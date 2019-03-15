單厚之／吳敦義口中的「萬分之一」，是為了自己還是韓國瑜？

▲國民黨內的「太陽們」。（合成圖／ETtoday資料照）



●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

韓國瑜要不要選總統的問題越演越烈。為了一場專訪，電台主持人黃光芹遭到韓粉恐嚇，最後憤而請辭電台的主持節目。其實，不只黃光芹，國民黨很多的立委，只要面對媒體訪問語氣略有遲疑，辦公室的電話一樣接不完。

很多討厭韓國瑜、討厭韓粉的人，據此就下了定論，認為「韓粉」不理性、水準低落。但其實任何一個政黨，都會有一些比較激動、堅持的支持者；國民黨的支持者，也一直都是走這個路線。

話說，當年的「柱粉」，比今天的韓粉理性嗎？洪秀柱義無反顧的向中共示好，差點帶著全黨一起跌下萬劫不復的深淵，逼得朱立倫不得不出手換柱。結果呢？柱粉說，挺柱是「大是大非」；朱立倫反而沒有是非，才是國民黨的罪人。

▲每到黨內初選時刻，當年的「換柱」風波又會被再度討論。（資料照／記者魏有德攝）

更早的「馬迷」，馬英九放的屁都是香的，擋住馬英九的都該死，恨王金平恨到今天。這些人卻從不想想，如果不是「九月政爭」，《服貿協議》早就過了，又哪來一年後的太陽花佔據立院？國民黨又怎麼會輸到脫褲子？但不管，這些人到今天還是認為王金平就是該死。

更有趣的是，明明馬迷、柱粉、韓粉其實是高度重疊，甚至很可能是「三位一體」，但其實馬英九跟洪秀柱這一次是挺朱立倫的。這兩個人挺歸挺，卻也不敢說一句韓國瑜的不是，只要稍有不慎，韓粉的鐵蹄回頭就能把他們兩個踩到連骨頭都不剩。

不信的話，隨便找個當初反對「換柱」的柱粉問問，贊不贊成國民黨8、9月「換朱」讓韓國瑜選？馬迷、柱粉、韓粉一以貫之的原則是，只要自己喜歡的人贏，就是大是大非，就是正義。至於選戰最後的結果如何、會不會丟掉政權、能不能贏過民進黨，根本從來不在這些鐵粉的考慮之中。

以夷制夷、以粉制粉。前一陣子被國民黨內打趴在地上的吳敦義，最近很明顯是想通了、想開了。吳敦義面對媒體時，不斷重複兩件事：一是對於自己參選「保留萬分之一的機會」，二是「保留萬分之一的機會」徵召韓國瑜參選總統。兩句一模一樣的造句，這兩個「萬分之一」有一樣大嗎？是相同的概念嗎？

吳敦義該如何自保、選擇？

我們回頭看看，前一陣子罵吳敦義跟罵兒子一樣的孫大千、羅智強等人，最近對吳敦義可有半分的酸言風語？孫大千前幾天宣布要投入「艱困選區」士林、北投選立委時，還不是一樣言必稱韓國瑜？你我如果站在吳敦義的位置上，你要如何自保？又會如何選擇？

吳敦義近日受訪時說，國民黨不會有「兩階段」，不會提名之後再換人。但吳敦義更精準的意思其實是，初選的結果要全代會說了才算，贏了初選過不了全代會也是空。即便初選只有朱立倫跟王金平，也還要在全代會上過韓國瑜這一關，如果打不過韓國瑜，那就是那個「萬分之一」的結果。

吳敦義把全代會的時間壓在7、8月，一方面是可以緩解韓國瑜參選正當性的問題，另一方面也是給朱、王兩人多一點的時間急起直追；雖然希望渺茫，但總歸是有點盼頭。

▲王金平。（資料照／記者黃克翔攝）

但如果未來4個月的時間，朱立倫都沒有把握能讓馬英九、洪秀柱講出一些「批韓挺朱」的話，現在就可以洗洗睡了。

不只黃光芹、國民黨立委怕韓粉，馬英九、洪秀柱一樣怕死了。愛之欲其生、惡之欲其死，國民黨的生態始終如一、國民黨的鐵粉從沒變過。馬英九、朱立倫、洪秀柱、吳敦義四任黨主席，比任何人都清楚。

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