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誰是政壇幹話王？

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▲▼宜蘭縣警局將自6日起一連4天，展開取締酒後駕車連續大執法，降低酒駕肇事帶來的遺憾。。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

文／劉詠家 ( 文字工作者 )

內政部長徐國勇今（6）日在立法院表示，將提升酒駕熱點攔檢、降低無效攔檢，讓酒駕從他律變成駕駛人的自律，展現出政府杜絕酒駕的決心！此番魄力發言，即刻被北市議員王鴻薇唱衰，甚至斷章取義，在臉書發文批評部長幹話連連。

法律具有良性勸導及強制規範的雙向效力，回顧歷來許多法規包含：騎車要戴安全帽、開車要繫安全帶、公共場所無菸化等，在在都是從他律變自律的好例子。尤其是民國85年起全面推動戴安全帽，當時因與人民生活習慣相牴觸，影響層面甚廣，受到各界言論抨擊。民眾紛紛抱怨攜帶不便、破壞髮型、購買成本等問題。但在雷厲風行的取締下，自實施次年起，運輸事故率逐年平均下降4.87%。民眾也因深知其重要性，養成了主動守法戴帽的習慣，維護自身與他人的生命安全。

此外，自民國98年「菸害防制法新規定」施行以來，禁菸公共場所二手菸保護率達9成；我國的菸害防制現況以歐洲菸害防制評分卡評分後，與歐洲國家比較，排名高居第3。更重要的是已減少76萬名吸菸人口，由此證明法規的推行能夠有效禁斷積習，讓少部分人的惡習，不要成為多數人的負擔。

事實證明，透過相關單位的宣導，加上法律的強制遏止，就成功地移風易俗，提升全民的生活品質。誠如徐部長所言，集中火力於熱點取締，不但可減低警務人員的辛勞，又可產生嚇阻的效果，讓民眾不敢心存僥倖，避免喝後上路，久而久之讓習慣成自然，由他律變自律。此番觀點，言之有據，臺灣史上信手拈來早有諸多明證。反觀這些，再看看王議員的發文，才真的是惡意曲解，幹話連連。

●作者劉詠家。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net


 

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