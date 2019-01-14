苦苓／民進黨有改進嗎？還有希望嗎？

●苦苓，本名王裕仁／知名作家，曾獲時報文學獎散文獎、聯合報小說獎。

老丁：民進黨真討厭！

老王：怎麼啦？這個我們不是已經討論過了？而且他們只要檢討反省改過，還是可以重新得到民心的。

老丁：問題是他們老毛病不改啊，先宣布今年超收的稅有386億，要分給三萬以下的年輕人...

老王：月薪三萬以下，年所得不到36萬，大概是不用繳稅的一 啥咪！我乖乖繳稅多繳了錢，你不退給我，卻去退給沒繳稅的人，這樣有天理嗎？

老丁：其實這些超收的稅是證交稅、營業稅...等等，並不是個人綜合所得稅，所以月薪三萬以上的人，並沒有被「劫富濟貧」，其實是不用生氣的。

老王：問題是媒體報導後，行政院對這麼重大的事不立刻開記者會澄清，過了一天才改說要給低收入和養小孩的，白白被月薪三萬以上的人「怨恨」了一整天，多不划算！

老丁：更大的問題是月薪三萬以下的人，原本以為今年有一萬塊紅包可以領，高興了半天又落空，心裡更不爽了！

老王：那退休軍公教人員更不爽！不是說年金要破產、要我們少拿錢相忍為國嗎？現在有多出錢來了，不是該第一個補貼我們嗎？幹嘛拿去給本來就有補助的低收入戶？至於養小孩的也有各種補助，你今年多給他一萬，明年他就會多生一個小孩嗎？愛說笑！

老丁：是啊，也有人說政府負債二十幾兆，現在難得有了錢卻不還，還想亂花，不但是敗家子心態，而且擺明了就是政策買票！

老王：於是又轉了一個彎，說要把這筆錢用來幫助弱勢、發展經濟、還有防治豬瘟，也就是仍然收回去做政府本來就在做的事一眼看到手的紅包，結果沒有一個人拿得到，誰會開心呀？

老丁：其實只要清清楚楚地說：「中華民國這間公司今年營運不錯，賺了一筆錢，雖然公司還有貸款沒還，但是因為看好未來發展，所以決定將這筆錢當做紅包發給大家，人人有份，恭喜發財！」不就萬事OK了？像新加坡、澳門、香港，也都做過這種「皆大歡喜」的事。

老王：就是因為民進黨每次只會做事不會講話，缺乏跟民眾溝通的能力，往往一件好好的事也弄成壞事，甚麼人都得罪光了，一直到現在也不會記取教訓，所以你才說民進黨真討厭是嗎？

老丁：豈止如此？好不容易拆掉了吳音寧這台對手選舉用的ATM，卻又平白無故裝上「口譯哥」這台全新的ATM供對方使用，民進黨哪裡有記取甚麼教訓？

老王：好吧！那就套一句話老話：讓我們繼續「討厭」下去。

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