李沃牆／「粵港澳大灣區」對台政經影響既深且廣

▲香港。（資料照／CFP）

●李沃牆／現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

中國大陸國務院於2月18日正式對外發布「粵港澳大灣區規劃綱要」，針對粵港澳大灣區的戰略定位、發展目標、空間布局等方面作了全面規劃；且三地行政首長將於21日聯合舉行有關規劃綱要的「宣講會」，宣布「粵港澳大灣區」正式登場；這無疑也是中國大陸經濟發展進程中一個重要的里程碑。坦然言，「粵港澳大灣區」一方面試圖解決港澳由目前的「一國二制」蛻變到2048年完全統一問題；是否也暗示想藉此做為未來解決台灣問題的示範？對台似乎隱喻重大的政經意涵及影響。

歷經多年醞釀 香醇美酒出爐

其實，「粵港澳大灣區」的規劃並非急就章，率爾推動；而是歷經20多年的醞釀而成一壺香醇芳郁美酒正式端上檯面。自1990年代起就陸續有不少學者及官員提出相關主張，但較明確的雛型應是中國國務院總理李克強在2017年3月，第12屆全國人大第5次會議上的政府工作報告中正式提出「粵港澳大灣區」計畫，擬推動中國內地與香港、澳門特區的深化合作；並以香港和澳門的獨特優勢，提升中國大陸的經濟發展。2017年7月1日，在習近平訪港時，中國國家發展和改革委員會與粵港澳三地政府簽署了《深化粵港澳合作，推進大灣區建設框架協議》，「粵港澳大灣區」正式浮上檯面。2018年4月，博鰲亞洲論壇2018年則提出「一二三四，一個國家、兩種體制、三個關稅區、四個核心城市」是「粵港澳大灣區」最大的特點，及至日前（18日）發布「粵港澳大灣區規劃綱要」。

▲粵港澳大灣區。（圖／CFP）

「粵港澳大灣區」的範圍包括2區9市，即香港特別行政區、澳門特別行政區、和廣東省廣州市、深圳市、東莞市、惠州市、佛山市、江門市、中山市、珠海市、肇慶市；輻射範圍包括泛珠三角區域。同時也是繼美國紐約灣區、美國舊金山灣區和日本東京灣區後，世界第四大灣區（如下表1所列）。2017年，其GDP總量約1.51兆美元與韓國相當，在全球經濟體中可排第13位；港口集裝箱吞吐量約其他三大灣區總和的4.5倍，經濟增速是2倍以上；目前經濟總量超過舊金山灣區，逐漸與紐約灣區接近。換言之，在「坐3進2望1」下，未來成為世界經濟總量最大的大灣區，應是指日可待。

▲（圖／作者李沃牆整理提供，資料來源：2017年各灣區）

目標何其遠大 卻是艱鉅考驗

中國大陸發展「粵港澳大灣區」除了確定創新驅動，改革引領；協調發展，統籌兼顧；綠色發展，保護生態；開放合作，互利共贏；共用發展，改善民生；「一國兩制」，依法辦事為基本原則外；同時也「瞄準充滿活力的世界級城市群」、「具有全球影響力的國際科技創新中心」、「一帶一路建設的重要支撐」、「中國與港澳深度合作示範區」、「宜居宜業宜遊的優質生活圈」等五大戰略定位。而對於「一帶一路」戰略而言，「粵港澳大灣區」是21世紀海上絲綢之路的起點，而被視為「戰略樞紐」，除了可牽動廣西、湖南、江西等地的產業梯度轉移與東協的連結之外；香港作為航運與貿易中心、離岸人民幣中心以及國際金融中心等功能將支撐「一帶一路」，有助其擴大對外開放戰略目標的實現。據悉，中國大陸訂定2020年完成「粵港澳大灣區」成為世界級城市群目標，到2030年位居全球灣區龍頭，成為全球先進製造業中心、重要創新中心、國際金融航運和貿易中心等戰略目標。持平而論，設目標容易，欲達成目標卻是充滿荊棘，困難重重；如目前在一國、兩制、三種貨幣及三種關稅，以及教育、金融等制度差異及多個城市支撐下的「粵港澳大灣區」要如何突破，著實是艱鉅的考驗。

掌握灣區商機 思索閩台融合

長期以來，台灣與香港、廣東一帶貿易相當頻繁及緊密；2016年台港之間貿易總值近470億美元，首度超越日本，成為香港的全球第3大貿易夥伴。2017年，台灣亦是香港第3大貿易夥伴、第5大港產品出口市、第5大轉口市場，以及第2大進口來源地。廣東省自1989年起已連續20多年GDP總量位居中國大陸各省市首位，是帶動中國大陸經貿及工商發展的火車頭。深耕東莞與深圳的台商數以萬計，廣東可說是台商重要的出口加工基地，其重要性不言可諭。

早在2015年，中國「一帶一路」國家戰略中就已提出「充分發揮深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴、福建平潭等開放合作區作用，深化與港澳台合作，打造粵港澳大灣區」。因此，台灣若能藉此大灣區建設良機，積極參與，無論就台商或整體經貿發展均有相當的助益。但政治上就顯得複雜許多，習近平在今年元月2日「告台灣同胞書」40周年紀念大會上特別提出兩岸共同協商探索「兩制」台灣方案，統一無疑是他任內想實現的目標。「粵港澳大灣區」模式初步係實踐「一國兩制」的主張，或可解讀為未來探索「一國兩制」台灣模式的政策指標。大灣區模型若成功，其實也意味著香港所能扮演的歷史角色的終結；

換言之，香港最終可能被納入「一國一制」的框架中。而對台灣而言，「閩台合作」模式可能是兩岸發展的主軸，因為無論就地緣、血綠或語言、文化絕對稱得上是「兩岸一家親，閩台親上親」。2015年4月21日成立的「福建自貿試驗區」本就以「對台開放」和「全面合作」為方向，特別在投資准入政策、貨物貿易便利化措施、擴大服務業開放等方面先行先試，率先實現區內貨物和服務貿易自由化。相較於「粵港澳大灣區」，閩台深化合作或謂「閩台融合」應是兩岸最可能，也是最可行的發展模式。準此以觀，其對台的政經意涵及可能影響應是既深且廣。

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