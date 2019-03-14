號稱泰版我可能不會愛你！《限時好友》教你工具人最高指導原則

▲《限時好友》平采娜、Nine。（圖／威視提供）

●多多看電影／現任全職影評部落客、全國廣播週日電台DJ。一位瘋狂熱愛看電影的地球人，以電影為生活中的唯一精神糧食。

（有雷影評）

《限時好友》是一部2019年上映的泰國浪漫愛情喜劇電影，主演包含《初戀那件小事》的平采娜和泰國星二代的Nine，上映後引起不少的討論與轟動，在泰國已經突破2億票房的驚人成績。故事在敘述阿潘和小琴從高中時期便是好麻吉，當初小琴在得知爸爸外遇之後，在心力交瘁之下詢問阿潘他們兩個人的關係，卻收到「好朋友」的答覆，自此之後他們兩個就變成「友達以上，戀人未滿」的超級好朋友，即使經過了十年也是相互守護在對方身邊，直到小琴發現她的現任男友泰德劈腿之後，雙方的關係開始產生了變化。

▲《限時好友》女主角平采娜。（圖／威視提供）

《限時好友》是一部教你怎麼從工具人變成正宮的電影，故事中的阿潘和小琴從高中時期便互相喜歡對方，但卻不願意將關係昇華成男女朋友，只因為「好朋友」不會有分手的問題，可以更長時間的繼續維持彼此的感情，即使雙方都已經交了男女朋友，但其實依然偷偷地將對方放在心中的第一順位，而電影的結尾也以極為戲劇性的方式，讓這對長跑10年「友達以上」的關係，終於有情人終成眷屬，戴上婚戒一同踏入人生的另一個階段！

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《限時好友》是以喜劇作為全片的基調，在角色對話的過程中，加入許多浮誇的罐頭音效，為電影增添許多輕鬆的氛圍，而且完全不用擔心語言文化的差異隔閡，這部電影的中文翻譯字幕更是一大亮點，運用許多台灣在地化的時事梗和鄉民笑點，甚至是時下最夯的網路用語，像是「友情出的去，愛情進得來，魯蛇發大財」、「GG ininder」、名偵探柯南中的「真相只有一個」…等，絕對能完全戳中台灣觀眾的笑點！

《限時好友》電影到了接近結尾時卻突然話鋒一轉，收斂起誇張的演技表現，開始大把大把的撒入洋蔥，加入賺人熱淚的催淚元素，並輔以偶像劇時常使用伎倆，像是慢動作且大量白光的畫面，或是極為大聲到近乎蓋過角色對話的超感人電影主題曲，並營造出一種「男主角阿潘和女主角小琴的感情關係」是全世界觀眾最急迫知道且關心的議題，不管劇情多麼煽情芭樂，反正我是甘之如飴自己的情緒被這樣狠狠地挑逗玩弄了！

《限時好友》的故事核心圍繞在《想太多》（คิดมาก）這首情歌中，這首歌曲是在2011年由泰國歌手Palmy所發表的，這次電影除了將原唱找回來以外，更是找來其他東南亞8國的知名女歌手一同翻唱，包含寮國的Namfon Indee、菲律賓的19歲女唱將laudia Barretto、越南的芝芙、中國的前韓團miss A的孟佳、馬來西亞的四葉草、柬埔寨的Laura Mam、印度尼西亞雙人組的Audrey Tapiheru and Cantika Abigail、緬甸的Phyu Phyu Kyaw Thein。

《限時好友》除了故事內容吸引人外，電影更是融入東亞各個國家的著名觀光聖地，像是位於馬來西亞吉隆坡的雙峰塔、位於緬甸仰光的大金寺、泰國曼谷的四面佛和喀比島、香港的雙層觀光巴士等，彷彿是一個觀光旅遊推廣影片似的，各個人文山景都盡收眼底，使人在觀影結束時，很難不勾起讓人想買機票立刻飛出國的衝動！

《限時好友》是一部十分討喜且浪漫的電影，故事精彩程度完全出乎意料之外，觀影時可以看到畫面充滿數以千萬個的粉紅愛心泡泡，男女主角間的10年長跑關係，從疑似曖昧到正式成為戀人，每一個階段都有滿滿的甜滋滋氛圍，再加上神來一筆的超催淚電影結局，讓這部片注定成為近5年來最好看的泰國愛情片之一！

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ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน

中文片名：《限時好友》

大陸片名：《友情以上》

英文片名：《Friend Zone》

上映日期：2019/3/8

片長：119分鐘

發行公司：威視

出品國：泰國

類型：愛情

導演：查揚諾布普拉寇（天堂的禮物、音為愛）

主要演員：

平采娜茱瑟派布恩（初戀那件小事、秘密花園泰國版）、奈范薩爾桑卜（天堂的禮物）、四葉草、黃明志

多多綜合評價：★★★★★★★★☆☆（8星）

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