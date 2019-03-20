蘇位榮／等600天才分案　最高法院的天長地久

▲臺灣高等法院。（圖／記者季相儒攝）



●蘇位榮，ETtoday副總編輯，資深司法記者，熱愛司法與新聞，深信司法的價值不僅在於公平正義，更多是來自於人民的信賴。

「如果一件官司提起上訴，等了600天，法院還放在倉庫沒有分案給法官審理，你受得了嗎？」不要懷疑，這就是目前的最高法院現狀。難怪，當蔡英文在2016年總統就職演說倡議司法改革，大陣仗召開司法國是會議，三年過去了，民意調查顯示仍有八成民眾不相信司法，而行政院長蘇貞昌在立法院施政總質詢也坦言，不滿意司法改革推動的成效。司法改革，至今仍陷入困境，走不出來。

司法最被人詬病的，其實就是兩個問題，案件「拖得太久」和「判得不公平」。

案件「判得不公平」涉及到法官的自由心證和證據法則的法律專業，要解決這個問題，複雜度較高，不容易馬上改革成功；但案件「拖得太久」的問題，司法行政機關或法院若要找藉口卸責，恐怕就無法被社會大眾所能接受。

依照司法院的統計資料，至2018年12月底為止，全國的一審法院（地方法院）的民刑事及行政訴訟案件加總起來，有23萬7220件案子未審結；二審法院（高院）的民刑事案件有1萬4224件案子未審結；而三審法院（最高法院）的民刑事案件有6268件案子未審結。

從數據上看，最高法院未審理終結的案子最少，只有6268件，但進一步看統計資料，會嚇一大跳，這裡面的民事訴字案（即一般民事訴訟案件），竟然要等600.46天才會分案給法官，法官也就是說，當事人向最高法院提起上訴後，過了600.46天，最高法院才分案，然後法官再經歷一段審理時間，一般是一年左右，案子才會判決，等於民事案件上訴到最高法院，必須在最高法院等待965.46天才判決，這種牛步審理速度，判決遙遙無期，誰受得了，當事人的權益在漫長的等待中喪失，法院卻從不負責。

在最高法院，常常會看到當事人焦急來收發室詢問，「請問我的案件是分案到哪一股？我要寫答辯狀遞狀，該給哪一股？」收發人員總是很無奈，不敢跟當事人明說「還沒分案」，只好要當事人寫二審法院判決的案號就可以。這種情況很悲哀，最高法院遲不分案，竟然讓基層行政人員無顏也無言。

最高法院的積案為什麼會這麼多，又為什麼分案要等這麼久？主要是因為最高法院採「限量分案」制度，加上法官人力不足所致。所謂的「限量分案」指法官每個月分案限制在一定額度以內，目前刑庭每個法官每月分案量為16件，民庭每個法官每月分案量12件，這個制度目的原本在於確保終審法院法官的辦案品質，然而，案件不斷上訴湧入，案子愈來愈多，但整個最高法院的民刑庭法官加起來總共只有58人，法官人力不夠，又限制每月的分案量，導致案件堆積在倉庫沒有分案。

案件量太多，法官為了達到符合管考標準，會挑好辦的案子先結，或是大量駁回上訴，最高法院流傳「九死一生」的名言，法官為了消化積案，乾脆九成以上的案子都「上訴駁回」（判決確定），一成的案子「撤銷發回」（發回高院更審），大量提高案件的駁回率，免得案子又再上訴到最高法院增加法官的負擔。這種做法雖可讓案件盡快確定，但也被批評判決品質不佳或亂判一通。

積案的解決之道，就是增加人力和減少訟案，司法院打算推金字塔訴訟，目前看來是不可能增加最高法院的法官人力，最高法院只能在既有法官人力情況下，盡快減少積案。

事實上，積案中有許多案件是濫訴或僅是量刑問題上訴，最高法院不仿參考檢方的精緻辦案與適度廢除限量分案做法，將人力和時間的資源集中在複雜度高、法律爭議性大的案件，濫訴、聲請訴訟救助或核定律師費等案件就盡快審結，否則，照目前的情勢看，案件只是無窮盡的拖延，引來民怨，也有損最高法院的終審法院地位。

最高法院的延宕訴訟，在野的律師界常拿白居易的「長恨歌」中二句膾炙人口的詩句來形容，「天長地久有時盡，此恨綿綿無絕期」，打趣暗罵最高法院拖著不分案，當事人權益受損，氣個半死也沒輒。該如何有效解決最高法院的積案，考驗司法最高行政首長的智慧。

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