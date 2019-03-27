黃竣民／F-16V戰機採購凸顯台灣的「但是又何奈」

▲F-16戰鬥機可謂是現役的西方戰鬥機當中，產量最大的主力機種，將近有卅個國家的空軍仍然在使用。（攝影 ／黃竣民）

●黃竣民／「James的軍事寰宇」粉絲專頁主編。

為何66架F-16V戰鬥機的軍購，可以在日前讓軍方不斷地召開記者會、發新聞稿…大動作的澄清與說明，卻仍然是讓國人陷入五哩迷霧，難道真的是此地無銀三百兩，的確被當“盤子”敲而買貴了？或是所謂的「軍購綁總統大選」的聯想？不開記者會說明還好，就怕是越開反而越描越黑，止不住國人對於這項軍購的更多質疑，而就只有造成更多的反效果，畢竟在資訊爆炸的時代，很多真與假的訊息在傳播的速度上，早已不是官方所能掌控的，不然也不會在大選的挫敗後，總是歸功於假新聞的氾濫。

隨著中共空軍各型軍機不斷繞台巡弋的次數日漸頻繁，台灣的空防壓力的確不堪其擾，已經是兩岸戰火止歇以來的另一種不友善舉措，不僅天空如此，海上艦艇在台灣東、西海域的編組巡航，也已經突破以往的規模與作法，似乎也透露出某種不尋常的訊息。而這一批欲採購的F-16V戰鬥機，則是國防部宣稱要增強本島花東的防務所需。

▲F-35B型戰鬥機一直才是台灣想要獲得的夢幻機種，卻一直難以實現。（攝影／黃竣民）

雖然空軍的這項購案最終能否成功，決定權並非由我國說了算，這也不是此次會在國內造成這樣大風波的主因，癥結點是在於要以多少的價格，購入這款的機型就算不合理、但勉強可以接受？而這樣的採購究竟有沒有如此急迫的必要性？為何選項中只有F-16V戰鬥機迅速脫穎而出？以這種4.5代戰鬥機的性能，能否如官方所謂具備抗衡解放軍第5代戰鬥機（諸如：殲-20）的實力？

F-16V是「之一」；還是「唯一」的選擇？在媒體的報導中，空軍所列出的戰機選項當中，包括有：F-35、F-15、F-18和F-16戰鬥機等機種，如果以「世代」的標準來看，F-16V都不會是其中的佼佼者。但軍事採購向來就不是只憑藉著參謀們的紙上分析作業，就能決斷誰會雀屏中選那麼簡單，多數的品項其實只是出來當「陪榜」的，其背後的政治角力與軍火商的龐大利益糾葛，常會成為背後殺出的程咬金；尤其台灣的國際地位特殊，會有這樣的狀況也早已司空見慣，對於任何政黨的上台，似乎也沒能改變這樣的悲情。加上國軍內部的因素，美國很難直接賣給你最先進的武器裝備（除非在特殊情況下），這些不是有沒有錢的關係，而是牽一髮、動全身的影響。

▲F-15型戰鬥機也在南韓、日本、新加坡空軍中服役；圖為新加坡空軍的F-15SG正在進行掛彈演練。（攝影/黃竣民）

儘管軍方的說明稿一再重申，採購這66架F-16V戰鬥機的金額，絕無外傳的高達4,000億台幣；也有一說是2,000至2,500億台幣之間。軍購的金額合不合理，很難舉相同條件的類案做比較，畢竟各國在簽約的購案內容上，一般人是無法詳見其中的細項（例如：零附件供應、保固時間、人員培訓、武器裝備套件的選配……），中間協商的拉扯則有賴建案人員的專業態度與良知。但與其在價格上爭論不休，倒不如多花點心思督促軍方在將來能好好運用這一批武器，因為連總統都講話了，也就暗示著該案幾成定局，國人再怎麼吵，立法院還是會通過這一筆數千億元的採購案！至於F-16V戰鬥機是不是最好的選項，還是唯一的選項，對於最後的定局基本上沒有影響。不過台灣是否會因為這一購案，在未來廿年裡與第五代的戰鬥機無緣？這才是這一筆錢是否值得投資下去的關鍵！

無論怎麼買，川普都是大贏家。

一直以來，台灣雖然都在太平洋上默默擔任著防堵共產勢力外擴的角色，但相較於其他擔負著類似功能的國家而言，台灣算是最吃力不討好的國家，不僅長年以來得不到美國提供給盟邦先進的武器系統，每一年的軍火採購幾乎都在全球排名的前十名之內，而且還得接受美國大力傾銷的過時裝備（其中不乏次級品），這才是令國人作嘔的關鍵所在。竟然還有人將27年前採購F-16A/B型戰鬥機，與今日採購F-16V型戰鬥機拿出來視為大躍進，著實讓人看不懂這當中的邏輯。

▲F-18戰鬥機外傳也在採購的選項之一，不過難以入選。（攝影／黃竣民）

如果加上美、台桌下的政治利益交換，每每在選舉前夕欲達到讓特定候選人訪美、過境…等特殊待遇，操弄背後有美國支持的政治意味宣傳，那種假象更是令人所不齒！雖然國防安全無價，但為政者需有智慧帶領這一個國家的走向，如果老是只會把人民的血汗錢如此揮霍，相信也得不到百姓的支持。

美國自川普上任以來，不僅對各舊有盟邦展現出國防得靠自我防衛，不然就是揚言美軍要撤軍的強硬態度，陸續逼得北約、日本、韓國…紛紛將國防預算逐年調高外，另一方面更在全球傾銷美國的軍火，其所採用半壓迫的手段，已經剩少數幾個國家能頂得住這樣的壓力，大部分的盟國均展現出「採購誠意」，以紛紛表態選邊站的決心。不過「國防自主」、「國機國造」喊得震天響，國防部也曾宣示要自行設計下一代戰機，如果F-16V戰鬥機的購案底定，不知道是否會對這樣的宣示又再次自相矛盾，或排擠到後續研製的計畫？

至於F-16V戰鬥機這一項軍購是「專業考量」，還是「政治操作」，隨著選舉的逼近，國人很快就會知道答案了！

熱門推薦》

►裝備買了，訓練跟得上嗎？

►看更多【黃竣民】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。