當陸生團來台成新聞　兩岸未來令人憂

▲陸生團歡樂遊台。（圖／馬英九辦公室提供）

● 黃奎博／政治大學外交系教授、國際事務學院全球及區域風險評估中心主任

馬英九文教基金會連續兩年邀訪中國大陸知名大學年輕學子，加上知名青年體育選手（例如世界頂尖桌球選手丁寧、馬龍）光環加持，的確占去不少兩岸媒體的版面，但究其實，那是種不正常現象。如果兩岸關係退步到這樣的學生團來臺被視為須追訪的新聞，那麼兩岸的未來著實令人憂心。

兩岸關係進步時 中國官員率團訪臺超過25次

之所以這樣說，是因為兩岸關係進步時，以「九二共識」（國民黨馬英九政府稱其內涵為「一中各表」）政治諒解做為橋樑，中國大陸的省委書記／副書記、省長／副省長或同級別官員率團訪臺者便超過25次。

信手拈來就有，2010年廣東省省長黃華、2011年浙江省委書記趙洪祝、2012年北京市長郭金龍、2013年湖北省委書記李鴻忠、2014年河南省長謝伏瞻、2015年寧夏回族自治區黨委書記李建華等等，學生互訪根本不受各界注意。另外，2014年，時任臺南市長、民進黨中常委的賴清德訪問上海，提出兩岸用交流取代圍堵而且應自信地交往。2009年及2013年，時任高雄市長、民進黨中常委的陳菊去訪北京、上海、天津、深圳等共六城市，於2013年8月在天津還會晤國台辦主任張志軍並共進晚餐。

如今這些看來像天方夜譚，而且兩岸一般人民的往來仍有諸多政治限制，直航班機數量也銳減，還有雙方發動的網路認知戰、美陸競爭不歇等因素，在在令人逐漸擔心起兩岸民間社會的疏離感甚至敵對感，進而讓兩岸的「主戰派」更有操作空間。

如果檢視兩岸陸委會與國台辦的（官方）關係，以及海基會與海協會的（準官方）關係，也可理解為何中國大陸大學訪團會在兩岸掀起如此漣漪。

兩岸的官方關係從馬政府時期的反對台獨、求同存異、擱置爭議、互利共榮，到這幾年的一中一台、排同求異、突顯爭議、相互利用。國台辦最近對於1992年兩岸政治協商結論的詮釋，只剩沒有明著講，當時同意在事務性協議接受「一中各表」，但陸委會仍是裝睡叫不醒，不想接球，因此兩岸關係的官方交流持續中止。

當上層關係惡化至此，海基會與海協會功能大幅萎縮則不意外，遑論前者想執行如保障台灣地區人民在大陸地區權益、兩岸行政及司法協助事項等業務，可謂難上加難。

▼陸生團體育交流，馬英九與民眾擊掌。（圖／記者劉亮亨攝）

▼陸生團歡樂遊台。（圖／馬英九辦公室提供）

若陸生來臺不成新聞 表示兩岸往和平方向移動

所以，當這些中國大陸年輕學子出現在臺灣，無異於兩岸關係濁流中的一股清流。這些學子偶爾被一些獨派媒體或人士「潑紅漆」，但效果不佳，主要原因在於他們年輕、活潑、清新、專業的形象，而且他們並非政治人物，讓人很難找到攻擊的著力點。

總之，吾人不是唱衰馬前總統邀請中國大陸的菁英學生來臺參訪交流，而是希望當這類活動不會受太多注目，大概就表示兩岸關係歷經波折，終於又往和平、健康的方向移動了。

▼「奧運桌球金牌」馬龍訪台。（圖／記者蔡紹堅攝）

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