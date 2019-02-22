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沈榮欽／世界科技戰，開打！（上）

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 ▲科技將會扮演比過去更重要的角色。（圖／達志／示意圖）

●沈榮欽／加拿大約克大學副教授。

如果未來二十年的世界格局將由美中冷戰決定的話，和上一次美蘇冷戰相較，對世界最大的衝擊將發生在什麼地方？除了傳統冷戰的軍備競賽與經濟戰爭之外，還有一個國際關係學者比較容易忽略的領域：科技將會扮演比過去更重要的角色。

但是如我之前所說：「過去美蘇是意識形態不同的國家拉幫結派、壁壘分明，今日美中則在全球分工體系交錯下，只能拉幫結派，但是很難完全壁壘分明。」這使得預估科技發展也比過去更困難。

眾所周知，美國301報告對準技術竊盜、強迫技術移轉、以及「中國製造2025」的政府補貼。「中國製造2025」瞄準以下十大領域發展：

・IT技術創新產業
・高檔數控工具機和機器人
・航空航天裝備
・海洋工程裝備及高技術船舶
・軌道交通裝備
・節能與新能源汽車
・核能或可再生能源電力裝備
・農機資訊整合系統
・奈米高新材料和模組化建築
・生物化學醫藥及高性能醫療器械

在「中國製造2025」吸引過多注意之後，中共已經避免強調「中國製造2025」，但是更加戮力發展「中國標準2035」。

「中國標準2035」是先從IC設計、虛擬現實、智慧健康養老和5G關鍵零組件等領域的國家標準制定做起。未來將推動物聯網、IT科技設備互聯與太陽能領域的國家標準，最終轉成為國際標準。

2025仍是強調中國傳統的製造優勢，但是2035則不同，企圖從規格追隨者變為規格制定者。冷戰之後，決定產業標準會比過去具有更舉足輕重的地位，特別是如果美中真的發生冷戰，雙方需要各自發展技術標準的話，在具有網路外部性的科技領域，誰能夠找到越多盟友加入，就越可能掌握世界未來的發展。

日本手機技術曾經獨步全球，但是特殊的規格反而限制了產業的發展。冷戰最終的結果是各自發展技術規格與全球價值鏈，如果真走到那一步，缺乏世界盟友的支持，中國縱使因為內需市場龐大，而使得世界必須支援其規格，但是也對中國走向世界極其不利，因此研究世界價值鏈與技術發展的影響，在此時比任一時刻都更重要。

在這個意義下，便不難理解何以川普簽署行政命令，並同時發起「美國AI倡議」，美國終於也追隨中國、加拿大、法國、韓國等18國的腳步，正式以聯邦政府的力量發展AI。

這個計畫的目的不僅在以聯邦經費與資源優先投資在AI 以及發展人才，更藉由美國國家標準暨技術研究院（NIST）擬定產業標準，以及在國際上拉幫結派，共同支持其標準。

世界技術戰爭，已經正式開打。

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