白依／為國犠牲，不能被政客犠牲

●白依／獨立評論人。

年前，被大陸關押最久的情報員楊銘中，坐牢近二十年刑滿獲釋。其母盼子歸來未能如願，抱憾離世；其事發前新婚之妻子，苦守活寡超過王寳釧十八年寒窰。但其無任何怨言，只希望能恢復上尉軍職，情報局以其年齡已過服役年限，並無前例駁回。

然後，除了前軍情局少將、現忠義會會長陳虎門，救援在先、求援於後。其餘從總統以下之長官，無人關心。楊銘中為國犠牲為其求仁得仁，但他是為國犠牲，還是被政客犠牲？是否應弄個清楚，洗雪其辱、遂其所願。

情報員亦稱「間諜」，我一日籍朋友，曾參與一四年日本成立「國家安全保障局」之籌備工作，後雖退休；也避嫌四年未來台，去年才與我餐敍。我問他日本軍人有「祈死」的信念，即遇到必須戰死的情況時，祈望能勇於赴死而不苟且偷生。間諜的信念呢？他說「找死」，我請他說明白一點。

他說間諜要弄到對國家非常有價值的重要情報，自己通常必死；所以間諜找死，就是要找非常有價值的情報。他以當時大陸最火的間諜電視連續劇「風箏」為探討話題。

「風箏」男主角鄭耀先，為中共潛藏軍統局（我軍情局前身）的間諜，代號「風箏」。女主角韓冰，為軍統局三零年代即隠伏於中共之間諜，代號「影子」。

該劇一改過去大陸間諜片，必然醜化國民黨特務的慣例。展現的是兩位間諜，忠貞信念、無畏赴難的高尚情操。尤其描述軍統局人員患難情義，大陸觀眾在看到軍情局人員，不知長官鄭耀先是臥底共諜；而冒險進入已淪陷之大陸搶救（等於送死）時，竟然為他們緊張，希望他們能警覺而免於枉死。該劇情節固然扣人心弦，但將情報人員內心世界的描述，更為傳神。

最後「影子」被察覺而服毒自盡，「風箏」則因唯一知其工作的聯絡人犠牲，機密檔案又遺失；飽受委屈與貧困。其臨終前唯一心願，是能在北京親睹升旗。我問日籍友人，這結尾是否矯情？他說不是！情報人員對自己會死，或生不如死；有心理準備。全世界的情報人員結訓時，都有類似的儀式；向國旗敬禮說：國家，我把生命交給您；請您把任務交給我。所以風箏看到國旗升起，一生委屈、苦難也就值得了。但他又補充說：間諜為國「找死」，卻不能死於自己人「背後插刀」。我們又聊到了同一時期的南韓電影「特工」。

遇害的「內奸」

「特工」港譯「北韓碟戰」，台譯「北風」。描述南韓「國家安全企劃部」間諜，代號「黑金星」；假扮南韓商人，滲透北韓軍事單位；打探核子武器開發情報。他已從北京突破北韓「國家安全保衛部」禁區，卻因南韓高層，為了選擧；而以出賣他，換取北韓配合製造危機；可對高層選擧有利。日本友人說完以「間諜是為國犠牲，不能為政客私利犠牲」結尾。

楊銘中及姚嘉珍，甚至遇害的「內奸」，共軍少將劉連昆、大校邵正忠，都是為我作情報工作；承受死罪或活罪，都是就義的悲壯！但被自己總統，為了有利選擧而出賣；則是屈辱的悲哀。

死者已矣，入似祀忠烈祠聊堪告慰。但楊銘中、姚嘉珍，政府是否應該竭盡全力？予以補償慰藉。楊銘中「恢復上尉軍職」的卑微心願，別以並無前例推拖。情報員被自己總統出賣，也是古今中外皆無前例。南韓「特工」被出賣是電影，我們卻是血淋淋的事實。還「少康專案」的犠牲者，一個合情合理的公道吧！

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