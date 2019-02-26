《包子》衝突、和解、釋懷　都是我們該面對的親子課題

●作者／Kristin。

其實這次最令我開心的一個獎項，莫屬最佳動畫短片《包子 Bao》，想趁著這個機會再提一次這部特別的作品。過去總是對皮克斯片頭的短片抱有高度期待，甚至勝過正片本身，繼《海底總動員 2》相當傾心的《Piper》之後，更喜歡安插在睽違十幾年之久《超人特攻隊 2》前面的故事，七分半鐘看似單純的情節突然間一個揪心的急轉直下，最後不忘動畫的初衷，喚醒大眾共鳴的同時也收在溫暖的釋懷。

「我只想創造一個充滿魔法的現代童話，就像是中國版的薑餅人故事一樣。」



《包子》是皮克斯史上第一位女性導演 Domee Shi 執導的動畫短片，她是一個中國移民家庭裡的獨生女，兩歲時隨家人遷移至加拿大多倫多，透過實習機會進入皮克斯，而她的母親正是一位麵點大師，同時也擔任此部短片的顧問，Domee Shi 一邊研究一邊嘗試各類相關食物，動畫團隊也拍攝了導演母親製作包子的過程，然後再透過電腦技術重新繪製。對於導演而言，這是一部半自傳性的動畫，而討喜可愛的包子就是她的寶貝，在《可可夜總會》之後親自說服了製片，特別點出過度保護與父親缺席等東方文化裡屢見不鮮的問題，再度展現美國以外其他地區的文化價值，意外掀起不小的討論聲浪。



《包子》顧名思義以中國風味濃厚的可愛包子為主角，有一位長期受憂鬱症所苦的加拿大華裔中年婦女，時常親手桿麵糰製作麵點，一日早晨，才把眼前的包子送入口中，卻突然發覺這團小小白白的食物竟然活了過來，恰巧需要一個媽媽悉心呵護。從那天開始，兩人形影不離一起吃飯、買菜、逛街、打太極，度過一段美好的成長時光，隨著時間流逝包子也慢慢一點一點長大，不出多數孩子他迎接了青春期與叛逆期，嚮往愛情和自由，追求更寬廣的天空，因此開始對抗母親的愛與控制。



情節簡單卻寓意深遠，遙相呼應《超人特攻隊 2》的鋪陳，在人生角色不停轉換的過程，我們要學習的事只會越來越多面而複雜，衝突、和解與釋懷是每對父母與孩子必須自行摸索的課題，鬆開雙手才有展翅翱翔的空間，退後一步才有學會獨立的可能，一如沒有人天生懂得如何扮演好父母與好孩子，短片中的暴力源自於母親的關心和不捨，一時衝動下徒留的卻是懊惱、悔恨與心碎，有時候愛與恨並非對立，愛本身就是一體兩面的存在。



「我慢慢地、慢慢地瞭解到，所謂父女母子一場，只不過意味著，你和他的緣分就是今生今世，不斷地在目送他的背影漸行漸遠。你站立在小路的這一端，看著他逐漸消失在小路轉彎的地方，而且，他用背影默默告訴你：不必追。」─ ─《目送》龍應台

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