鍾文榮／寒夜點燈拜斗求安康，又是為哪樁？

▲1月29日（臘月廿四日）是傳統信仰的「送神日」。（示意圖／記者林世文攝）

●鍾文榮／科普經濟學作家及資深產業分析師。經常四處臥底探究百姓生活，把枯燥的經濟分析轉成民眾能懂的文章。

今年的1月29日（臘月廿四日）是傳統信仰的「送神日」，乃是灶神在人間值勤的最後一日上班天，當天得拜甜點，希望灶神可以幫我們向天庭說點好話，更希望來年可以賜福，讓大家日日好日過一年。但去年經濟上是「去年比今年好」，送神日當天更是要起得早一點「搶好位說好話」，以免遺漏先機啊！

景氣真的是「去年比今年好」，經濟成長對大家當然有影響，影響收入，影響生活，也影響心情，想必也影響健康，尤其是臺灣面臨人口嚴重老化，銀髮照顧的成本與壓力除了我們有義務要承擔之外，是不是也該分攤點風險，轉嫁給「第三方」呢？在人間，我們叫做保險，但保險業去年面臨2,008億元的匯損，就怕真踩到雷，我們還是習慣將風險轉嫁給足以信賴的第三方，譬如說天上的神仙，至於代價呢？好說，好說，就依人間經濟學家常言的隨需求定價，但不來個隨喜付費，而是公告定價，反正人間照樣買單。

安太歲像是繳「保護費」

我生肖屬狗，意思上是說我今年犯太歲，再過幾天，我就可以脫離犯太歲的陰影，否極泰來。母親大人按理在去年此時到廟裡幫我安太歲了，然後順便也安了全戶的光明燈和平安燈。然到廟裡點燈這回事，我有點意見，我在《拜拜經濟學》提到，安太歲和點平安燈這些祈福行為，我覺得有點像是繳「保險費」，就是一種風險轉嫁，只可惜不會理賠，或者更像是納「保護費」，保一年出入平安。但光明燈就不必了，光明燈就是「功名燈」，一來我已不必再拚考試，二來臺灣的大學錄取率已幾乎是人人保證念大學，就市場供需而言，應該是供過於求，沒什麼價值可言了。

但求健康這件事，我發現在臺灣人口急遽老化之後，銀髮健康的需求我認為不只人間需要，反應在信仰這件事就是前頭提及的風險轉嫁，宮廟的「藥師燈」反應的是供不應求，然後，每年這些大型宮廟在開放點燈之前，信眾年年在寒風中徹夜排隊，只求在能夠幸運點上為數不多的「藥師燈」，為家人求健康。

苦啊！為何要年年徹夜排隊點燈？這正是我們要去思索的問題！

人間機制「失靈」？

如果人間的正常環境都無法提供人民百姓一個幸福安康的社會，自然而然就會把需求轉往宗教信仰尋求依託，因此，我的觀察是信仰行為往往是人間的一面鏡子。今年，這個需求特別強烈，龍山寺的藥師燈，信眾早已提前32天就開始排隊，雖然寺方燈數今年從原本2萬盞增加到6萬盞，大幅增加4萬盞，口頭說明不必排隊就可以順利登記點燈。信眾的排隊問題依然無法解決，代表某些人間機制是「失靈」的，否則，依供需原理，供給變多，若需求不變，價格就該下滑，然點燈拜斗的價格依舊不變，可見，是信徒的需求根本是「剛性」且很難滿足，而現實環境中無法被滿足的健康，只好依託在靈力與神力上呢？

轉個彎，再看看靈力與貧富的關係，也就是說靈力信仰的「公開價格」是否早已出現貧富不同的現象，健康是無價的，買不起就只好排隊用求的，買得起的出個高價就可以求個萬事亨通，價錢對有錢人而言永遠不是回事，至於點不了燈的人，可以評估一下在廟外曬月光暗自祈福了。

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