賴祥蔚／騰訊來了，台灣不會「陷入地獄」

▲「騰訊視頻」傳5月將來台落地。（圖／翻攝自騰訊視頻網站）

●賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、愛傳媒榮譽社長、中華傳播管理學會理事長。

中國大陸的OTT網路影音平台，在「傳遞中華文化、宣揚國威、講好中國故事」的政策指導下，最近積極走向世界，騰訊視頻等重量級業者據傳五月要來台灣。

消息一出，綠營反應激烈，報載民進黨立委鄭運鵬擔心台灣媒體會「陷入地獄」，陸委會、文化部、NCC也都說要跨部協商、嚴格審查、拒絕落地。

看到這些回應，真是讓人既訝異又震驚。騰訊視頻有這麼厲害嗎？台灣有這麼差勁嗎？這樣就會陷入地獄？而且，政府目前採取的拒絕落地政策真的有用嗎？

愛奇藝有讓台灣陷入地獄嗎？

中國大陸的OTT三強，騰訊視頻應該排名第二而已，第一名的愛奇藝早在2015年就開始擁抱台灣市場，2016年成立台灣站，但是始終無法獲得落地許可，只好委托在台灣成立的「歐銻銻」公司協助處理台灣業務。轉眼四、五年，台灣陷入地獄了嗎？沒有，完全沒有，請不要自己嚇自己。

網路世界無遠弗屆，任何人只要一上網，就可以進入任何網路世界。我今天在ETtoday分享文章，可能前一刻才拜訪了中國大陸的百度，等等又要去美國總統川普的Twitter，不需要申請，也不需要等對方落地。所謂進軍台灣或世界的說法，其實只是加強宣傳與行銷而已，有的時候會設立分公司以加強推動相關業務。

騰訊視頻要來，意思是要成立分公司。政府部門最多只能不准他成立分公司，就像當初對待愛奇藝。結果有效嗎？台灣的民眾如果要使用愛奇藝的影音服務，上網就可以用，有沒有落地其實沒差。從這個角度來看，不准落地成立分公司是無效的。

不過換個角度來看，愛奇藝如果要在台灣辦理各種推廣活動，確實因為無法成立分公司而增加不少麻煩。但是在此同時，台灣也沒有辦法直接納管愛奇藝，包括對於愛奇藝在台灣收取費用如果要抽稅也不方便。從這個角度來看，不准落地成立分公司又有一定的效果，卻對台灣未必有好處。

對等原則 如何對等？

騰訊視頻其實如果要在台灣推廣業務，其實根本不需要落地，只要根據上網位址判斷，讓台灣民眾享受幾個月的免費觀賞、並且推出台灣觀眾有興趣的影片，就可以發揮行銷的效果了，未來如果要收費，各種線上支付或是網路直接刷卡都可以直接收費。在網路付費、在網路收看，台灣的政府部門根本管也管不到。

現在政府不讓大陸OTT影音平台落地，一來是堅持對等原則，也就是對岸媒體業者要來台灣落地，就必須同時答應台灣媒體業者去對岸落地。兩岸制度不同，這點其實目前暫時還做不到。除此之外，民進黨政府多半還有意識形態的考量，希望對岸不要來。

政府堅持對等原則，這沒有錯。然而怎麼樣才算對等？讓愛奇藝或騰訊視頻落地成立分公司，就會讓台灣矮化嗎？那現在不讓這些業者落地，他們依然可以大做生意，反而台灣當局什麼也管不到，這樣比較不被矮化而且有尊嚴嗎？

台灣媒體不會只因為騰訊視頻來了就陷入地獄，而是因為自己生產不出好的影視節目、觀眾都在看境外節目才會慢慢失去文化主體性。與其害怕騰訊視頻，不如思考如何透過政策推動整併壯大台灣影視產業的實力，否則就算愛奇藝走了、騰訊視頻不來，台灣媒體還是很難活出生命力。

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