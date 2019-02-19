張競／英國接受華為5G，言之過早？

▲華為。（圖／記者邱倢芯攝）



●張競／中華戰略學會研究員。

英國金融時報宣稱英國主管信號情報之政府通訊總部（GCHQ：Government Communications Headquarters）下屬國國家網際安全中心（National Cyber Security Centre）已經私下對外透露，依據該單位所做結論，有關華為在英國與電信業者合作建構5G通信網路，其所具風險將可被有效管控，據信此等立場將會影響英國文化媒體與運動部對於華為能否繼續營運5G業務之後續審查作業。

儘管華盛頓不斷施壓，同時五眼聯盟中美國、澳洲及紐西蘭都已表態家對華為設限，而且英國電信（BT：British Telecommunications）業已宣布其將逐步拆除目前在其3G與4G網路內，所使用華為核心組件；並且堅稱不會在未來5G架構中，採用華為產品。但相對上Vodafone、EE以及Three等另外三家私營網路與電信業者，卻仍與華為積極合作，全力衝刺5G網路建設。

因此英國政府雖然夾在商業利益與盟友關係間左右為難，但更重要的是倫敦不甘心在無法獲得確切證據下，僅憑臆斷就下達裁決。尤其英國是傳統電信大國，在信號破解與監聽科技上，具備光榮歷史傳承。如今在發展電信科技尚落後於人，不得不仰賴華為，假若沒有斬釘截鐵事證，就將對方拒之門外，更是顏面掃地。

所以英國秘密情報局（軍情六處）局長楊格（Alex Younger）對於華為影響安全議題，不斷語多保留迴避提出決斷說法，其實業已顯現出英國在處理華為問題上，不甘於完全聽由華盛頓擺佈；華盛頓對此案勢必繼續施壓，但能否真正左右英國政府決心，其實美國亦無把握。

特別是在華為具有明顯技術優勢，而美國亦無法提出任何替代科技方案下，僅是依據美方觀點就撤回如此重大投資案，放棄原先可以獲得基礎設施升級方案，坐視他國繼續在科技領域上前進獲得領先，將是英國無法承受之重。而且對於英國與中國大陸未來商業合作互信，勢將受到嚴重衝擊，此等代價亦在倫敦對於本案全盤損益算計之中。

儘管消息一出，媒體都在猜測英國立場轉變，將會影響歐盟各國；但其實還會影響大英國協其他成員國，特別是紐西蘭政府當初趕搭班車，倉促將華為合作案否決，紐西蘭首相阿爾登（Jacinda Ardern）馬上就受到質疑，紐國主管信號情報之政府通信安全局（GCSB：Government Communications Security Bureau）主管李特（Andrew Little）立刻表態，該局並未封殺華為，讓首相阿爾登政治決心相當難堪，更為未來翻案留下伏筆。

其實整個華為受到指控與遭致抵制，都是受到各國政治領袖直接決斷，就技術層面來說，西方國家要是能夠提出替代方案，此項爭議早就已經平息。但是在科技就是硬道理的時代中，美國在技術上無法擊敗或取代華為，拼命透過政治施壓，同時也拿不出華為產品確實有問題之科技證據，其實是無法讓盟友對此服氣。

儘管金融時報掀內部消息出，英國政府對此仍未公開證實，整個審查程序預計在三月底或四月初才會定案。雖然華盛頓必然會動作不斷，但北京手中亦有籌碼，特別是英國脫歐後，其因歐盟會員國地位與大陸所獲貿易優惠條款，都須重新議定。

英國財相哈默德（Philip Hammond）原先要出訪北京，與國務院副總理胡春華商討此案，但因國防大臣威廉森（Gavin Williamson）要派艦巡弋南海，都使北京讓行程叫停，所以倫敦對華為案必然會審慎考量。

熱門推薦》

►只禁用華為...那其他中國品牌呢？

►看更多【張競】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。