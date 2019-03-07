謝金河／股市成了新強國戰略

▲從穩金融到全面發展資本市場，已成新的國策。（圖／路透社）



●謝金河／《財訊》社長兼發行人、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長。

去年跌幅達三成，高居全球之冠的深滬股市，今年從大熊變成狂牛，今年迄今又拉出一波將近三成的漲幅，漲幅成為世界之冠。這個下跌、上漲都是世界第一的市場，到底出現了什麼微妙的變化？原來從穏金融到全面發展資本市場，已成新的國策。

過去這兩年，中國從「厲害了！我的國」，到「一帶一路」，然後是中國製造2025，都一度響徹雲霄，但卻遭來美國貿易戰的掣肘。今年元月21日習近平主席在中央黨校提到慎防黑天鵝及灰犀牛襲擊，首度觸及經濟發展議題。2月22日習在中央政治局第13次集體學習，針對國際金融形勢，深化金融改革發表重要談話，他說：「金融活，經濟活；金融穏，經濟穩。經濟興，金融興；經濟強，金融強。」他以生命體為喻，說到：經濟是肌體，金融是血脈，兩者共生共榮。這當中他特別提到：要建設一個規範，透明，開放，有活力，有韌性的資本市場，完善資本市場基礎性的強度。

在習近平的講話後，黨媒《中証報》的大頭條寫著：「股市將成為國家重要核心競爭力組成的部分」，看到這個標題，敏感的股市投資人一看就知道未來的巨大變化。這篇文章透露了很多重點：資本市場是大國博奕的重要舞台，經濟強國必然是金融強國，資本市場的強國掌握世界經濟資源配置權和定價權，也是全球IPO及企業併購的重要平台。股市已成國際競爭的重要手段，也是現代金融體系最重要的部分。

這篇文章指出：中國是世界第二大經濟體，但「大而不強」的問題仍十分突出，中國在金融業的全球影響力、話語權，與目前經濟體量並不相匹配。因此結論是：金融業，尤其是資本市場是否強大，是否富有國際競爭力，決定著大國經濟核心競爭力的成色⋯⋯。

我很仔細地把這文章內容看三遍，這透露了幾個重點：

第一，過去中國全靠房地產拉動GDP，房市市值是股市的10倍，如今房市面臨泡沫化危機，必須大力發展股市，讓股市成為發展核心競爭力的平台，這是今年最大的改變。

第二，去年深滬股市跌幅全球之冠，也衝擊到人民的信心，讓中國在美中貿易戰透露了太多弱點，股市可以拉升人民的信心，也對産業發展帶來助力。這次加上A股三倍入摩效應，正好搭上順車。

第三，以美國為鏡，美國資本市場是全球的重心，中國是世界第二大經濟體，但資本市場實力差太多，這可看出中國看到自己的不足，力思迎頭趕上之道。

第四，當中國卯足全力發展股市，台股有加速邊緣化的壓力，不知財金部會首長有沒有看出這個端倪？如果方向是這樣走，未來不可低估中國股市的威力，這是質變與量變的開端。

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