公投綁罷免　國民黨掩耳盜鈴

▲面對困境，國民黨準備以「公投綁罷免」來因應，希望藉由公投案來拉抬支持者投票的熱情，但結果可能適得其反。（圖／記者李毓康攝）

●單厚之／資深媒體人

罷免第一階段連署，國民黨以34:0遭綠營完封，已有34名藍委罷免案通過第一階段，而綠委通過第一階段罷免數掛零。雖然藍營仍有補件的機會，但藍營的氣勢明顯遠不如綠營。面對這樣的困境，國民黨準備以「公投綁罷免」來因應，希望藉由公投案來拉抬支持者投票的熱情，但結果可能適得其反。

從農曆年前到今天，國民黨對於大罷免已經換過好幾個策略，一開始有人主張以互罷綠營議員，來刺激藍營支持者投票；接著國民黨中央又提出「精準罷免」作為反制，國民黨主席朱立倫並點名要罷免陳瑩、伍麗華兩名原住民立委，結果第一階段連署在中選會剔除不合格名單之後，都沒有跨越門檻，必須要補件。

由於藍營提出的罷免連署案數遠不如綠營，即便未來補件後，聲勢也絕對不如綠營；加上《選罷法》已經公布實施，未來再提新的罷免連署，也必須要依新法附上身分證影本，難度比已提出的高出許多，國民黨已經不可能營造足以與綠營抗衡的聲勢。

「公投綁罷免」充滿不確定性 更是替民進黨背書

國民黨中央和黨團近日再度提出「公投綁罷免」的策略，希望以公投吸引藍營支持者投票，但這個方案卻充滿了不確定性和困難。

首先是《公民投票法》要不要修，現在的《公投法》是民進黨在2018年公投綁大選大敗之後，以國會多數硬生生將公投與大選拆開，固定在西元奇數年的8月第4個星期六舉行，每2年舉行一次。當時國民黨強烈反彈，指民進黨不僅把公投關進鳥籠，還加上了鎖鍊。

如今國民黨成了國會最大黨，難道不應該先思考如何撥亂反正，把公投從鳥籠中放出來嗎？如果沿用這樣的規定提出公投案，豈不是替民進黨當年的修法背書？

再者，依照《公投法》的規定，可以分別由公民連署、行政院、立法院提出，公民提案的門檻是前一次總統選舉人數萬分之一、連署門檻則是百分之一點五，比罷免的第一階段選舉人數1％、第二階段10％低了許多，但由於國民黨罷免連署的能量極為孱弱，藍營更傾向由立法院提案。但若由立院提案，就少了動員和基層互動的過程，氣勢上就弱了很多，即便藍營計畫要做各地宣講，也很可能只是表面功夫，難以引起足夠的共鳴。

第三，目前社會最有共鳴的議題就是「廢死」，藍營也很可能以此為公投的主訴求，但公投的效力原本就不及於憲法法庭的裁判，即便公投過關也改變不了現實，頂多只是讓民眾發洩一下。這種沒有實質效力的公投，必然一定程度會降低民眾參與的意願。

而113年憲判第8號雖然被通稱為「實質廢死」，讓民進黨政府累積了不少民怨，但距離完全廢死還是有些距離，1月16日法務部才執行了黃麟凱的死刑案。如果國民黨宣講了半天，法務部在公投前再次執行死刑，公投又要何以為繼？

第四、整個計畫的重點在於「公投『綁』罷免」，讓兩者能夠「綁」在一起投票，但公投的日期是法律定死的，而罷免的日期卻是中選會可以決定的，在民進黨握有行政權的情況下，國民黨如何能確保兩者能同時舉行？當初民進黨之所以把公投與大選拆開，就是以「選務能量」為由，如今必然會再次用同樣的理由，拒絕將兩者合併。

當初國民黨不也想當然爾的認為，《選罷法》公布後二階段連署就該適用新法，但中選會就是不買單，國民黨也拿他完全沒有辦法。

▼現在的《公投法》是民進黨在2018年公投綁大選大敗之後，以國會多數硬生生將公投與大選拆開，當時國民黨強烈反彈，指民進黨不僅把公投關進鳥籠，還加上了鎖鍊。（圖／記者屠惠剛攝）

「搶救藍委大兵」責任在黨團身上？ 根本請鬼拿藥單

今天大罷免搞到今天的地步，國民黨立院黨團可以說是「厥功甚偉」。過去一年來，國民黨一次一次在立法院以人數硬壓民進黨，卻完全放棄空戰、不和社會對話，結果讓綠營支持者對國民黨越來越憤慨，而藍營支持者卻和藍營始終疏離，才會造成今天罷免「綠盛藍衰」的局面。今天的「公投綁罷免」，藍營支持者會覺得藍委是替支持者喉舌，還是只考慮到自己？

如果不是國民黨上會期有勇無謀、橫衝直撞、完全沒有立法計畫，怎麼會搞到明明《選罷法》修過了，卻無法適用新規的局面。藍委因為涉己修法引發民怨，結果卻完全沒有得到新法的好處，反而搞到罷免四起、人人自危。

過去兩個會期，國民黨團一次一次的炒短線，毫無立法計畫、毫無戰略思維、毫無沙盤推演的想到什麼做什麼，才出現今天的局面。今天所謂的「公投綁罷免」，也不過是又一次的一廂情願、掩耳盜鈴，絲毫禁不起推敲。

事實已經證明，國民黨團沒有打空戰的能力，也沒有辦法落實計畫，國民黨若還要把「搶救藍委大兵」重壓在立院黨團的身上，那就真的是「請鬼拿藥單」，怕藍委死得不夠慘、不夠多了。

▼國民黨若還要把「搶救藍委大兵」重壓在立院黨團的身上，那就真的是「請鬼拿藥單」。（圖／記者林敬旻攝）

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