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陸之駿／王金平能突破「年輕世代」的難關嗎？

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▲王金平宣布參選2020總統。（圖／記者屠惠剛攝）

●作者／陸之駿。

1976年出道的政治人物，混到現在還能在第一線選總統的，王金平是台灣絶無僅有。幾天後（3月17日）就足78歲，還雄心勃勃要當國家領導人的，除了馬來西亞93+歲的馬哈迪，舉世罕見！

就這麼一個簡單的理由，讓我對王金平的總統之路，憂心忡忡。

王金平年紀雖長，但鮮少聽聞他有什麼病痛。和許多年紀比他小十幾歲的人比起來，王金平老當益壯，而且耳聰目明，記憶力驚人。

但年齡的問題，對於政治人物來說，並不只是肉身的健康，更重要的是「是否與時代與時俱進」。

馬哈迪有一點是特別值得王金平借鑑的。

一位馬哈迪的密友告訴我：既使當上了首相，馬哈迪仍然每天請秘書把他的Facebook留言，全部列印出來。老先生一則一則親自看、親自回，再由秘書替他上網打字回應。

重點不在於他的臉書有多少粉絲、網路聲量有多大。

核心是他的態度。傾聽民意的態度。以及對人民聲音的高度尊重。即便只是一句謝謝、一句祝福，也令留言者感覺受到重視，從而建立了「一對一的親密感覺」。

馬哈迪與人民「直接對話」的努力，別說王金平，我相信絕大部分的台灣政治人物都沒有做到。馬哈迪所做到的這一點，正是他打破年齡局限的真正關鍵。

政治人物的年齡問題，並不單純是生理問題。

世代問題的本質，是一個「階級」問題——年長者掌握了財富、權力與分配財富的權力，久久在位，以至造成年輕世代經濟上處於弱勢、前途茫茫，政治上也沒有代言人、發言權。

這樣的冏境，最後造成年輕世代對一切既有的政治建制（政黨）反感，渴望打破與改變。簡單說，就是：誰執政，就反對誰。

年輕世代這樣的心情，既是國民黨的危機，也是民進黨的危機，也正是柯P、韓流「無厘頭崛起」的真正原因。

我所尊敬的王院長，能突破這個難關嗎？作為一個1970年代（1976年）出道迄今43年的資深政治人物，一生一帆風順，高高在上，我很難對王金平的總統之路抱持樂觀態度。

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