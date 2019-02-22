【同婚專法】《748施行法》和異性婚差在哪？

▲同婚專法出爐。（資料照／記者季相儒攝）

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昨天，行政院會通過「司法院釋字第七四八號解釋施行法」（以下稱為748施行法），也就是同性婚姻的專法，以下是一些條文中的重點，以及和異性婚姻之間的差別。

一、定義

原本民法就婚姻，並沒有特別的定義。748施行法將同性婚姻定義為：相同性別之二人，為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係。

實際上，這個定義是來自748號解釋：民法第4編親屬第2章婚姻規定，未使相同性別二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，於此範圍內，與憲法第22條保障人民婚姻自由及第7條保障人民平等權之意旨有違。

二、規範的方式

民法總共有總則、債、物權、親屬及繼承等五編，748施行法的邏輯是這樣的：

就民法親屬、繼承編原本和配偶的相關規定，由748施行法來規定，有規定到才有，可能會和異性婚姻的配偶有所不同。

就民法總則、債編關於配偶、夫妻、結婚或婚姻之規定，全部準用。

民法以外之其他法規關於配偶、夫妻、結婚或婚姻之規定，及配偶或夫妻關係所生之規定，全部準用，除非法律另有規定。

第一層的民法親屬、繼承核心，採列舉規定，有規定才有，這邊可能會造成同性和異性婚姻不同之處。第二層的民法總則、債編，全部準用。第三層，民法以外的其他法律，原則全部準用，除非法律另有規定。換言之，婚姻=同性婚姻關係、結婚=成立同性婚姻關係、配偶或夫妻=同性婚姻關係當事人。

三、 和異性婚姻比，少了什麼？

和原本的異性婚姻相比，748施行法少了一些規定：

法定年齡統一：結婚男要滿18、女滿16，同性婚姻一律是滿18歲。

沒有婚約：現在應該已經很少人在訂婚，婚約並不能強制履行，只能在解除或不履行時，有損害賠償請求權。沒有婚約的規定，應該可以讓身分關係單純化。

沒有夫妻互相冠姓：民法規定夫妻各保有其本姓，但得書面約定以其本姓冠以配偶之姓，這部分748施行法並沒有準用。

不能因性功能而撤銷婚姻：民法規定一方於結婚時不能人道而不能治者，他方得向法院請求撤銷。這裡的不能人道，是跟性能力有關。

沒有辦法「共同」收養「其他人」的小孩：夫妻收養主要可以分成三種，完全無血緣關係、一定親等之外且輩份相當，這兩類原則上夫妻要共同收養；第三種則是繼親收養，夫或妻收養對方婚姻前所生的子女。

這次的748施行法，只規定了繼親收養，也就是一方收養他方之親生子女時，準用民法規定，並沒有同性婚姻關係可以共同收養其他人的小孩。同性婚姻的一方，還是可以收養小孩，只是民法規定除了夫妻共同收養外，一人不能成為二人的養子女，而748施行法就欠缺了這個同性婚姻可以共同收養的規定。

沒有和對方的家庭成立姻親關係：民法的親屬有三種，血親、配偶跟姻親，所謂的姻親是指配偶的血親、血親的配偶跟配偶的血親的配偶。同性婚姻關係，並沒有和對方的血親比如父母，成立姻親關係，這部分也明文寫在立法說明裡面。

對同住配偶父母的扶養義務？：民法1114條規定親屬間的互負扶養義務，其中第2款規定夫妻之一方與他方之父母同居者，其相互間，這個部分並沒有在748施行法中準用到。

如前面提到，同性婚姻配偶對他方的父母不成立姻親關係，是不是就沒有扶養義務？可能還是有的，因為民法規定家長家屬相互間，也負有扶養義務。而家長跟家屬並沒有一定要有親屬關係。民法規定同家之人，雖非親屬，而以永久共同生活為目的同居一家者，視為家屬。

因此，雖然748施行法並未規定到此，但從其他方面來解釋，同家之人的家屬關係，比如同住的對方父母，可能還是有扶養義務。

四、同性婚姻，放寬了什麼？

旁系血親結婚：原本旁系血親六親等以內者，不得結婚。但748施行法考量同性婚姻間無法自然受孕，沒有優生學顧慮，因此將旁系血親放寬至四親等。

離婚事由：離婚法定事由中原本包括「有不治之惡疾」、「有重大不治之精神病」，748施行法核定成為「有重大不治之病」，不再限於「惡」疾、但要「重大」。

五、和異性婚姻比，什麼是一樣的？

除了上述不同之處，其他部分應該都是一樣的。包括：結婚形式要件、離婚或終止同性婚姻關係及後續事宜、繼承、互負扶養義務、同居義務、協議住所及夫妻財產制等等。

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