宋兆文／解放軍轟6轟炸機的反制

▲共軍轟6轟炸機前推部署至廣東。（圖／取自SIS推特）

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

媒體報導，「驚！中共轟六前推至廣東興寧機場距台僅450公里」，商用衛星公司ImageSat International日前發布訊息揭露，共軍有4架轟6轟炸機前推部署到台灣當面的廣東興寧機場，這是數年來的第一次。

ImageSat的官方推特帳號特別指出：轟6轟炸機部署在離台灣海岸450公里處（The bombers are deployed 450 km from Taiwan coasts）。

2月27日，國防部表示：「中共轟六型機下午由中國大陸廣東沿海基地陸續出海，朝南海飛行後飛返駐地，進行例行性長航訓練」研判就是從這個機場起飛。

轟六是解放軍空軍的中型後掠翼噴氣式戰略轟炸機，為前蘇聯授權生產的長程轟炸機Tu-16，主要擔任戰術戰略轟炸、偵察、反艦、巡邏監視等多種任務，是大陸唯一現役的戰略轟炸機，1968年首飛迄今已經51年，已經算老邁的轟炸機了，預計將至少服役至2020年。

目前是解放軍空軍的遠程戰略機種，解放軍利用它改裝成多種載台，並衍生出： 轟-6甲、轟-6乙、轟-6丙、轟-6I、轟-6丁、轟油-6、轟-6F、轟-6H、轟-6M、轟-6G、轟-6K、轟-6N等各型機種，包括空中加油機、偵察機、電戰機等，數量約120架，情報顯示妥善率低於百分之七十，機況並不理想。轟-6除了可以載運傳統炸彈外，也可以載運解放軍各型反艦飛彈與巡弋飛彈。

巡航速度 0.75馬赫，戰鬥半徑1,800公里，實用升限12,800 公尺。跟美國的B-52同溫層轟炸機、B-1超音速轟炸機、B-2隱形轟炸機相比，無論在航程、酬載量、攻擊力各方面，性能上差距相當大，大陸奢言轟六可穿透第二島鏈攻擊關島，是吹牛不打草稿。

轟六繞台歸繞台，但是發生不了實質的作用，因為想飛到台灣上空丟炸彈，根本是不可能的事，首先要碰上我們空軍的AIM-120、天劍二型、雲母、這些中程空對空飛彈，在還沒飛進我們領空，就在視距外被擊毀，F-16電戰莢艙的強力電戰干擾，也可讓轟六又瞎又聾。

若盡入台灣領空，我們的艦射標二、陸射愛三/愛二/弓三飛彈，有充分的能力把轟六在空中打成一團火球，來再多都一樣。因此轟六只能在台灣遠方，發射反艦飛彈或巡弋飛彈攻擊我們，在攻擊我們的同時，也會遭受我們的反制與反擊，轟六攻台風險很大。

我們的F-16V、P-3C反潛機，同樣也可掛載魚叉飛彈，實施空射反艦飛彈攻擊，特別是P-3C可以掛載AGM-84魚叉反艦飛彈、AGM-84E SLAM 遠程對地攻擊飛彈、AGM-65小牛飛彈，以掠海低飛，向4500公里外的敵軍艦隊進行攻擊。

空中加油能力不足

因解放軍空軍的空中加油能力不足，轟六在遠航前必須降落沿海機場加油，然後才能實施遠航訓練，商用衛星公司ImageSat International拍到4架轟6轟炸機，停留在廣東興寧機場，從照片上看，只是光溜溜的停在停機坪上，沒有進入機堡，也沒有武器掛載，代表不是部署而是油料整補。

這就暴露出轟六的重大缺失，兩岸開戰，我們進行反擊時，必然對大陸一線/二線機場，使用萬劍飛彈與增程雄二E飛彈攻擊，能夠嚴重破壞機場跑道，讓轟六不能降落做油料整補，這樣就迫使轟六縮短作戰半徑，以及減低武器掛載量，造成作戰能力難以發揮。

伊拉克曾向中共採購轟六，但在波斯灣戰爭中，被盟軍空中攻擊，直接把轟六摧毀在機場內，因此轟六並無任何作戰戰果紀錄。我們的增程雄二E飛彈與增程雲峰飛彈，射程遠達3000公里，只要涵蓋在攻擊範圍之內的轟六機場，當然也是攻擊目標！

所以轟六的繞台飛行，是一種心戰策略，而構不成對我們的實質威脅，轟六有它的弱點存在，並不是無敵鐵金剛，如果敢來轟炸台灣，肯定被我們摧毀！

熱門推薦》

►我們不求戰，但是絕對不避戰！

►看更多【宋兆文】專欄



►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場。論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄：editor88@ettoday.net