陳國君／台灣觀光「千萬」別滿足！請正面迎接兩千萬的挑戰

▲在陸客人數持續衰退下，來台旅客人數還是逆勢成長，但其實台灣出境旅客人數成長的更多！（示意圖／ETtoday資料照）



●陳國君／《ETtoday新聞雲》現任社長，曾任新北市觀光旅遊局局長。

2018年來台旅客人數突破一千一百萬人次，在陸客人數持續衰退的情勢下，來台旅客人數還是逆勢成長，似乎該值得高興。但大家比較沒注意到的是，台灣出境旅客人數成長的更多！如果把最近幾年的觀光外匯收入與出國旅遊總支出做比較，數字更怵目驚心；短短幾年，差距已經從1500多億台幣，大幅成長到3700多億！貿易出現逆差要處理，那觀光業出現這樣的收支差距，政府是不是該要積極的去應對？

而且在台灣官方沾沾自喜於來台旅客人數還有成長的同時，台灣鄰近各國的觀光客人數卻是大幅躍進。2015年，台灣有1044萬國際旅客，占全世界5.3％；2017年有1074萬，但全球成長的環境下，佔比只剩下3.3％！兩相比較之下台灣在國際觀光版圖的份量比例逐漸減輕；某種程度上來說，台灣觀光正處在邊緣化的趨勢！

事實上，在安倍首相重新上任的次年（2013），訪日旅客人數為1036萬，跟台灣的801萬，200萬差距並不算很大。但到了2018年，來台旅客數1106萬，訪日旅客數卻已經成長到3119萬人！差距已經超過2000萬！

日本有許多強大的觀光條件，但這幾年訪日旅客的大幅成長，一個很重要的原因是因為安倍首相帶頭，以國家戰略產業的高度，全力推動觀光產業。

安倍政府在日本經濟復甦政策「日本再興戰略－JAPAN is BACK」（2013年6月）中，提出「爭取在2030年讓訪日外國遊客人數超過3,000萬人」，並在「日本再興戰略2014修訂版」（2014年6月）中增加了「2020年實現2,000萬人」的新目標。之後又因為2015年訪日遊客數高達1974萬人次，已接近2000萬，日本政府在2016年就把目標調升到2020年4000萬人次。

有報導指出，觀光廳最初提出了「略為低調」的目標，即2020年實現3000萬人次目標。不過，首相安倍晉三在召開「觀光願景構想會議」之前對官房長官菅義偉等做出指示：「目標定得高一點為好。」一手操辦並主持會議的菅義偉指示觀光廳，稱「不通過努力而自然達成的目標是不行的」，進而把2020年把訪日遊客提升至4000萬人次！

領導者的眼光的高度與企圖心，會影響整個團隊的表現。如果日本政府可以從2013年的1100萬成長到2020年的4000萬，那我們台灣領導者的企圖心在哪裡？如果還在以台灣面積只有日本八分之一當作理由來劃地自限，那新加坡2018年境外遊客（不含陸路入境馬來西亞公民）已超過1850萬，又該如何解釋？

在台灣工業不容易有大幅成長的今日，台灣沒有本錢錯過全球快速成長的觀光商機。如果要讓台灣觀光業達到「進出口平衡」，考量台灣未來出境人數還會持續成長，台灣應該可以考慮仿照日本，訂一個讓全國上下一起努力的觀光目標：「2025兩千萬！」

台灣並不是沒有兩千萬國際旅客的條件，台灣位於東北亞跟東南亞的航空樞紐。以廉航指標的4小時航圈來說，台灣4小時航程函蓋了全世界三分之一強人口，而這些區域剛好也是全球觀光成長最快的地區。

台灣本身的自然條件優越，短短距離內有山有海有溫泉，尤其小小島嶼居然有269座3000公尺以上的高山，從高山到海底，有豐富多樣的自然面貌。

台灣也有多元的文化。由於地理位置和歷史因素，除了原住民與漢人文化，台灣也經歷了葡萄牙、荷蘭與日本文化的洗禮，更因為戰亂的緣故，聚集了中國大陸各地的人民在此定居。近30年更因為就業和通婚等因素，東南亞各國的文化也一起交織在這片土地。甚至有人說，最豐富多元的漢文化不在北京，不在上海，而是在台灣。

提升機場旅客容量是首要工作

但也不是說有位置優勢及自然人文條件，觀光客就會源源不絕來到台灣。如果今天台灣要挑戰2000萬人次境外旅客，首先第一個問題就是機場！

桃園機場2017年旅客量已經來到4488萬人次，2018年更成長到4563萬人次，但其實目前兩個航廈設計容量只有每年3400萬人次，即使加上預計今年完工的第二航廈擴建工程，設計容量也不到4000萬人次！連應付目前需求都不夠，更別說支援「兩千萬國際旅客」的目標！雪上加霜的是，第三航廈興建工程，因為政府對於「預算、招標條件並未完全掌握」，廠商評估無利可圖、風險高，結果無人投標。原本預計2021年完工啟用，現在變成最快也要2023年年底。而原本預計2025年完成的第三跑道工程，現在更是沒有多少人敢再提起！

桃園國際機場目前兩條跑道大約可以提供每小時50架次起降，如果遇有整修，或者連續假期尖峰時間，狀況就會吃緊。第三跑道完成後，每小時大約可以起降90-95架次，每年服務7000-9000萬旅客。桃園國際機場設定2030年要能服務5,800萬旅次，2042年要衝到年服務8,600萬人次，第三航廈及其衛星廊廳、第三條跑道的建設，是達成這些目標的重要關鍵！

所以要達成「2025兩千萬」的目標，第一個工作就是要抓緊桃園機場的第三航廈以及第三跑道！尤其第三跑道，可以說是桃園航空計畫的核心項目，換句話說，就是要讓被延宕的桃園航空城，趕快啟動！

而除了足夠的機場容量，也還需要有足夠的機位。以目前入出境人數逆差最大的日本來說，目前台日航線，就載客率來看感覺還勉強夠用。但若扣除紅眼或時段不佳的航班，要來支援跳躍的觀光成長目標，就顯然沒有什麽空間。國營的華航，政府是否也該要讓它為國家觀光戰略發展擔負起更多的責任？

台鐵等陸路交通環節要打通

除了讓旅客進來台灣，該怎樣讓他們分散到台灣各地區景點，也是很重要的。畢竟台灣有些景點，在過去陸客熱潮時已經太過擁擠。而且台灣在都市化及人口發展中，很多地方人口減少且高齡化，是最需要地方振興的地區。針對這點，我們首先應該要提供東部充足的鐵路運量，讓台鐵往返花東「假日夠返鄉，平日拼觀光」。

司機跟維修人力不足？那就儘快招募！需要一兩年培訓？那更應該馬上開始！台鐵樹林南港區間路線繁忙，無法再多開列車？那就增開部份花東往返南港車站的啊！也可以把原本只開到七堵的對號列車，延伸到東部啊！列車不足？那就買列車！8節的太魯閣、普攸瑪列車運量不夠？台鐵已經開標採購12節日立列車！事實上，主要大站多可以停到15節！

如果用發展觀光戰略產業的高度去投入資源，台鐵東部運量的問題，其實都可以解決！

至於把旅客分散到中南部，除了鼓勵航空公司在桃園跟松山以外的機場開設國際航線，也可以模仿日本鐵路公司針對外國人發行PASS，例如用很優惠的價錢可以搭乘機場捷運以及高鐵來到中南部！

而空間上的分散，也不只是把人帶到中南部就結束，台灣的高山里山小鎮，各有各的韻味，很多常來台灣的日本人，都很愛台灣自在的「生活感」！如何讓第一、二次來台灣且語言不通的外國人，可以安心的往鄉下跑、往山上爬、往海邊去？歐美跟日本，長距離步道旅行越來越流行，台灣的淡蘭古道，就很有發展的潛力！行之有年的台灣好行，也需要再擴充！結合智慧手機及公車動態系統，再補充可通簡單英語的計程車，對於空間上的擴散就完成了第一部份的工作。

觀光是地方生活文化的投射

不只要到得了台灣，更重要的是給人家一個非來台灣不可的理由！如果大家都只限於視覺上的景點，那能的去處就相對受到限制。但現在旅遊趨勢發展，其實是比較傾向節省的交通費、住宿費，但願意把預算花在獲得更多更好的體驗。

日本人來台北，如果沒有去腳底按摩、吃小籠湯包、算命、跟拜拜，就不敢說來過台北的感覺。當然，這些並不只台北有。但台灣各地有沒有什麽台北沒有、屬於自己地方獨特的體驗？

路跑、登山、單車環島、媽祖進香、陣頭、廟會、天燈、豐年祭、長距離步道旅行，還有牽罟、焢窯…等數不盡的農漁體驗，都是源於先人在這塊土地生活演化而來的文化，我們能否不要只是想跟別人一樣？能否正視並重視這些舊東西，進而轉換成吸引觀光客體驗的文化亮點？

觀光發展到一定深度之後，往往就是那個地方整體生活文化的投射；一個地方的觀光產業發展的提昇，某種程度上也可以說是生活文化水平的成長。觀光是服務業出口，可以在國內提供許多基層就業機會，還可能繁榮衰退中的偏鄉、讓消失中的文化習俗重新被注意，可說是在階級、在空間、甚至在時間裡的財富重分配。

▲進香參拜民眾。（圖／記者湯興漢攝）



「國際旅客兩千萬」並不是遙不可及的東西。蔡英文總統大選觀光政策白皮書起草人黃正聰教授，2015年也曾提出「台灣觀光的下個10年7大推動策略」、「10年2千萬觀光客整備計畫」。蔡英文總統在2015年競選時也引用世界觀光旅遊委員會的預測，認為在2025年，台灣的觀光生產總額會達到1兆2千億新台幣！但因為領導人沒有出面帶頭用國家發展的戰略高度來看待，只讓二級單位交通部觀光局孤軍奮戰，導致整個觀光產業，無論國內外旅客人數或以及整體環境整備，都在原地踏步！而交不出觀光成績單的政府，只好不斷大灑幣，除了補助還是補助！

台灣不應該也沒有本錢置外於國際觀光商機，政府應該從國家整體產業發展的戰略高度，先把政府自己手中，堵塞住觀光產業的幾個瓶頸排除，首先是把整個交通的環節整備好、其次要盤點台灣觀光景點資源，避免有限的預算資源浪費，列管中央地方公部門景點建設及停車場等旅遊服務設施，不要再補助一次性景點的建設，破壞台灣天然資源！

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