張競／美韓演習更名　示好姿態還是調整架構

▲川金二會將登場。（圖／路透社）

●張競／中華戰略學會研究員。

當眾人目光集中在金正恩搭乘火車專列，前往河內與川普招開高峰會時，卻未曾注意到，整個朝鮮半島戰略架構，已經悄然隨著美韓演習模式變化而可能有所鬆動。

從去年原定8月所要舉辦美韓「乙支自由衛士」演習，因受當時6月12日川普與金正恩高峰會影響而推遲後，整個美韓軍事演習就開始陣腳大亂。如今再拿出不刺激平壤為由，美韓宣布放棄上半年實兵演習「鷂鷹」（Foal Eagle）代號，更將指揮所兵棋推演「關鍵決斷」（Key Resolve）更換名稱為19-1。

美韓雙方年度系列性「鷂鷹」（Foal Eagle）以及「關鍵決斷」（Key Resolve）兵推與實兵驗證，其實是與美韓雙方協議制定編號為OPLAN 5027與OPLAN 5029兩份作戰計畫緊密結合，此亦是雙方具體落實美韓共同防禦條約之行動方案，因此韓國軍方專業人士，都是從整個作戰計畫可行性，以及美方參與演習認真程度，來審視美國對韓國安全承諾可靠度。

但是從華盛頓數度從政治氛圍角度考量，讓雙方具有嚴肅意涵演習活動受到干擾，若首爾對此毫無懷疑，其實很難令人相信。誠然青瓦臺有意改善其與平壤間之互動關係，但對於美軍降低聯合演習規格，總是存著焦慮難以啟口。

金正恩與川普再度召開峰會，從會前川普放話內容，明顯看出華盛頓急於獲得外交建樹，因此才將原先喊價收回，從寄望一步到位，要求平壤「徹底、可查核與不可逆轉」（CVI：complete, verifiable and irreversible）廢棄核武，讓步至只要金正恩願意停止核爆與測試長程導彈，就願意提出交換條件。

誠然文在寅總統樂見美國放軟身段與調整立場，避免讓僵局持續將整個朝鮮半島搞到劍拔弩張；但若是要以韓美聯合作戰體制為代價，以自廢武功方式向平壤示好，這恐怕就會成為青瓦臺所要面對政治兩難困境。

講實在話，朝鮮半島整個敵意降低與氛圍改善，其實是奠基於韓朝高層之政治意志，但在民間交流與經貿往來上，並未建構出堅實之基礎。儘管在目前緩和氛圍上，民間與企業都有意去加強互動，但不可否認，整個兩韓關係架構可以在旦夕間產生變化，發展前景還是充滿變數。

兩岸對比兩韓，其實整個海峽情勢安定基礎，是仰賴民間與企業所建構往來關係所維繫。從藍綠兩黨輪替執政，就可以發現到兩岸官方往來關係，確實是可以在旦夕中受到顛覆。不過兩岸民間社會確實也證明出，在兩岸未來發展軌跡中，確實是帝力於我何有哉，主導權最後還是應該在民眾手中。

美韓演習更名究竟是要逐漸調整朝鮮半島戰略架構，抑或是換湯不換藥，改名不過是暫時示好，其實都是項值得繼續掌握之課題。但兩韓與兩岸民間社會往來，最後會如何產生影響力，亦將是吾人思考民主體制，究竟能否擺脫政治菁英主觀決斷，體現民眾意志與意願之最好機會。

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