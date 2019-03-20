多維TW／「台語電視台」圈粉背後　文化平權還是文化霸權？

文／廖士鋒

備受爭議的「台語電視台」（即閩南語電視台）案，最終在民進黨護航下於立法院通過預算，並交由公視執行，該案年度經費達新台幣4億元。其實早在預算通過之前，閩南語台已默默運作許久，當前臉書粉絲數已翻兩番，達3萬餘人，在政府強力推廣下，其能見度已大幅提升。

「台語電視台」的法源依據為2019年1月9日公布的《國家語言發展法》，該法明定「國家語言，指台灣各固有族群使用之自然語言及台灣手語」，若是面臨「傳承危機」的「國家語言」，則應優先推動各種保障措施（例如學齡前幼兒的學習）。

值得一提的是該法案的「空間定義」，由2016年民進黨立委提案時的「本國」，到之後時代力量、行政院提案獲通過的版本而改為「台灣」，不知各省方言或以往蒙藏委員會服務的蒙藏民族是否也能以「既有傳統族群」身份爭取？至於民眾熟悉的「國語」，則避而不談。身為主管機關首長，屢屢站在第一線喊話維護的文化部長鄭麗君可謂是《國家語言發展法》幕後的最大推手。

開台準備 緊鑼密鼓

2016年政黨輪替，甫由立委轉任文化部長的鄭麗君，即於人文及出版司下設置「國家語言發展科」，並主張制定《國家語言發展法》，積極推動「母語傳播權」。2017年6月「催生台語公共電視台聯盟」成立，鄭麗君回應「台語是我的母語，而我除了是文化部長外，也是一個三歲孩子的母親」，進一步表示支持「台語電視台」，接下來只剩下修《公視法》或訂定《國家語言發展法》的取捨考量。如此順水推舟，在2018年4月立法院審議《國家語言發展法》草案時，鄭麗君當即表態要優先爭取預算，交由公視董事會籌備。

執行此案的公視董事長陳郁秀，為已故民進黨立委盧修一遺孀，在民進黨內輩分頗高。早在陳郁秀2003年擔任文建會主委時，即著手擘畫首齣「台語歌劇」《福爾摩沙信簡——黑鬚馬偕》，在其後擔任兩廳院董事長時完成並演出，當時陳郁秀興奮表示：「這是台灣第一部自創經典的誕生！」而負責籌備台語電視台的呂東熹，更是長年推廣「語、言結合」、「語、文一致」之台語運動健將。

陳郁秀、呂東熹多年來推動台語影視發展不遺餘力，且能預先、長期準備。此次台語電視台案，早在2018年預算仍遭擱置期間，即先砸下新台幣6,400萬元拍攝開台大戲《苦力》，預計在今年7月1日開台播映。臉書運作方面，也早已開始轉型。原先「公視台語新聞」粉專，一年前已聘請新人手管理，除依序更名為「公視台語台台語新聞」、「公視台語台」外，追蹤人數亦由2,500人上升至截稿時的35,000人，是已成立15年客家電視台的2倍，除「台語」相關新聞外，小編貼文也多在諷刺國民黨政治人物（例如韓國瑜、吳敦義等）、報導中國大陸豬瘟等事項，這種「圈粉」方式，曾遭網友質疑，違反公視應著重「公共利益」的中立性。

構建民族主義的工具

台灣人口以閩南人佔多數，據行政院客家委員會2017年6月委請學者進行的調查研究顯示，自我認定為閩南人者佔69%，再加上已經被閩南人同化的其他族群（例如「福佬客」），比率當高於七成，遠甚於第二大族群客家人的16.2%。操閩南語的台灣人，一般都把自己講的語言稱之為「台語」，但常遭原住民與客家人的反對，此次立法過程，原住民立委高金素梅（泰雅族）即認為，文化部定義使用其語言人數不到一半的閩南語為「台語」，難以說服社會大眾。

眾所皆知，語言是族群認同的核心元素，以《想像的共同體》作者安德森（Benedict Anderson）曾指出，語言是構建民族主義過程中的一股重要力量，是從「建構」角度觀察民族主義的經典論述。一個有名的例子是，巴黎地區的方言，在法國大革命之後由政府推廣至全國，而成為標準「法語」。

放眼中國歷史，歷代也大多重視文字跟語音政策。辛亥革命後，民國政府即在1913年召開「讀音統一會」，通過「國音標準」以及拼注國音的「注音符號」，打造現代中國的「民族共同體意識」。1932年5月，國府正式出版以「新國音」為標準的《國音常用字彙》，取代舊的《國音字典》。北洋政府時期成立的「國語統一籌備會」亦由國民政府承繼而改為「教育部國語推行委員會」，持續推行國語政策。

確立並使用「國語」之目的，在於能讓操著不同方言的族群，在共享中文漢字書寫系統的基礎上，可以漢字口語媒介溝通，進而推展經濟、文化、教育等各項事業。在政治上，也對「外國」形成一種最基本的「我者」與「他者」的分別，有助於弭平不同族群之間的衝突、凝聚國民的忠誠與鼓勵履行包含納稅在內的義務。

從「文化平權」到「同化效應」

福建來台的閩南人佔台灣組成的多數，是不爭的事實，然而身為多數族群以及閩南語在台灣的應用廣泛，使閩南語並未面臨原住民語及客家語的瀕危境地，尤其相較客家話與原住民語常需借用國語表達，閩南語詞彙較能夠跟得上現代社會的創新，且許多年輕閩南人至今仍以閩南語作為家庭溝通語言。即使如此，仍有許多支持閩南語人士迫切覺得閩南語已「瀕危」，需要「被保護」、以貫徹「文化平權」，甚至創造出一套夾雜羅馬拼音與漢字、老一輩人可能根本看不懂的閩南語書寫系統，宣稱要掃除「台語文盲」。

對照當前民進黨政府力推的「文化平權」與「國家語言」政策，無疑是想要「解放」既有的國語思維。然而，從前即使有「國語」作為台灣各族群通用語言，仍無法免於其他族群在語言上被閩南語同化的情況；如今政府挹注資金、並推廣「台語」會話及書寫，未來再加上教育部「沉浸式教學」（Immersion Programs）的配套，很難讓人不擔憂，會不會有助於台獨民族主義推行語言與民族的一致性，進而對台灣其他族群造成更深的同化效應？畢竟頂著「台語」之名，使得閩南語在政治話語上具有的正當性，遠大於台灣的其他語言。

消弭衝突的保護膜又被揭開

清代台灣移民大多是來自福建、廣東二省的中低下階層，少有人能解漢字及北京朝廷中央的語音，來台之後又為了爭搶地盤，時常發生「閩粵械鬥」，死傷無數，損失難以衡量。直到日本殖民台灣時期，強力鎮壓並且推行「國語」（日語）政策，方減緩台灣的閩粵族群衝突。抗戰勝利、台灣回歸國民政府後，也由政府成立「台灣省國語推行委員會」推行國語，閩粵械鬥再不復見，且通婚日繁，大規模族群衝突已百餘年未發生。

語言是相當生活化的載體，如今政府不斷對「國語」進行解構工程，已經把消弭衝突的保護膜給揭開了；而多數語言對少數語言本就具有優勢，如果又得到官方刻意扶持與推廣，則語言與政治的結合，加乘效應或將再度挑起台灣族群政治的敏感神經。這是執政者在推廣文化平權理念時，應該慎重拿捏的。