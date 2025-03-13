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Andy「無怨無悔」換來愛與夢一場空　夢醒時分痛到不行

我們想讓你知道…在伴侶或夫妻的關係裡，無怨無悔，是不實際的，因為這四個字，底下都是滿滿的期待與愛，等著以後拿來兌現而已。

 

● 呂秋遠／律師

許多伴侶喜歡一起創業，就像是Andy與家寧，然而，公司就跟愛情一樣，每次開始，都悱惻纏綿，也能相安無事幾個春天，然而他卻一點點，一點點，一天一點改變。當我們自以為的無怨無悔，最後竟然是夢一場，難免就會有強烈的怨懟。

無怨無悔是不實際的　藏的都是滿滿的期待與愛

即便是女友或老婆，兩個人一起創業，只想著往後拼過的美好生活，一起吃苦、一起挨餓，最後終於小有成就，公司有點規模、也賺了點錢，另一半是董事長、老闆，我們以為自己是董娘、是老闆娘。我們什麼薪水也沒拿、什麼職位沒掛、什麼股份也沒有，總以為終能撥得雲開能見月。但是有一天，他變心了，想要把我們掃地出門，這時候我們才突然發現，這幾十年一場空。

不只是伴侶，或是婚姻，其實所有關係都是如此。當自己以為替對方做多少事，而若干年後回頭一看，自己竟然什麼都沒有，對方卻想無情的離開你，拉扯就免不了，而被甩掉的這一方，就會不斷的想要以各種手段來表現出自己的不甘心。所以，在進入這樣的關係之前，我有些話想要跟一起創業的伴侶們說：

1.沒有不求回報這種事，所有的事情，都是要付出代價的。當你「為了愛情」，願意替對方做牛做馬，你的回報，就是愛情，不會是錢。而愛情，是最容易消逝與消磨的一樣東西，因為愛情這件事，幾乎都掌握在別人手裡，別人愛或不愛你，絕大多數時候都由不得你。

2.所有的事情，都可以選擇。當你選擇之後，請不要說你別無選擇。該開口，就要開口，不論是股份、薪水，或是頭銜。你不是靠空氣、陽光與水，就可以活下來的。

3.一起工作，很好，你的身份可以是股東、是總經理、是會計，但是不可以是老闆娘，沒有股份的老闆娘，只是免費的傭人而已。其他的親屬，如果引進公司，又沒有實質貢獻或法定職權，那叫做任人唯親，公司不是養老院，不應該拿來作自己人情，還沾沾自喜的說，這叫做內舉不避親。

4.如果選擇跟伴侶一起工作，該有的股份要有、該拿的錢不要客氣，薪水照算、紅利照分，不要以為自己無私奉獻叫做愛，那叫做慢性自殺。

5.你如果選擇當家務管理者，請記得為自己準備「隨時可以復出」的條件。或者是，要求給予你適當的報酬，不是家用，是自由處分金，你得要把這些錢存下來，作為以後自己復出的本錢。

6.身為在職場上創業或工作的人，也請你有點自覺，你的伴侶不是讓你拿來當奴隸使用的，該給的請不要等人家來要，這些怨氣是會累積的，請不要當人家是白癡，況且天底下真的沒有白吃的午餐。

7.金錢好賺、人情難還，給錢是最簡單的事情，不要錢的最貴。創業的時候，把伴侶當無償的伙伴使用，以後要給人家什麼？

8.如果另一半把公司股份給他老媽、負責人登記他姐姐、會計交給他弟弟，那你就要有自覺，這家公司，完全跟你無關，你是個奴隸、奴隸、奴隸！因為你連薪水也沒有！

9.其實，關於錢這檔事，你真的要有被討厭的勇氣，請你坦然的告訴他，你很介意「沒錢只有愛」這件事。錢，一點也不俗氣，沒有錢要跟人家借錢的時候，才真的是滿身俗氣。

10.過度的體貼，叫做自虐，成語稱為姑息養奸，請不要寵壞他以後，再告訴我他真的好壞。他的壞，是你給他機會的。

在伴侶或夫妻的關係裡，無怨無悔，是不實際的，因為這四個字，底下都是滿滿的期待與愛，等著以後拿來兌現而已。而這些期待，如果跳票，無法回報，最後傷害的不只是自己，也是那個認為無怨無悔卻換來一身傷痕的另一半而已。

而我們自己，請不要嚮往「無怨無悔」這種情緒，這四個字是騙自己的，夢醒時分，我們通常會為了這四個字，痛到不行。

▼Andy控訴前女友家寧。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

▲▼Andy。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

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以職業來看，我是律師、助理教授、廣播節目主持人、作家。不過我的目標是當一個善良的人。

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