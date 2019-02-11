【美中貿易談判】李沃牆／塵埃未定　仍左右豬年金融市場

▲新春開工股市今開紅盤。（示意圖／記者張一中攝）

●李沃牆／現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

送走狗年，華人世界在春暖花開之際，喜氣洋洋迎接金豬年到來。芸芸眾生莫不祈求諸（豬）事大吉、財源廣進。知名的南投竹山紫南宮一如往年，每天有數萬人排隊求「發財金」；但一向神準的南鯤鯓代天府竟357年來首度抽不出國運籤，是否意謂國運及景氣不佳，引人遐思？無獨有偶，外界原本樂觀期待的美中貿易談判，卻在川普表態，3月1日休兵截止前不會與習近平會面下，這場「川習會」頓時煙消雲散，市場不禁憂從中來，短暫無波的金融市場再度吹起漣漪；台股今日開紅盤，但豬年恐不安寧。

結構改革等深層問題短期難解

揆諸美中貿易戰自去年7月6日開打以來，中國大陸經濟一直處於下行狀態；而美國經濟整體表現卻極為強勁。這可讓川普有更多的談判籌碼而暫居上風，再加上川普軟硬兼施，中國大陸不得不在上月初北京副部級貿易談判及副總理主席劉鶴於農曆年前赴華府貿易協商做出實質讓步，如承諾增加黃豆採購。接著，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財政部長米努勤（Steven Mnuchin）將前往中國參加2月14、15日於北京舉行「經貿高級別磋商」。

但川普真正的企圖並非僅止於此，而在於要求中國大陸進行結構性改革，並希望在「強迫技術性移轉」、「智慧財產保護」、「非關稅障礙」、「匯率」及「網路竊取商業機密」等議題有滿意的答案；但中國大陸豈會輕易大幅讓步？

尤有進者，川普在最近的國情咨文演講中，再次提到北京當局必須進行經濟結構改革，足見雙方深層上的歧見不易在短時間抹平。1月28日，美國檢方以刑事罪起訴華為財務長孟晚舟，包括華為竊取美國貿易機密與違反銀行規則；美方雖認為這是兩碼事，但中方卻認為美國是故意玩弄，此舉無疑平添美中貿易戰複雜度。另白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也認為，美中距達成協議仍有相當大的距離。

準此以觀，除非談判出現意外驚喜或是休兵大限日再次延期；否則在最壞情況下，雙方於3月1日未能如期達成協議，川普將依12月初的G20川習會承諾，進一步針對2,000億美元的中國進口商品加徵關稅，稅率由10%增加至25%；屆時，雙方貿易戰將進入第三波。如此一來，對全球股匯市衝擊將在所難免。

全球股市農曆年間表現先強後弱

迎接農曆豬年，台股於1月30日封關，中國大陸股市亦於2月1日起休市。全球金融市場在春節期間仍是瞬息萬變，原本美中貿易談判露出曙光，美股及亞洲股市也以漲勢表態；但善變的川普突然於2月7日表示，不太可能在3月1日前與中國國家主席習近平會面，川習會希望落空，也令投資人對於美中貿易談判能否於3月1日的期限前達成協議產生狐疑，再加上企業獲利成長趨緩等因素，因而轉買為賣，歐美股市應聲走低。美國道瓊工業指數於2月8日盤中一度下跌285點，終場跌63點，收在25,106.33點；但周漲幅為0.2%，連七周上漲，漲幅累計11.9%，為2017年11月來最長周線漲勢；MSCI亞太指數也出現一個月來最大跌幅，香港恒生中國企業指數8日更一度重挫2.2%，影響台股及中國大陸股市11日開紅盤。

總計自台股封關後至春節期間的7個交易日（1月31日至2月8日，如表1所列），美道瓊工業指數漲幅為0.43%、NASDAQ跌幅為0.23%；S&P500漲幅為0.14%、費城半導體漲幅最大，為2.31%。日本的日經225指數跌幅2.12%、韓國KOSPI綜合指數跌幅為1.26%；香港恆生指數漲幅為0.01%；此外，MSCI新興市場指數跌幅為0.06%。據台股過去十年的歷史經驗，新春開紅盤上漲機率逾六成，但元宵節後因面臨台指期結算，再加上美中貿易戰休兵截止日逼進，也不無變盤可能，投資人還是要提高警覺。

▲（圖／作者李沃牆整理提供，資料來源：各市場指數）

歐亞貨幣隨美元走勢震盪

春節期間，市場因憂心全球經濟疲軟，紛紛買美元避險，美元在買盤支撐下重獲動能，帶動周線強漲，創下2018年8月最大單周漲幅。而匯市波動一向受美元左右，國際外匯交易市場在春節期間受美元升值1.11%的影響下，歐亞主要貨幣幾乎都貶值。其中，人民幣貶值0.67%、日圓貶值0.81%、英鎊貶值1.3%、歐元貶值1.09%、台幣貶值0.26%、韓元貶值1.1%（詳如表2所列）。固然影響匯率因素不一而足，設若不考慮其他因素，則美中貿易談判若趨樂觀（悲觀），美元走升（貶值）機率大，其他貨幣則相對貶值（升值）。

▲（圖／作者李沃牆整理提供，資料來源：國際外匯市場匯率）

豬年金融市場不會風平浪靜

前已提及，美中貿易戰已質變為科技戰，美方圍堵華為即為明顯佐證；大家要注意的是，即使農曆年前金融市場因初步的談判暫露樂觀而刺激買盤進場，推升股價；但美中科技戰（如5G爭霸）才剛開始，川普絕不會就此善霸甘休，雙方且戰且和的模式或將成為常態，但金豬年的金融市場應不會風平浪靜。

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