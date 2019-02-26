薛承泰／「老農津貼」何不併入國民年金呢？

▲日前農委會砸8億購買8萬台小型農機，協助勞動力缺乏問題。（資料照／農委會提供）

●薛承泰／台灣大學教授，前政務委員。

理想上，社會保險應建立在全民的基礎上，做為國民老年第一層的保障；至於對各行業的受雇者，則採職業退休金制，做為第二層的保障。一般而言，這兩層應提供適足老年（退休後）的經濟生活水準。若個人有能力，還可以自行投保商業型保險，做為第三層，那麼老年生活就會更為富足。

政府所應擔負的責任應在於第一層的社會保險，補助被保險人（即全民）一定比例的保費；至於第二層的職業退休金，則應由雇主（如勞工的業主，作為軍公教雇主的政府）與受雇者共同來分擔保費。

乃因歷史發展脈絡的不同所致，我國的退休與社會保險並非如前述般的清楚而單純。基於重新建構制度茲事體大，歷年來政府都是穿著西裝改西裝，軍公教相關制度的改革就是最好的例子。

最近政府要依據經濟成長率來調整老農津貼，忽然間，大家注意到，社會保險當中還有一項叫「農保」，人數高達120萬人，幾乎是軍公教的兩倍！對政府來說，這塊心頭肉當然要比軍公教要軟許多。然而，「農保」並非「老農津貼」，前者正式名稱是「農民健康保險」給付項目主要是傷害、疾病、生育、殘廢與死亡，是需要繳保費的（每月78元）；而「老農津貼」是「社會福利」（不須繳費）。卻因為兩者資格認定的重疊，過去許多人競相加入「農保」成為「老農」，就是為了領取「老農津貼」！

農保「排富」正當性 比「年改」高

好在2014年7月馬政府修法將申領老農津貼之年資由6個月延長為15年，並增列排富條款、須為國民且設有戶籍、以及每年居住時間等資格條件；一下子符合「老農」資格者減少了50萬人（所謂的假農民）。馬政府這項改革遠超過蔡政府對軍公教的「年改」，且正當性高，因馬政府沒有大力宣揚，許多民眾根本不知有此事！

我國的社會保險，最大一塊當然是勞工保險（超過1千萬人），其次是國民年金（約380萬人），再來是農保，人數最少的是軍公教保險。其中財務危機最大的是勞保，但最划算的是農保（因可以領老農津貼）。然而，老農津貼究竟是怎麼來的？

台灣在1993年之前尚未步入「高齡化」，民進黨即有人推出「老人年金」，主張發給老人每月3千元，由於在選舉中無往不利，大家競相跟進並喊價，並於1993年的地方選舉中成為民進黨的共同政見，老人年金的主張也已飆到每月5千元。為了因應也為了公平，政府在那時開始研議「國民年金」法案，由於對象包括年滿25歲沒有社會保險（即非軍公教勞）的國民，人數多且族群複雜；於是政府先針對經濟較弱勢的族群，推出「中低收入戶老人生活津貼」與「老農津貼」。

隨即在1995年5月通過「老年農民福利津貼暫行條例」，老農每月可領取老農津貼3千元。第一次政黨輪替，2004年調高到4千，2006年再調到5千，2008年政黨再輪替繼續調到6千元。在這段期間中，當年民進黨主張的老年年金，在陳水扁主政時2002年5月也通過「敬老福利津貼暫行條例」，普遍性的發放給老人每月3千元。

年金、津貼整合呼聲再度響起

總之，就在短短十年當中，除了「國民年金」仍在研議，已經出現「老人年金」、「中低收入戶老人生活津貼」、「老農津貼」、「敬老福利津貼」。於是，整合的呼聲再度響起。當然，最好的方式就是併入國民年金！可是，因為「老農」的特殊性（如工作屬性不同以及當時津貼額度相對較高，還有政治考量），老人年金併入但老農津貼至今仍維持著。不過，在2011年馬政府修法，老農津貼此後每四年隨物價指數調整，調幅進入制度化，不能任意加碼，目前每月領取金額為7256元。

由於明年就是調整年度，最近有立委提出，將老農津貼調整依據由「消費者物價指數」（CPI）改為「經濟成長率」（GDP），且蘇院長表示認同「農民也該享受經濟成果」。由於我國近年GDP明顯高於CPI，讓人質疑有買票之嫌，而目前的國民年金與勞保年金的老年給付也都隨CPI調整，政府有能力一視同仁嗎？更值得一提的，2007當時的蘇院長不就是打算將老農津貼併入國民年金，何不利用此機會實現當年的主張呢？

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