣的年輕人，最可歎的，就是20年來，國家放棄了他們！儘管沒有任何一領導者、達官顯要或是學者專家坦承，乃至認知；但這個國家20年來的確著著實實地放棄了無以計數的年輕一輩。

古人說，「中興以人才為本」。不僅國家中興需要人才、家道再起靠人才、企業再造要人才，即使一介百姓，要從泛泛之輩中出人頭地，更須淬煉成材。

但20年來，歷任領導者及相關官員倒行逆施、昏瞶無能，硬是剝奪了大多數年輕人成材的機會。一個人是否會成為人才，不在於學歷高低、頭銜大小，而在於天賦與他的天分及潛力，是否得到有效的開發、栽培、淬煉，足以成就個人的期望，為人群及社會盡一份力，讓自己心安理得地有一個充實的人生。

因此，獲得一技之長，投入得展身手的工作，或是出類拔萃、在專業中精益求精、在重要職位擔當重任，都是社會不可或缺的人才，也是成就自己無分高低的途徑。然而20年來主政者卻將此二者一併拋棄。

對大多數年輕人來說，能獲一技之長的最佳途徑，就是技職教育。訓練良好、課程紮實的技職教育，不但每一種行業的人才都能充分供應；而且幾乎每一個有志於報效社會的年輕人，都能找到自己興趣所在、條件相當的學習與磨鍊的機會。

這樣的教育不但是大多數年輕人可以成材、奉獻的最佳管道；1960到80年代，臺灣經濟賴以迅猛起飛、終得躋身已開發國家之列的經濟奇蹟，也正拜其所賜。但1990年代一場荒唐至極的教改，卻將國家靠它發家致富的扁擔，一手毀棄。

「教改」帶來的窘境

所謂「教育改革」，一面胡亂廣設大學，一面讓教學放水、濫竽充數； 使得原本即以「萬般皆下品、唯有讀書高的」父母與年輕人，紛紛棄技職學校如敝屣；輕鬆愉快地搶進大學之門。由於大學之門愈開愈大，三分、五分，也不愁不得其門而入。於是技職學校乃門可羅雀；即使不幸而身在其中，也心在大學； 據調查，九成以上的學生志不在學一技之長。

如此寶貴的扁擔，就被那些只懂表面文章者，不費吹灰之力，即徹底毀棄。因而大多數年輕人毫不自覺地放棄了成材之道；無數企業也求才無門，一步步走向專業人才日漸凋零而無技可施的窘境。

至於一般的大學教育，本當為整個社會栽培各領域的專業人才，卻在政府與網路的夾殺之下，斲喪殆盡。伴隨廣設大學齊來的所謂「校園民主」，以及從美國邯鄲學步而建立的升等及獎助制度，以發表美式論文為唯一的終南捷徑，令大學教師忽視教課重責，廢寢忘食，唯此是務。校園民主賦與學生的評鑑教授尚方寶劍，令教師競以高分放水、討好學生獻媚。



再加上網路成癮的大學生們，宵旰辛勞、不捨晝夜在網上哈拉、打電玩，搞得睡眠不足、上課無心。結果拼著父母心血、數十萬學貸，及四年寶貴時光，卻敗光了一生最重要的學習機會。最後還因為頭上戴了一頂方帽子，只要冷氣房，一切三K工作都不屑一顧。國家的英才因而毀於一旦。而這一批批眼高手低、本該成為國家棟樑的一代又一代年輕人，乃被冠上「靠爸族」、「草莓族」的稱號，枉失寶貴的前程，也讓國家失去了未來。

不過，最不幸的年輕人，莫過於無緣居住在大都會精華區的普羅大眾子弟。這是教改最大的罪孽。有人統計台大學生的出身背景，發現最大的群體，是臺北市大安區的大戶人家子弟。這絕不代表，他們普遍天資聰穎、出類拔萃又好學上進，遠勝過家庭背景遜色、僻居普通城鄉的同儕。真正的關鍵在於，生於今日的臺灣，若父母無力購置大都會精華學區的天價住宅、擠進名校、找到名師、花大把家教費或補習費、買得起一切提升學力的材料，本來就會輸在起跑點；教改更將原本硬碰硬、比較單純而公平的聯考制度複雜化，再加上注重其他才藝與條件的所謂「多元就學」；不論資材如何出眾，學習如何勤奮，這些佳子弟就被永遠剝奪了進入頂尖學校的機會，使社會階層翻轉的管道，幾乎完全阻絕。

然而進入頂尖學校，誠如前述，也不表示能夠成材。所有的學校都被早已嚴重僵化的教育體制，與蠻悍官員的巨大黑手緊緊掐住，為周邊國家一一超越。近年來學測名列前茅的高中畢業生，愈來愈多放棄進入台清交的機會，投向港星及對岸的名校，就是警訊。這一個以20多年時間營造的人才殺手，將是一個力圖翻轉的新總統頭一個必須面對、徹底改革的積弊。

引進國外技職名校

所謂積重難返； 即使統治者的心態丕變，意志堅強，這也幾乎是不可能的任務。不過，有一個巧門。那就是下定決心，屏擋教育主管的箝制，從國外引進名校。只要容許一家國外名大學來設分校； 一方面，它會給臺灣佳子弟一個不必離鄉背井的選擇。另一方面，會產生鯰魚效應，在眾多學生爭相投入的壓力下，其他大學也必須見賢思齊，於是整個教育方式都會如掌使指一般，幡然改變。

尤其是引進德國或瑞士的技職名校，能徹底扭轉已然崩壞的技職教育，翻轉家長與學生歧視技職教育的心態，同樣帶動整體技職教育的方式及地位全面提升。一旦全國各地蔚然成風，則不僅求才若渴的的無數企業將如大旱之逢甘霖，而且在都會區之外的大多數年輕人，才有可能出頭天。

與此同時，新總統必須嚴肅地檢視城鄉不平衡與中低階層永難翻身的問題，窮盡一切可能求其解決。讓所有的年輕人，或貧我富、或居都會或在偏鄉，只要努力，就能成材，奮鬥不懈，即有出人頭地的機會。

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