【生酮名醫病逝】盲信另類療法的可怕陷阱

▲生酮名醫謝旺穎患「肝膿瘍」4天病倒。（圖／「謝旺穎醫師的食療實驗室」臉書）



●作者／韋恩的食農生活。

「另類飲食法不足以成為療法，大家對某些教主應該慎重。」

日前得知推廣「生酮飲食」、「細胞分子矯正」、「咖啡灌腸」的謝旺穎醫師本人，罹患肝膿瘍，採用補充營養、「排毒」而不使用抗生素，2月13日因敗血性休克往生，享年45歲，實在令人惋惜。

而蘋果創辦人Steve Jobs罹癌初拒絕手術，採用吃草藥、喝果汁、「灌腸排毒」的另類療法，也錯過黃金治療時間，留下老婆、四個小孩、一間偉大的公司、無數的財富，年僅56歲。

近來有很多所謂大師或是教主，即使沒有具備足夠的專業背景，但也侃侃而談所謂的營養療法或是另類療法，偏偏信者還是很多，所以韋恩之前就感嘆，現在是網紅教主打敗專家科學的時代。

請朋友們特別要小心以下幾點：

1、凡是說飲食或是營養（療法）可以治療疾病，那都是危險的，不要輕易相信。

2丶很多特殊、盲信的飲食，初期也許會讓你看到一些改善，但是請小心長期以後的不良影響。

3丶為什麼某些特殊的營養或是飲食方法，會讓你覺得變好了？那可能不是那個方法本身給你什麼好處，而是當你堅信某一種飲食方法之後，你都會對食物有所挑剔，某些能吃，某些不能吃。就是因為對食物進行了有意識的取捨，這樣對健康帶來了好處。

科學的好處是經過長期而大量的研究，所以可以做下符合大多數人的結論。而出自於某種偏信的理論，那就是拿人當白老鼠了。

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