看《驚奇隊長》前必知的8件事：漫威宇宙時間軸怎麼發展？驚奇隊長的起源是什麼？

▲《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

●多多看電影／現任全職影評部落客、全國廣播週日電台DJ。一位瘋狂熱愛看電影的地球人，以電影為生活中的唯一精神糧食。

（無雷影評彩蛋）

《驚奇隊長》（Captain Marvel）即將在2019年3月6日搶先於全球上映的漫威超級英雄電影，在觀看電影之前多多將整理出8大無暴雷的彩蛋分析和電影冷知識，包含漫威電影宇宙時間軸、影史上女性英雄電影、驚奇隊長的起源、布麗拉森（Brie Larson）在幕後的訓練…等，幫助大家在觀看《驚奇隊長》時能更了解電影的周邊小知識！

史丹李死後的第一部作品

▲「漫威之父」史丹李（Stan Lee）11月12日逝世。（圖／路透社）



《驚奇隊長》是漫威電影宇宙的第21部的電影，也是系列第三階段的倒數第二部電影（最後一部為《復仇者聯盟4：終局之戰》），雖然亦是「漫威之父」史丹李（Stan Lee）於2018年11月12日死後上映的第一部漫威電影，但據傳他在過世之前，已經拍攝好他驚喜客串的鏡頭了，所以觀眾還是能睜大眼睛看看尋找他的身影吧！

驚奇隊長光預告片就創紀錄了

《驚奇隊長》的首支預告片在2018年9月18日播出後，以不到24小時的時間，便獲得超過1億900萬的觀看次數，同時也擠進歷史上「24小時內觀看次數最多的預告片列表」的第15名！

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盤點影史上的女英雄電影

▲女英雄電影。（圖／作者多多看電影提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

《驚奇隊長》是漫威電影宇宙系列的第一部以女英雄為主的電影（《蟻人與黃蜂女》算是漫威第一部出現女英雄名字的電影），但其實在影史上已經出現過多女英雄的獨立電影了，包含1984年由海倫斯萊特（Helen Slater）主演的《女超人》、2004年由荷莉貝瑞（Halle Berry）主演的《貓女》、2005年由珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）主演的《幻影殺手》和2017年由蓋兒加朵（Gal Gadot）主演的《神力女超人》！

女性大爆發的女英雄電影

漫威為了迎來「驚奇隊長」，這位漫威史上能力最強的超級英雄，不僅捨棄掉當初預計要在《復仇者聯盟2》登場的決定，決定改以獨立電影來首度介紹她出場，並讓她成為漫威電影宇宙系列的第一部女英雄獨立電影，甚至連上映日期北美都配合國際婦女節的日期2019年3月8日。但前陣子卻因為疑似失言，而引起許多男性白人的嚴重反彈。

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驚奇隊長的起源為何？

「驚奇隊長」在1968年於羅伊湯瑪斯（Roy Thomas）和藝術家吉恩科蘭（Gene Colan）所創作的《漫威超級英雄》#13中以卡蘿丹佛斯（Carol Danvers）首次登場，而她並非一開始就擁有「驚奇隊長」的稱號，而是一直到2012年《復仇蜘蛛人》才被正名為「驚奇隊長」！

驚奇隊長＆漫威電影宇宙時間軸

《驚奇隊長》將有別於一般常見的超級英雄起源故事，電影從一開始便會讓她擁有極為強大的超能力，而此片的時間背景將建立在1995年的時間，同時也是在還沒有任何復仇者聯盟成員誕生的日子裡，假如對於漫威電影宇宙不熟悉的人，建議可以閱讀：漫威宇宙時間軸｜一次搞懂31部漫威電影+影集故事順序，從《鋼鐵人》到《復仇者聯盟4》！

布麗拉森為戲下足苦功

布麗拉森（Brie Larson）為了完美詮釋出漫威最強的超級英雄「驚奇隊長」，所以被嚴格要求要有完美的體態，每天高強度的訓練2至4小時，一週至少訓練五天，並持續長達將近9個月的時間，除了肌力的增強以外，還投入拳擊、柔道和摔角的特訓，甚至前往奈利斯空軍基地（Nellis Air Force Base）進行軍事訓練！

驚奇隊長和局長曾合作多次！

▲「驚奇隊長」布麗拉森、「尼克福瑞」山繆傑克森出席奧斯卡。（圖／CFP）



《驚奇隊長》中飾演驚奇隊長的布麗拉森（Brie Larson）和飾演神盾局前局長的山繆傑克森（Samuel L. Jackson），兩人曾經在這部電影之前已經多次合作，包含2006年《企鵝寶貝2：神奇的企鵝》的配音合作、由Netflix取得發行權的2017年《獨角獸商店（暫譯）》和2017年《金剛：骷髏島》。

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