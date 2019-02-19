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【台灣警示】謝金河／香港人將變大灣區人

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▲香港。（圖／CFP）

●謝金河／《財訊》社長兼發行人、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長。

今年香港特區政府團拜，難得歷任特首，除了坐過牢的曾蔭權外，董建華，梁振英及林鄭月娥都出席。這其中林鄭月娥在致詞時特別強調：大灣區計劃已提升到國家戰略層面，下一步大灣區發展規劃綱要也將出爐。這個宣示等於宣達香港將正式熔入大灣區。我在香港的媒體上看到一個標題：「香港人將變成大灣區人！」這個標題非常吸睛。

18日大灣區計劃出台，大灣區的戰略及分工，香港將專攻金融創科為主，以鞏固和提升作為國際金融、航運、貿易中心及國際航空樞紐地位，推動金融，商貿，物流及專業服務，及向高端、高增值方向發展。

這個即將上路的大灣區計劃將納入香港及澳門兩個特區及廣州，深圳，佛山，江門，惠州，肇慶，東莞，中山，珠海等九個城市，這個區內人口6700萬人，生產總值1.3兆美元。這個粵港澳大灣區計劃將像日本東京灣、美國紐約灣區及舊金山灣區，成為帶動區域經濟發展的領頭羊。將來大灣區將成為中國南方最重要的經濟樞紐，未來發展備受期待。

只是香港原來的角色也消失了，一國兩制50年不變，可能只有22年就變了。融入大灣區的香港，變成大灣區內一個重要城市，原來獨立特區地位消失，若是租稅也改變，香港人昔日優勢恐不再，近一年來港元的弱勢似乎不尋常。大灣區的新聞這幾天都是大頭條，只有台灣不太在乎！

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