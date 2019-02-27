ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

殺雞焉用牛刀！2020大選國民黨基層別恐慌

雲論

▲韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）

●劉宗夏／金融投資者。

看到最近不少藍營名嘴跟國民黨基層因為深怕2020拿不回政權， 所以想要力鞏韓國瑜出來選總統， 我覺得實在沒有必要那麼恐慌， 也真的不要對韓國瑜這株政治明星幼苗揠苗助長， 他當高雄市長就已經半條命快沒了， 在完全沒有準備總統選舉的情況下要硬推他出來， 對韓本身還有對整個國家都不好， 尤其是目前整個大環境對國民黨很有利的情況下。

可能不少人懷疑大環境對國民黨很有利的說法？ 筆者接下來分析...。雖然大家都知道國民黨會在去年的九合一大選大勝， 並非多數民意都喜歡國民黨， 而是討厭民進黨， 這表示國民黨的底氣並不是很夠， 而是托了韓流的福， 但是我認為目前蔡英文民意持續低迷， 加上媒體名嘴們普遍高估了柯文哲參選總統或者當選的機會， 正常情況下朱立倫要當選應該綽綽有餘， 除非他政策論述根本沒準備， 柯文哲才可能在一片亂局之中當選總統， 但是這機會實在不大。

多數的媒體跟名嘴都忽略了柯文哲缺乏政策團隊，會在選舉中是一個最大弱點的影響， 柯文哲為什麼選擇觀望到六月？ 就是他這幾天受訪所說的： 民調很高但是什麼都沒有是要怎麼選？ 沒有政策準備真的展開選舉不但會被打爆而且民意一定會開高走低， 所以我認為柯文哲選總統的機率應該是低於40%， 除非朱立倫真的太混， 不然要參選沒有政策團隊的弱點絕對會被放大！ 讓他在過程中選票流失嚴重。

至於蔡英文想要利用兩岸對抗來提高自己的聲勢， 其實從去年底的選舉結果已經證明， 這種方式台灣主流民意早就不吃這套， 連在過去深綠的高雄韓國瑜高喊九二共識都照樣當選，代表經過這兩三年蔡政府內政無能的洗禮， 主流民意已經厭煩了統獨或者意識形態的對抗， 蔡英文這招只能鞏固自己的基本盤而已， 而這兩三年民進黨的基本盤又越來越小， 所以靠這招根本對於大局沒有太多的影響， 媒體和名嘴過度放大這種方式對於選舉結果的影響性， 從這兩三天一連串總統大選的民調就可以看得出來， 民進黨自爽的辣台妹民調還是沒有起色。

國民黨的基層應該放寬心， 好好的讓朱立倫、王金平這幾顆太陽，甚至是無黨的張善政比一比政策論述， 管他是日正當中還是夕陽， 誰用心、準備的充分就該讓他出線！ 讓韓國瑜安心做他的高雄市長， 然後再等選舉的時候幫國民黨的候選人助選加持， 民調又會多個五到十趴， 整個大局真的對國民黨有利， 不要自亂陣腳欸。

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文為讀者投書，以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 88論壇 國民黨 2020大選
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
殺雞焉用牛刀！2020大選國民黨基層別恐慌
邱智淵／傾聽民意才是蔡英文勝選關鍵
宋兆文／柯文哲批「在台灣當兵浪費時間」　錯得太離譜..
程建人／兩件政治動作，不宜、不必、也不可！
張競／美韓演習更名　示好姿態還是調整架構

推薦閱讀

為什麼館長玩《還願》玩到哭？

張競／美韓演習更名　示好姿態還是調整架構

年年二二八，歷史真相還原了嗎？

程建人／兩件政治動作，不宜、不必、也不可！

薛承泰／「老農津貼」何不併入國民年金呢？

殺雞焉用牛刀！2020大選國民黨基層別恐慌

宋兆文／柯文哲批「在台灣當兵浪費時間」　錯得太離譜..

韓國瑜才是真正的King Maker

為什麼這一家子會支離破碎？從《還願》看台灣社會福利..

邱智淵／傾聽民意才是蔡英文勝選關鍵

相關文章

專訪／朱立倫看初選：茶壺風暴會讓提名的候選人選不上

專訪／朱立倫看初選：茶壺風暴會讓提名的候選人選不上

國民黨在九合一選舉大勝，黨內天王紛紛表態角逐2020總統大選。前新北市長朱立倫27日在網路節目《雲端為前線》上義正嚴詞地呼籲，「茶壺中的風暴..

1小時前

兩階段初選為卡誰？　周錫瑋：都不是

兩階段初選為卡誰？　周錫瑋：都不是

邱智淵／傾聽民意才是蔡英文勝選關鍵

邱智淵／傾聽民意才是蔡英文勝選關鍵

韓國瑜挑戰2020？台灣民意基金會民調：6成4民眾不支持

韓國瑜挑戰2020？台灣民意基金會民調：6成4民眾不支持

反對國民黨兩階段初選？朱立倫：傷害同志難以彌合

反對國民黨兩階段初選？朱立倫：傷害同志難以彌合

讀者迴響

行動法庭

我們去台灣結婚吧！亞洲首個同婚合法國家｜ET行動法庭 第1集

我們去台灣結婚吧！亞洲首個同婚合法國家｜ET行動法庭 第1集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

為什麼館長玩《還願》玩到哭？

為什麼館長玩《還願》玩到哭？

美韓演習更名　示好姿態還是調整..

年年二二八，歷史真相還原了嗎？

兩件政治動作，不宜、不必、也不..

「老農津貼」怎不併入國民年金呢..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面