殺雞焉用牛刀！2020大選國民黨基層別恐慌

▲韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）

●劉宗夏／金融投資者。

看到最近不少藍營名嘴跟國民黨基層因為深怕2020拿不回政權， 所以想要力鞏韓國瑜出來選總統， 我覺得實在沒有必要那麼恐慌， 也真的不要對韓國瑜這株政治明星幼苗揠苗助長， 他當高雄市長就已經半條命快沒了， 在完全沒有準備總統選舉的情況下要硬推他出來， 對韓本身還有對整個國家都不好， 尤其是目前整個大環境對國民黨很有利的情況下。

可能不少人懷疑大環境對國民黨很有利的說法？ 筆者接下來分析...。雖然大家都知道國民黨會在去年的九合一大選大勝， 並非多數民意都喜歡國民黨， 而是討厭民進黨， 這表示國民黨的底氣並不是很夠， 而是托了韓流的福， 但是我認為目前蔡英文民意持續低迷， 加上媒體名嘴們普遍高估了柯文哲參選總統或者當選的機會， 正常情況下朱立倫要當選應該綽綽有餘， 除非他政策論述根本沒準備， 柯文哲才可能在一片亂局之中當選總統， 但是這機會實在不大。

多數的媒體跟名嘴都忽略了柯文哲缺乏政策團隊，會在選舉中是一個最大弱點的影響， 柯文哲為什麼選擇觀望到六月？ 就是他這幾天受訪所說的： 民調很高但是什麼都沒有是要怎麼選？ 沒有政策準備真的展開選舉不但會被打爆而且民意一定會開高走低， 所以我認為柯文哲選總統的機率應該是低於40%， 除非朱立倫真的太混， 不然要參選沒有政策團隊的弱點絕對會被放大！ 讓他在過程中選票流失嚴重。

至於蔡英文想要利用兩岸對抗來提高自己的聲勢， 其實從去年底的選舉結果已經證明， 這種方式台灣主流民意早就不吃這套， 連在過去深綠的高雄韓國瑜高喊九二共識都照樣當選，代表經過這兩三年蔡政府內政無能的洗禮， 主流民意已經厭煩了統獨或者意識形態的對抗， 蔡英文這招只能鞏固自己的基本盤而已， 而這兩三年民進黨的基本盤又越來越小， 所以靠這招根本對於大局沒有太多的影響， 媒體和名嘴過度放大這種方式對於選舉結果的影響性， 從這兩三天一連串總統大選的民調就可以看得出來， 民進黨自爽的辣台妹民調還是沒有起色。

國民黨的基層應該放寬心， 好好的讓朱立倫、王金平這幾顆太陽，甚至是無黨的張善政比一比政策論述， 管他是日正當中還是夕陽， 誰用心、準備的充分就該讓他出線！ 讓韓國瑜安心做他的高雄市長， 然後再等選舉的時候幫國民黨的候選人助選加持， 民調又會多個五到十趴， 整個大局真的對國民黨有利， 不要自亂陣腳欸。

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