莊博安／沒有轟轟烈烈，難道就不是愛情了嗎？

▲重複了過去模式的愛情，真的是自己想要的嗎？。（示意圖／ETtoday資料照）



●莊博安／諮商心理師。

「倘若我們選擇凝望，那就是一種承諾，一種小王子與玫瑰的羈絆。」



聽到朋友說，好久沒有那種奮力的感覺了，把一部分的重心放到另一個人身上，一種時時刻刻的思念，懸掛在心中的重量，彆扭但甜蜜的重量。

他的伴侶說不像以前的戀愛，那麼瘋狂。這讓他憂喜參半，憂的是這會不會代表沒那麼愛？



我想起曾經有位女孩進到會談室，她和交往8年的伴侶分手，當時他們愛的轟轟烈烈，最後卻悽慘無比。伴侶繼續和其他人轟轟烈烈去了，女孩暗自知道這人走不久，只是離不開，才從第2年開始放著拖著，到第8年才甘願放手，之後加上諮商的時間又花了8年才走出傷痛。



她交了一個新對象，但疑惑的看著我說，自己好像沒那麼愛對方，或說，好像沒有轟轟烈烈就不是愛情了？但她也說，能夠肯定的是，對方是她現在想要一起走下去的人。不同以往大浪襲捲的奮力相抗，而是細涓流水的輕聲自在。



「那是愛情嗎？」她睜大眼睛，筆直地想從我身上瞧出答案來。

「你對她是什麼感覺？」

「很安心、很想要有她一直在身邊。」她低頭默數著回憶。

「她對你怎麼樣呢？」

「其實她對我很好，不是那種大大的驚喜，或像前任特地衝來我家載我出去玩，但她是很溫暖的人，可以從她說話和小細節觀察出來，她很在乎我。」她抬起頭，拿了手邊的咖啡杯緊握。

「你說你也想和她走下去，也許是很久很久的那種？」

「嗯。」

「那，是不是愛情，有那麼重要嗎？」



有些時候，我們執著於那個字詞，因為它好像代表了某種形式，某種搖擺震盪、撕心裂肺的感受，而我們將這些感受等同於那個字詞，比如說愛情。



所以當它以另一種形式出現，不是你習慣的那種，也難怪會質疑：「那究竟是不是我想要的？」



但你應該換一個角度，問問自己：「重複了過去的模式，真的是我想要的嗎？」



經過數十年的歲月洗鍊，帶有一點成熟模樣的你，可以看到遠一點的路彼此是否還能牽著手，也許不像本來奔跑嬉鬧著，但就是緩緩地，指著花草、漫步瀏覽、偶爾發自內心踏實地微笑著。



選擇沒有對錯，一切都是經歷。



但無論如何，你可以為自己做出選擇。選擇成為什麼樣的大人，選擇一起走下去的人。

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