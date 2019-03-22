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投書／增訂「拒絕酒測罪」的可行性？

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▲基層員警執行酒測同時，也面對不少危險情況。（圖／記者林世文攝）

●楊孝文／律師。

日前有立委於立法院內政委員會質詢時指出，2014年拒絕酒測案件數有409件，但2017年卻已經突破上千件，這不僅代表拒絕酒測案件大量提升外，也讓第一線值勤的員警暴露在危險之中。對此，法務部次長、警政署署長均在委員會中表示贊成在刑法中增訂「拒絕酒測罪」，但仍須透過法務部、交通部共同協商。

酒測執行與處罰規範明確

依照《警察職權行使法》第8條明定：「警察對於已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具，得予以攔停並採行下列措施：三、要求駕駛人接受酒精濃度測試之檢定」。

《道路交通管理處罰條例》第35條第4項清楚記載了拒絕酒測的處罰為罰鍰9萬元，並當場移置保管該汽車、吊銷該駕駛執照及施以道路交通安全講習；同條第5項則明定於駕駛人拒絕酒測時，得以強制酒測的法令依據，足見現行法對於酒測行為的執行要件與處罰規範都相當明確。

增訂「拒絕酒測罪」之必要？

我們清楚，國家既然容許員警在合乎規定時得對人民實施酒測，此時接受酒測即為人民的義務，若人民拒絕，當然可以加以處罰。

且目前我國對於拒絕酒測的處罰為9萬元罰鍰，有些行為人抱持著規避刑事公共危險罪責任的心態，選擇拒測而接受不會留下刑事案件記錄的行政罰，如此投機的行為實不可取。

但或許透過檢視現行法下類似規範，將使我們更瞭解增訂本罪的可能性。

「拒絕酒測」視為妨害公務?

「搜索」、「扣押」，是國家取證的手段，而妨害合法搜索、扣押的執行，如當下有施以強暴脅迫者，刑法第135條訂有妨害公務執行罪。參酌本條立法目的在於保全公權力執行的圓滑進行，則若將此種想法比擬在拒絕酒測行為，充實拒絕酒測應負刑事責任的理由，也非毫無道理。

然參酌目前提出的增訂理由，僅以「拒絕酒測造成員警執勤困擾」、「未來因酒駕將加重刑責，拒絕酒測情況將暴增」為基，說理似乎過於簡略。

反而，如能著眼於妨害公務執行的立場，或是駕駛人協力義務的違反與公共利益的維護，或許較為妥適。

「拒絕酒測罪」的定義？

另外，應特別注意者，前開妨害公務罪尚包含「施強暴脅迫」之要件，則拒絕酒測之行為如要以罪責相繩，是否應該也要符合此等規範，否則處罰要件似乎過於寬鬆？

但此時即有人會覺得「那就不要增訂就好啦，現行法不就可以處罰了！」的確，本條立法上確實會有此種疑問！

因此，筆者認為，拒絕酒測行為於現行法下既設有罰鍰規定，且有強制酒測或抽血檢驗的規範，應無任何取證上之困難，而不必再以刑事責任威嚇人民乖乖接受酒測；反之，如確欲增訂拒絕酒測罪，即應探討何謂「拒絕」？

且該拒絕之表示，是否就會落入「供述或溝通」本質，而有不自證己罪原則的適用，此時又該如何權衡？也是一大哉問，建議有關部會應審慎思考增訂規範本罪的目的、理由及與其他條文間的關係，或許將更為嚴謹。

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