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宋兆文／欠缺「軍事素養」的王洪光

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▲王洪光。（資料照／翻攝自《環球時報》）

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

共軍退將，前南京軍區中將副司令員王洪光，揚言要變台灣為死島，渾話經媒體報導後，立即被多位學者打臉。現已榮膺軍事忽悠（唬弄之意）教教主的王洪光，日前也發文媒體，大談如何武統台灣，甚至要搶在美日協防台灣前包圍台灣，把台灣變成死島......云云。

由於王洪光是主張對台武統之人，若不對武統台灣發表無知言論，就會癲狂症發作而難以自制；他老兄之前要「三日亡台」的謬論，言猶在耳，現在忽然改成既然不能突擊台灣，要搶在美日協防台灣前包圍台灣，把台灣變成死島」，這種出爾反爾，自打耳光的錯亂行為，實在令人大惑不解啊！

首先要說的是，王教主封鎖的地區，必然包含國際海空域，若強行封鎖，會影響世界各國的經貿利益，王教主要大陸跟全世界對幹嗎？我們的長程制空制海飛彈，也能封鎖台灣海峽，封鎖台灣週邊150公里海空域，封鎖之後受影響最大就是大陸的海空運輸，會讓大陸經貿受到相當程度的傷害，王教主連這樣的基本常識都不懂，這是代表解放軍中將的水準嗎？

王洪光講的「包圍台灣，把台灣變成死島」，在軍事術語上叫做「武力海空封鎖」。台灣面積有三萬六千平方公里，解放軍若要有效封鎖台灣，就要讓我們的飛機飛不出領空，讓我們的船艦駛不出領海。

解放軍必須在大陸東部戰區，成立「封鎖台灣海空指揮部」，抽調大量精銳海空兵力，每天24小時密集繞台才能辦到。

個人研判，至少要出動500架新一代戰機，300艘先進大型戰艦（機艦數量現在都還差得很遠），50艘潛艇，日夜不間斷的，輪流對台灣海空周邊50公里的距離，密集不停的轉圈圈，才能構成封鎖條件，否則根本無法封鎖！但是這樣的兵力調動，會形成大陸不少國防軍事上的空隙，造成國家安全堪虞！

封鎖經費可是個大問題，出動如此龐大的機群和艦隊，每天僅僅是燃料消耗，就非常可觀，保守估計要一億人民幣以上，加上零件消耗，機體/艦體/武器系統折舊/各類補給品消耗，至少也要一億人民幣以上。

長時間對戰　消耗兵力、裝備

封鎖台灣不是一天兩天就能讓台灣投降，至少要半年到一年，台灣都還不見得會屈服，不過解放軍根本沒有編列這筆龐大的封鎖預算！這些戰機戰艦長時間的消耗下來，封鎖兵力會整體老化，所有裝備無論是整修保養，或是汰舊換新，又是一筆天文數字的支出，對大陸國家預算是沉重的負荷。

封鎖台灣就是對台灣宣戰，我們的三軍部隊，都有反封鎖作戰計畫，平日演訓都有反封鎖操演，國軍有充分能力突破敵軍封鎖，殲滅敵軍封鎖兵力。

對台海空封鎖包圍圈，只能近不能遠，必須貼近台灣本島50公里以內，否則封鎖無效！50公里的空中距離，已在我們各型的長程防空飛彈有效射程之內，敵機來一架打一架，來一群打一群，打光這500架敵機後，飛彈還剩下不少。

敵艦隊執行50公里海域封鎖，會被們反艦的雄二／雄三／魚叉飛彈，做空中、水面、水下、陸地，四度空間的聯合協同飽和攻擊，敵艦只要被反艦飛彈鎖定，肯定會沉入海底當漁礁。

台灣是美日安保條約戰略前緣，美日兩國早就表態，台灣適用美日安保條約，是美國日本的準戰略同盟國。國軍歷年漢光演習，美國均派退役上將，率領印度太平洋司令部，作戰部門的將校，參加國軍電腦兵棋推演，代表軍事同盟在持續加強中。

以美、日、台三國，聯合對解放軍之先進監偵能力而言，解放軍的一舉一動，盡在監偵範圍之內，打起來也是美日台盟軍對解放軍作戰。所以解放軍未動，盟軍早已完成作戰準備；怎麼可能有王教主所謂：「要搶在美日協防台灣前包圍台灣」的這種情形出現？！

「從三日亡台，到包圍台灣把台灣變成死島」，王洪光一再發表欠缺軍事素養的武統言論，這就讓人懷疑，難道解放軍的中將，是這樣草包的軍事素養嗎？！這個超級二百五，不知是否因患有「精神感官歇斯底里症候群」而被勒令退伍的？

但是讓他拋頭露面的領導，以及部份媒體與網路的領導，好像也被教主傳染這種症候群，O-M-G！誰能行行好告訴我，這會不會是另一種沒救的豬瘟啊？！

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